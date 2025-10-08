Голые и смешные: Tesla представила «дешёвые» Model Y Standard и Model 3 Standard

Компания Tesla представила в США долгожданные бюджетные модели, они сразу вызвали большой скепсис, поскольку экономия достигнута довольно странными мерами, вроде затянутой тканью стеклянной крыши в кроссовере Model Y Standard и наружными зеркалами с ручной регулировкой в седане Model 3 Standard.

Tesla продолжает сдавать позиции на всех ключевых рынках, появление бюджетных версий Model Y и Model 3 — это попытка выправить кривую спроса. Хороший отчёт о продажах Tesla за третий квартал текущего года (рост на 7,4% до 497 099 шт.) не должен вводить в заблуждение: всплеск обусловлен тем, что Дональд Трамп, как и обещал, отменил в США федеральную программу поддержки продаж электромобилей (она позволяла сэкономить при покупке 7500 долларов), скидки перестали действовать 1 октября, многие стремились успеть купить свою «электричку» до этой даты, обеспечив производителям хорошие показатели продаж в третьем квартале.

Tesla Model Y Standard 1 / 2 Tesla Model Y Standard 2 / 2

Слухи о бюджетной версии Tesla Model Y появились весной этого года в привязке к китайскому рынку, но в итоге она дебютировала в США под называнием Standard. Появление аналогичной версии у седана Tesla Model 3 стало сюрпризом. В Китае, скорее всего, всё-таки будет своя дешёвая Tesla, известная на данный момент как проект E41, а то, что вышло минувшей ночью в США — это своего рода паллиатив: версии Standard производят впечатление сделанных на коленке, в том смысле, что разработчики не парились и срезали с этих моделей то, что было удобно им, а не покупателями.

Tesla Model Y Standard 1 / 3 Tesla Model Y Standard 2 / 3 Tesla Model Y Standard 3 / 3

Многие американские коллеги справедливо заметили, что добиться существенного снижения цены Tesla Model Y и Tesla Model 3 можно было бы, убрав автопилот и всю связанную с его работой электронику, но Илон Маск никогда не пойдёт на такой шаг, потому что для него автопилот — главный приоритет в развитии компании Tesla. Автопилот доступен для Model Y Standard и Model 3 Standard в виде опции за 8000 долларов, при этом на борту в любом случае есть всё необходимое для его работы оборудование. Из набора стандартных электронных ассистентов водителя в версиях Standard убрано автоматическое руление при включённом круиз-контроле.

Tesla Model Y Standard

Tesla Model Y Standard стоит 39 990 долларов, тогда как следующая в иерархии одномоторная версия Premium, ранее известная как Long Range RWD, до прошлой недели стоила 37 490 долларов, а теперь 44 900 долларов. У Tesla Model Y Standard, разумеется, один задний электромотор (мощность не указана) и самая скромная батарея ёмкостью 69,5 кВт·ч, полного зарядка которой хватает на 517 км пробега по циклу EPA (у версии Premium — 575 км), максимальная мощность зарядки снижена с 250 до 225 кВт. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) по сравнению с версией Premium увеличилось с 5,4 до 6,8 с, но максимальная скорость по-прежнему составляет 201 км/ч.

Tesla Model Y Standard 1 / 2 Tesla Model Y Standard 2 / 2

Снаружи Tesla Model Y Standard легко идентифицировать по упрощённому дизайну передка (нет нижнего яруса фар, а между верхними нет световой полосы) и кормы (нет световой полосы между задними фонарями) и 18-дюймовым колёсам с очень примитивными на вид колпаками (за доплату в 1500 долларов доступны более нарядные 19-дюймовые колёса). Цветов на выбор всего три — серый, белый и чёрный, причём за белый и чёрный нужно доплачивать — 1000 и 1500 долларов соответственно.

Tesla Model Y Standard (справа) в сравнении с более дорогими версиями кроссовера — Premium (в центре) и Performance (слева)

Комплектационные особенности Tesla Model Y Standard — это обычные пассивные амортизаторы в подвеске вместо амплитудозависимых, нет адаптивных фар, нет электропривода механизма складывания зеркал. Стеклянная крыша есть, но снизу она закрыта тканью, что выглядит полнейшим абсурдом — видимо, удалять её было дороже, чем просто закрыть. Наверняка найдутся энтузиасты, которые удалят тканевую ошибку потолка и вернут себе стеклянную крышу, но, скорее всего, она не имеет светоотражающего покрытия, поэтому на солнце салон может сильно нагреться и повредиться.

Tesla Model Y Standard 1 / 4 Tesla Model Y Standard 2 / 4 Tesla Model Y Standard 3 / 4 Tesla Model Y Standard 4 / 4

Салон версии Tesla Model Y Standard имеет тканевую отделку вместо кожаной и упрощённую аудиосистему (7 динамиков вместо 16). 8-дюймового экрана для задних пассажиров нет (его место заняли воздуховоды с ручной регулировкой), фильтра тонкой очистки воздуха в системе микроклимата нет, спереди вырезана часть верхнего яруса центрального тоннеля с вещевыми лотками, но при этом остались два слота с беспроводной зарядкой для смартфонов. Рулевая колонка лишилась электропривода регулировок, в передних сиденьях нет вентиляции — только подогрев. 15,4-дюймовый мультимедийный экран на передней панели сохранён, но из него «выпилена» функция радио! Урезано освещение салона, спинки заднего дивана лишись электропривода механизма складывания.

Tesla Model 3 Standard 1 / 2 Tesla Model 3 Standard 2 / 2

Седан Tesla Model 3 Standard упрощён в целом так же, как родственный кроссовер, но есть свои особенности: осталась стеклянная крыша и высокий центральный тоннель в передней части салона, но по каким-то загадочным причинам наружные зеркала заднего вида лишились даже электропривода регулировок, если только, конечно, это не опечатка на сайте компании Tesla. Внешних упрощений, за исключением дешёвых колёс, у Tesla Model 3 Standard нет, оптика такая же, как на старших версиях седана.

Tesla Model 3 Standard 1 / 3 Tesla Model 3 Standard 2 / 3 Tesla Model 3 Standard 3 / 3

Стоит Tesla Model 3 Standard 36 990 долларов, тогда как одномоторная версия Model 3 Premium — 42 490 долларов. Запас хода на одной зарядке у Tesla Model 3 Standard составляет 517 км, разгон до 60 миль/ч занимает 5,8 с против 4,9 с у версии Premium.

Tesla Model 3 Standard 1 / 3 Tesla Model 3 Standard 2 / 3 Tesla Model 3 Standard 3 / 3

В США Tesla Model Y Standard и Tesla Model 3 Standard уже доступны для покупки, аналогичные версии для Европы появятся в продаже в ближайшие дни, ну а в Китае, как мы сказали выше, возможно, будет своя бюджетная Tesla.