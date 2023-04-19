«Концептуальный дуэт» Toyota: показаны два кроссовера, созданные совместно с FAW, BYD и GAC

Японский производитель презентовал bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace в рамках автосалона в Шанхае. Модели пойдут в серию в 2024 году.

Согласно стратегии японской корпорации, к концу текущего десятилетия под марками Toyota и Lexus в общей сложности будет выпускаться тридцать полностью электрических моделей. При этом у Тойоты сейчас есть собственная «зелёная» линейка под названием bZ, которое расшифровывается как «beyond Zero». По плану семейство должно включать в себя доступные по цене электрокары массового производства. Напомним, его первенцем стал паркетник bZ4X, представленный в конце октября 2021-го.

На фото: концепт Toyota bZ Sport Crossover

Второй моделью «розеточной» линейки стал седан Toyota bZ3, предназначенный в первую очередь для китайского рынка. Эта «четырёхдверка» позаимствовала технику у BYD, премьера новинки прошла в октябре 2022 года. В скором времени семейство пополнят ещё несколько полностью электрических новинок, в их числе пара кроссоверов, в основе которых окажутся концепты bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace. Их презентация прошла в рамках Шанхайского автосалона.



Toyota bZ Sport Crossover – это концептуальный паркетник с купеобразным кузовом, созданный совместными усилиями японской компании, а также FAW и BYD. В компании пока не рассекретили никаких технических подробностей. Однако уже известно, что серийная версия в Поднебесной появится в 2024 году, производство будет налажено на СП FAW Toyota Motor, где сейчас выпускается седан bZ3.



У паркетника спортивная внешность с отсылками к оформлению пятого Toyota Prius, который был представлен в ноябре прошлого года. Концепт bZ Sport Crossover получил рельефные боковины и капот, оформление передней части в стиле «акулы-молота», колёса большого диаметра, обвес из чёрного глянцевого пластика по периметру, такого же цвета верх и стойки крыши.



На фото: концепт Toyota bZ FlexSpace

Кроссовер получил минималистичный интерьер со штурвалом вместо традиционного рулевого колеса, вытянутой горизонтально виртуальной «приборкой», а также изогнутым к нижней части центральным тачскрином информационно-развлекательной системы. bZ Sport Crossover снабдили комплектом водительских ассистентов и системой автоматической парковки, а ПО умеет обновляться «по воздуху».



Второй концепт Toyota bZ FlexSpace был разработан совместно с другим китайским производителем – GAC. Производство серийной версии этого SUV начнётся на мощностях СП GAC Toyota в том же 2024 году. Более точные сроки старта выпуска обеих новинок появятся позже.



У bZ FlexSpace более спокойный дизайн и традиционный высокий кузов с прямой крышей. Передняя часть оформлена в подобном стиле с лаконичной нижней частью, отсутствием визуально отдельной заглушки на месте решётки радиатора и «носом акулы-молота». В салоне, рассчитанном на размещение семей или компании друзей, больше места, чем в спортивном паркетнике. Интерьер выглядит футуристично за счёт полупрозрачных дисплеев цифрового щитка приборов и центрального экрана мультимедиа. Будущему электромобилю пообещали в числе прочего «повышенную безопасность и надёжный запас хода».



Ранее мы рассказывали о тех новинках, которые готовит Honda: японская компания тоже показала несколько концептов будущих кроссоверов в рамках автосалона в Шанхае.

