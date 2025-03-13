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Обновлённый кроссовер Xpeng G6 выходит на рынок со сниженными ценами

13.03.2025 110 0 0

Китайская компания Xpeng полностью рассекретила и запустила в продажу рестайлинговый среднеразмерный кроссовер G6, его стиль стал изящнее, оснащение — богаче, а цены — ниже, но двухмоторная полноприводная версия исчезла из гаммы.

На одиннадцатом году жизни Xpeng продолжает оставаться одной из самых динамично развивающихся китайских компаний: за первые два месяца текущего года её продажи в КНР, по данным CAAM, составили 56 291 автомобиль, что на 339,9% больше продаж в январе-феврале 2024 года, притом что Xpeng производит пока только электромобили. Почти треть продаж приходится на среднеразмерный кроссовер G6, который вышел на рынок летом 2023 года. Сегодня в продажу поступил обновлённый Xpeng G6, относящийся к 2025 модельному году.

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В ходе рестайлинга Xpeng G6 получил модную нынче цельную световую полосу на передке, которая прежде была разрезана посередине эмблемой, у обновлённого кроссовера эмблема сместилась вверх на капот. В световую полосу помимо матричных фар интегрирован индикатор работы автопилота третьего уровня AI Turing. Корма обзавелась вторым спойлером типа утиный хвостик на багажной двери в дополнение к основному верхнему спойлеру. Обновлён дизайн колёсных дисков — 18- либо 20-дюймовых. Изменения в дизайне увеличили габаритную длину кроссовера с 4753 до 4758 мм, остальные ключевые размеры прежние: ширина — 1920 мм, высота — 1650 мм, колёсная база — 2890 мм.

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Салон Xpeng G6 получил обновлённые экраны на передней панели: приборный 10,25-дюймовый экран теперь как бы парит над панелью, а не интегрирован в неё, а мультимедийный 15,6-дюймовый получил более мощный процессор Qualcomm Snapdragon SA8295P. В салонное зеркало заднего вида вживлён 9-дюймовый экран для трансляции картинки с камеры. Под установку нового контурного светодиодного освещения изменён дизайн дверных карт и декоративных накладок, отделочные материалы стали приятнее на вид и на ощупь. Руль получил чувствительный к прикосновениям емкостный обод. Дизайн воздуховодов стал более лаконичным. Обновлённые передние кресла, как утверждается, делают лучший в классе массаж шиацу. Штатная аудиосистема насчитывает 13 либо 18 динамиков в зависимости от комплектации. Объём багажника — 647 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1752 л.

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Xpeng G6 оснащается только пружинной подвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. У обновлённого кроссовера в амортизаторах появились гидравлические отбойники, рулевое управление перенастроено для улучшения точности и обратной связи. Но главная техническая обновка — это новые 800-вольтовые батареи со сверхбыстрой зарядкой: пополнить заряд с 10% до 80% можно всего за 12 минут. С батареей ёмкостью 68,5 кВт·ч кроссовер может проехать на одной зарядке 625 км по циклу CLTC, с батареей ёмкостью 80,8 кВт·ч — 725 км.

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Обновлённый Xpeng G6 предлагается только с единственным электромотором на задней оси, его максимальная отдача составляет 218 кВт (296 л.с.) и 450 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,3-6,4 с в зависимости от комплектации, максимальная скорость ограничена на отметке 202 км/ч. Прежде у Xpeng G6 была также двухмоторная полноприводная версия мощностью 358 кВт (487 л.с.), но, видимо, спрос на неё был невелик и её убрали.

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В Китае обновлённый Xpeng G6 стоит в диапазоне от 176 800 до 198 800 юаней (от 2,1 млн до 2,37 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как раньше минимальная цена составляла 199 900 юаней (2,38 млн рублей), то есть произошёл существенный сдвиг вниз по ценовой шкале. В России компания Xpeng официально не представлена, но её модели есть в наличии у серых дилеров.

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