Обновлённый Tesla Model Y Performance дебютировал во «враждебной» Европе

29.08.2025 112 1 0

Переживший в начале года рестайлинг среднеразмерный электрический кроссовер Tesla Model Y теперь доступен в спортивной версии Performance, которая способна разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Продажи в Европе уже начались.

Tesla стремительно сдаёт позиции в Европе, и проблема не в том, что от американской компании давно не было полноценных новинок, а в политической позиции Илона Маска, которая идёт вразрез с идеологией левого европейского истеблишмента и взращиваемого им электората. Проще говоря, Илона Маска отменяют, и всё, что он делает, тоже отменяют, то есть не покупают новенькие Теслы в знак протеста против его взглядов, действий, высказываний и убеждений. По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), за первые семь месяцев этого года Tesla реализовала в Европе 119 013 электромобилей, что на 33,6% меньше продаж в январе-июле 2024 года.

Тем не менее именно в Европе сегодня был представлен обновлённый Tesla Model Y Performance — видимо, в расчёте на то, что его чудесные динамические качества и филигранно настроенная управляемость растопят сердца европейцев, ведь они, по идее, такое любят. А для европейских журналистов Tesla даже состряпала полноценный пресс-релиз, посвящённый обновлённому Model Y Performance, хотя формально отдела по связям с общественностью у американской компании нет с 2020 года — это тоже своеобразная причуда Илона Маска.

Снаружи версию Performance можно идентифицировать по специальным эмблемам (на них изображён прыжок в гиперпространство — любители «Звёздных войн» поймут), более агрессивным бамперам, карбоновому спойлеру на багажной двери и 21-дюймовым колёсам особого дизайна, обутым в шины разной ширины на передней и задней осях. Пресс-релиз сообщает, что по сравнению с дорестайлинговым Model Y Performance подъёмная сила снижена на 64%, аэродинамическое сопротивление — на 10%.

В салоне обновлённого Tesla Model Y Performance установленные особые передние кресла с развитой боковой поддержкой, подпорка для коленей снабжена электрорегулировкой, обогрев и вентиляция входят в стандартное оснащение. Передняя панель отделана углепластиком, а диагональ единственного экрана увеличена с 15,4 до 16 дюймов — к слову, такой экран мы уже увидели на представленным ранее в августе китайском растянутом Tesla Model Y L.

Двухмоторная силовая установка — такая же, как у обновлённого в прошлом году седан Tesla Model 3 Performance: в Европе её максимальная совокупная мощностью составляет 460 л.с. (версия для США, скорее всего, будет мощнее), разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с (до рестайлинга было 3,7 с), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Ёмкость батареи не разглашается, запас хода на одной зарядке — 580 км по циклу WLTP.

К доводке шасси спортивного кроссовера компания Tesla подошла особенно тщательно: теперь у него не просто заниженная и зажатая подвеска, а специально разработанные и тщательно настроенные двухрежимные («стандарт» и «спорт») адаптивные амортизаторы и особая двухрежимная («стандарт» и «сниженный контроль») система стабилизации. То есть «в быту» обновлённый Tesla Model Y Performance гораздо комфортнее предшественника и при этом быстрее на гоночной трассе. Спортивные режимы калибровались на Северной петле Нюрбургринга.

В Германии с учётом всех допсборов обновлённый Tesla Model Y Performance обойдётся минимум в 62 970 евро, поставки заказанных машин клиентам начнутся уже в сентябре.

1 комментарий
29.08.2025 19:09
Kai Serneun

Впервые мне понравилась Tesla

