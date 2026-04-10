Tesla готовит дешёвый субкомпактный кроссовер, чтобы остановить падение продаж

Недорогой одномоторный паркетник длиной 4,28 м предназначен главным образом для Китая, но он будет доступен и на других ключевых Tesla рынках, в том числе в Северной Америке и Европе.

Компания Tesla носится с идеей дешёвого, доступного каждому электромобиля с момента своего основания: цель была идти постепенно от дорогих моделей к дешёвым, захватывая новые рынки и наращивая объёмы производства. Другое дело, что концепция того, какой должна быть самая дешёвая Tesla, несколько раз менялась.

Последний раз такая перемена случилась в 2024 году, когда Илон Макс зарубил проект новой модели с целевой розничной ценой в 25 000 долларов и нацелил компанию Tesla на беспилотники. Представленный в том же году прототип беспилотного купе Tesla Cybercab — это, в сущности, и есть один из вариантов дешёвой модели. Проблема в том, что эту чудо-машину без руля и педалей невозможно сертифицировать и продать ни на одном рынке, для этого не готова законодательная база. Хуже всего то, что такая база и не может быть подготовлена в обозримой перспективе из-за неразрешимых на текущем этапе эволюции человечества этических противоречий. Тем не мене в феврале этого года Tesla начала пилотное производство Cybercab на Гигафибрике в Техасе, но когда и в каком виде (с рулём или без) он поступит в продажу, неизвестно.

В целом новая стратегия развития Tesla, представленная осенью прошлого года, нацелена на искусственный интеллект, человекоподобных роботов-помощников и беспилотный транспорт, а традиционным электромобилям места в будущем компании нет. Но им есть место здесь и сейчас, пока что именно электромобили с рулём и педалями держат компанию на плаву и приносят ей основной доход, поэтому Tesla вынуждена балансировать между текущей рыночной конъюнктурой и утопичными устремлениями Илона Маска.

Последней успешной массовой моделью Tesla на данный момент является среднеразмерный кроссовер Model Y, он дебютировал в 2019 году и в 2025 году пережил рестайлинг. С тех пор Tesla держит своих клиентов на голодном пайке, не давая им новых востребованных моделей. Пикап Cybertruck быстро всем надоел и продаётся из рук вон плохо. Model S и Model X сняты с производства ради производства роботов. Дебютировавшие в прошлом году дешёвые версии Model Y и Model 3 чуда тоже не сотворили, продажи Tesla идут вниз.

В прошлом году глобальные продажи Tesla сократились на 9% до 1 636 129 электромобилей. В первом квартале 2026 года, согласно официальному отчёту Tesla, продажи выросли на 6,3% до 358 023 машин, но такой рост связан с тем, что в первом квартале 2025 года был резкий провал в поставках в связи с остановкой производства на четырёх заводах и подготовки их к запуску обновлённого Model Y. Вместе с тем объём производства Tesla в первом квартале 2026 года составил 408 386 машин, то есть 50 000 машин остались невостребованными...

В Китае, по данным журнала Electrek, розничные продажи Tesla в первом квартале этого года просели сразу на 16,2% до 112 798 электромобилей.

Всё вышеизложенное объясняет, почему компании Tesla срочно нужна новая бюджетная модель. Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что разработка такой модели началась: это будет кроссовер длиной 4,28 м с единственным электромотором, то есть двухмоторных полноприводных версий можно не ждать.

Заметим, что ещё в марте прошлого года Reuters сообщал, что Tesla готовит радикально упрощённый кроссовер Model Y для Китая, но в итоге компания решила сделать новый глобальный кроссовер ещё меньшего размера. Как он будет выглядеть, мы не знаем (заглавная картина сгенерирована ChatGPT), ориентировочная цена и дата начала производства тоже пока неизвестны. Главной производственной площадкой для дешёвого кроссовера будет Гигафабрика Tesla в Шанхае, но эта же модель может производиться в США и в Европе (на Гигафабрике в Берлине). Сама компания Tesla слухи о новой бюджетной модели пока никак не комментирует.

