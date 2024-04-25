Toyota рассекретила два новых серийных кроссовера, производство стартует в этом году

У японской компании есть собственная электромобильная линейка, которая получила название bZ: оно означает «beyond Zero». Согласно плану производителя, это семейство должно включать в себя доступные по цене «зелёные» модели массового производства. Роль его первенца исполнил паркетник bZ4X (у него есть «близнец» – Subaru Solterra): эта глобальная модель была представлена в конце октября 2021-го.

На фото: Toyota bZ3C

Следом в «батарейную» линейку вошёл седан Toyota bZ3, предназначенный в первую очередь для китайского рынка. Четырёхдверка разделила технику с моделями поднебесного бренда BYD, её дебют состоялся в октябре 2022-го. О том, что семейство готовится к скорому пополнению, стало известно весной прошлого года: тогда японцы показали пару шоу-каров – bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace, их премьера прошла в апреле 2023-го в рамках автовыставки в Шанхае.



Теперь, на открывшем сегодня свои двери Пекинском автосалоне, японский производитель представил серийные версии, созданные на основе прошлогодних концептов. Так, по мотивам bZ Sport Crossover был создан паркетник Toyota bZ3C, а bZ FlexSpace стал базой для товарного кроссовера Toyota bZ3X. Оба электромобиля предназначены для китайского рынка.

На фото: салон Toyota bZ3C

В компании рассказали о том, что купеобразный паркетник bZ3C стал результатом совместной работы Toyota, а также местных СП с BYD и FAW. Предполагается, что в первую очередь такая модель привлечёт внимание молодёжи. Экстерьер новинки почти не отличим от концепта: у серийной версии слегка отличается рисунок головной оптики, заметнее стали выдвижные дверные ручки и крупнее – наружные зеркала.



В салоне изменений больше: Toyota bZ3C снабдили обычным рулевым колесом (вместо штурвала у концепта), а также «парящим» крупным прямоугольным тачскрином информационно-развлекательной системы, который заменил необычный согнутый под углом дисплей у шоу-кара. Иначе оформлен и двухэтажный центральный тоннель с нишей для зарядки смартфонов и подстаканниками.



На фото: Toyota bZ3X

Подробности о технике этой «электрички» компания пока держит в секрете. Ранее сообщалось, что серийная новинка появится на поднебесном рынке в текущем году. Производство bZ3C будет налажено на совместном предприятии FAW Toyota Motor, где сейчас выпускается седан bZ3.



У второго представленного сегодня серийного кроссовера бренда – Toyota bZ3X – больше отличий от концепта bZ FlexSpace. У серийного семейного SUV иначе оформлены выштамповки на капоте, все стойки крыши и верх оформлены чёрным цветом, крупнее стали боковые зеркала, по-другому оформлены выдвижные дверные ручки. Ещё у товарного варианта двухэтажная головная оптика, нижний ряд представляет собой по паре горизонтальных «штрихов» с каждой стороны.



На фото: салон Toyota bZ3X

По-новому оформлен и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Накладки на колёсных арках выполнены из некрашеного пластика. Задние фонари тоже оформлены иначе: она далеко заходят на задние крылья и соединяются друг с другом с помощью светящейся полосы. В салоне тоже появилось привычное рулевое колесо, прямоугольный тачскрин мультимедиа, центральный тоннель с подстаканниками и площадкой для беспроводной зарядки смартфонов.



Информации о технике пока тоже нет. Известно, что кроссовер bZ3X был совместно разработан Toyota, Guangzhou Automobile Group и GAC Toyota Motor. Производство серийного SUV тоже должно стартовать в текущем году, его организуют в Китае на мощностях совместного предприятия GAC Toyota.

