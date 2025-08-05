Провал и скандал: Li i8 подешевел всего через неделю после дебюта на фоне слабых продаж

К большому сожалению китайской компании Li Auto её первый электрический кроссовер не вызвал энтузиазма у покупателей из-за слишком высоких цен и непривычного однообъёмного дизайна. Всего через неделю после старта продаж Li i8 компания приняла решение сократить число его комплектаций с трёх до одной, причём цена на эту единственную комплектацию была снижена. Провал Li i8 случился на фоне общего падения продаж компании Li Auto и скандального краш-теста Li i8 с грузовиком.

Полноценная премьера и старт продаж Li i8 состоялись 29 июля. Ранее в том же месяце мы рассказывали о тревожных ожиданиях вокруг и внутри компании Li Auto, поскольку её продажи в июне резко пошли вниз. Увы, июль оказался ещё более разочаровывающим: согласно официальному отчёту Li Auto, она реализовала в этом месяце 30 731 автомобиль, что на 39,74% меньше продаж в июле прошлого года. Общие продажи с начала года тоже теперь в минусе: реализовано 234 669 автомобиля, на 2,21% меньше по сравнению с продажами в январе-июле 2024 года. С такой динамикой есть большие сомнения, что Li Auto сможет выполнить поставленный план и продать в этом году 640 000 машин, притом что это уже сниженная планка, в начале года Li Auto ставила в план 700 000 машин.

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Напомним, что основанная десять лет назад компания Li Auto добилась известности и успеха благодаря однотипным plug-in гибридным кроссоверам — Li L6, Li L7, Li L8 и Li L9, но конкурентам понадобилась всего пара лет, чтобы наводнить рынок более дешёвыми аналогами этих моделей, а дебютировавший в 2023 году электрический минивэн Li Mega получился слишком дорогим и малопопулярным.

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Ли Сян, основатель Li Auto, возлагал большие надежды на новую линейку электрических кроссоверов с литерой «i», но её первенец Li i8, что называется, не взлетел. Сам по себе Li i8 очень даже неплох, у него приличные технические характеристики и богатое оснащение, но однообъёмный дизайн вызывал споры ещё на стадии анонса этой модели, а её розничные цены оказались существенно выше, чем у конкурентов. Например, 31 июля на китайский рынок вышел большой электрический кроссовер Onvo L90 от компании Nio, он имеет более традиционные пропорции кузова и стоит от 265 800 юаней (2,95 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Li i8 на момент запуска 29 июля предлагался в трёх комплектациях Pro, Max и Ultra по цене 321 800, 349 800 и 369 800 юаней соответственно (3,57 млн, 3,88 млн и 4,1 млн рублей). По данным китайских СМИ, за прошедшую неделю Li Auto смогла собрать около 6000 заказов на кроссовер i8 — это провал, особенно на фоне электрического кроссовера Xiaomi YU7, который в июне всего через три минуты после старта продаж собрал 200 000 заказов, за первый час — 298 000. Стоит Xiaomi YU7 от 253 500 юаней (2,81 млн рублей). Понятно, что сравнивать напрямую Li i8 и Xiaomi YU7 нельзя, первый — это трёрядный семейный кроссовер, второй — двухрядный спортивный, но тем не менее их целевые аудитории частично пересекаются.

Сегодня Li Auto объявила, что с целью упрощения заказов сокращает количество комплектаций кроссовера i8 с трёх до одной — Max, при этом её цена снижена до 339 800 юаней (3,77 млн рублей). Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки составляет 400 кВт (544 л.с.) и 660 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, ёмкость батареи — только 97,8 кВт·ч (раньше у версии Pro была батарея на 90,1 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 720 км по циклу CLTC.

Неприятностей Li Auto добавил и скандальный краш-тест с участием Li i8, организованный самой компанией, а именно фронтальный удар на скорости 100 км/ч о восьмитонный бескапотный грузовик производства Dongfeng. От удара грузовик на мгновение взлетел в воздух, что вызвало скепсис у многих зрителей — мол, невозможно такое. Протест выразила и компания Dongfeng — мол, использовали машину без нашего ведома и нарушили авторские права, а сам краш-тест выглядит неправдоподобным. Сейчас разбираться в том, честный это был краш-тест или нечестный, уже нет смысла — ясно лишь, что пиар-акция Li Auto, призванная продемонстрировать выдающийся уровень пассивной безопасности кроссовера i8, оказалась неудачной.