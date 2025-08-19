Новинки ×
Теперь горбатый: кроссовер Tesla Model Y обрёл в Китае распухшую версию L

19.08.2025

Сдающая позиции на китайском рынке компания Tesla представила удлинённый кроссовер Model Y L, нацеленный на семейных покупателей: он предлагает шесть полноценных мест в сочетании с богатым оснащением и полным приводом.

В начале года именно в Китае дебютировал обновлённый среднеразмерный электрический кроссовер Tesla Model Y. Увы, рестайлинг не способствовал росту популярности Tesla Model Y в Поднебесной: по данным CAAM, его продажи здесь за первые семь месяцев этого года составили 202 257 шт., что на 17,1% меньше продаж в январе-июле 2024 года, а в целом продажи Tesla в Китае за тот же период снизились на 6,3% до 304 027 электромобилей. Чтобы поправить дела в Китае, Tesla решила разработать удешевлённую версию Model Y — её премьера впереди, ну а вышедший сегодня на рынок Model Y L — это, наоборот, топовая на данный момент модификация, её минимальная цена в Китае составляет 339 000 юаней (3,78 млн рублей в переводе по текущему курсу).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

У Tesla Model Y и прежде были трёхрядные версии, но галёрка у них откровенно ущербная, рассчитанная в лучшем случае на детей младшего школьного возраста. В свою очередь Tesla Model Y L может похвастать полноценным шестиместным салоном (посадочная формула 2+2+2), кресла третьего ряда рассчитаны на пассажиров ростом до 187 см. Ради этого пришлось буквально раздуть корму кроссовера, отчего у него непоправимо испортилась осанка: Model Y L выглядит тяжёлым и горбатым. Колёсная база по сравнению со стандартным рестайлинговым Model Y увеличилась с 2890 до 3040 мм, габаритная длина — с 4797 до 4976 мм, высота — с 1624 до 1668 мм, и только ширина не изменилась — 1920 мм.

1 / 2
2 / 2

Любопытно, что более «аппетитные» формы не увеличили, а уменьшили коэффициент аэродинамического сопротивления сх: было 0,22, стало 0,216, корма получила более развитый спойлер под стеклом багажной двери. Снаряженная масса подросшего кроссовера — 2088 кг. Изменения в силовой конструкции кузова позволили увеличить его жёсткость более чем на 10%. Подвеска перенастроена под модифицированный кузов и изменившуюся развесовку, на передней и задней осях используются шины разной размерности — 255/45 R 19 и 275/45 R 19 соответственно.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В привязке к версии L салон кроссовера Tesla Model Y получил в очередной раз улучшенную шумоизоляцию. Спереди установлены совершенно новые кресла с интегральными подголовниками и развитой боковой поддержкой. Аналогичный дизайн имеют два раздельных кресла во втором ряду — для них предусмотрены разнообразные регулировки, подогрев, вентиляция и выдвижные подлокотники. Диагональ мультифункционального экрана на передней панели увеличена с 15,4 до 16 дюймов, разрешение увеличено на 30%. Количество динамиков штатной аудиосистемы выросло с 16 до 19. Размер экрана для пассажиров второго ряда прежний — 8 дюймов. Лоток с беспроводными зарядками для смартфонов стал мощнее и получил систему охлаждения. Объём основного багажника варьируется в диапазоне от 420 до 2423 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 116 л.

1 / 2
2 / 2

Tesla Model Y L оснащается более мощной двухмоторной силовой установкой, чем стандартная полноприводная версия кроссовера: передний электромотор выдаёт 142 кВт, задний — 198 кВт, максимальная совокупная мощность — 340 кВт (462 л.с.), тогда как у стандартной двухмоторной версии — 331 кВт (450 л.с.). Ёмкость батареи увеличена с 78,4 до 82 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 751 км по циклу CLTC. Первую «сотню» Tesla Model Y L набирает за 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

1 / 2
2 / 2

Добавим, что по цене Tesla Model Y L очень близок к чуть более крупному семейному электрическому кроссоверу Li i8, который вышел на рынок в конце июля и пока продаётся очень слабо. Окажется ли Model Y L успешнее, покажет время. Позже, возможно, появится глобальная версия Tesla Model Y L — на ряде рынков она заменит близкий по размерам, но слишком дорогой кроссовер Tesla Model X.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Tesla Tesla Model Y
