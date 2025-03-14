Tesla хочет радикально удешевить кроссовер Model Y для Китая на фоне обвала продаж

Ещё недавно бывшая лидером китайского (да и мирового) рынка электромобилей компания Tesla сдаёт позиции под натиском быстро развивающихся и агрессивных по части ценообразования китайских автопроизводителей. По данным инсайдеров, Tesla готовит новый бюджетный кроссовер, который будет производной от недавно обновлённого кроссовера Model Y и будет примерно на 20% дешевле последнего.

В последнее время в СМИ много шумихи по поводу того, что политическая активность Илона Маска вкупе со странными жестами и хамоватыми высказываниями в адрес оппонентов привели к обвалу продаж компании Tesla. На самом деле предпосылки для этого обвала сложились задолго до возвращения Дональда Трампа на пост президента США и его «творческого» союза с Илоном Маском, а в Китае политическая и этическая позиции Маска вообще мало кого интересуют, продажи Tesla там падают совсем по другим причинам.

Обновлённый Tesla Model Y для Китая 1 / 3 Обновлённый Tesla Model Y для Китая 2 / 3 Обновлённый Tesla Model Y для Китая 3 / 3

Электромобильный сегмент китайского авторынка очень быстро эволюционирует, нигде больше в мире прогресс не идёт такими бодрыми темпами, при этом часто китайские производители вопреки общемировому тренду снижают, а не поднимают цены на свои «электрички». Свежий пример — кроссовер Xpeng G6: это прямой конкурент Tesla Model Y, который дебютировал летом 2023 года и уже пережил серьёзную модернизацию, после которой его оснащение стало богаче, потребительские характеристики улучшились, а цены снизились. Самый дорогой Xpeng G6 сейчас стоит в Китае 198 800 юаней (2,36 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как цены на недавно обновлённый Tesla Model Y только начинаются от 263 500 юаней (3,13 млн рублей).

Обновлённый Tesla Model Y для Китая

В прошлом году продажи Tesla Model Y в Китае составили 480 309 шт., что на 5,24% больше продаж в 2023 году, но этом году кривая спроса стала резко загибаться. В январе-феврале 2025-го Tesla, по данным CAAM, смогла реализовать в Поднебесной только 33 700 экземпляров Model Y (-35,7% по сравнению с АППГ), а общие продажи Tesla за тот же период составили 60 480 электромобилей (-13,6%). Проблема в том, что модели Tesla не только слишком дóроги, но и в том, что они уже примелькались и приелись, а новинками американская компания балует потребителя редко.

Старт производства обновлённого Tesla Model Y на Гигафабрике в Шанхае 18 февраля этого года. 1 / 2 Старт производства обновлённого Tesla Model Y на Гигафабрике в Шанхае 18 февраля этого года. 2 / 2

Тем не менее на падение спроса нужно как-то реагировать: сегодня Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Tesla разрабатывает удешевлённый вариант кроссовера Model Y, который получит иное, цифро-буквенное обозначение и пока известен по кодовым индексом E41. Модель E41 будет чуть компактнее и, как минимум, на 20% дешевле начальной версии Model Y за счёт упрощения компонентов и отказа от большинства опций. Производство модели E41 на Гигафабрике Tesla в Шанхае должно начаться в 2026 году. Китайский ресурс 36kr.com со ссылкой на собственные источники сообщает, что производство бюджетной модели может начаться и раньше, то есть уже в 2025 году, если спрос на Model Y продолжит резко снижаться.

Китай будет первым и главным рынком для модели E41, но Tesla также хочет продавать её в Европе и Северной Америки — правда, пока неясно, когда именно, многое будет зависеть от длительности и результатов развязанной Дональдом Трампом торговой войны с Китаем.

