Кроссовер Li i8: новые фотографии, дата запуска и тревожные ожидания

Китайская компания Li Auto назначила на 29 июля старт продаж своего первого электрического кроссовера Li i8 и очень надеется, что он станет успешным, потому что продажи её plug-in гибридных кроссоверов падают.

Основанная десять лет назад компания Li Auto добилась известности и успеха благодаря однотипным plug-in гибридным кроссоверам — Li L6, Li L7, Li L8 и Li L9, но конкурентам понадобилась всего пара лет, чтобы наводнить рынок более дешёвыми аналогами этих моделей, а дебютировавший в 2023 году электрический минивэн Li Mega получился слишком дорогим — на роль массовой модели он не тянет и не может обеспечить компании желанный рост.

Слева направо: Li Mega, Li L9, Li L8, Li L7 и Li L6

В минувшем июне продажи Li Auto в Китае резко пошли вниз: компания реализовала 36 279 автомобилей, что на 24,1% меньше продаж в июне 2024 года. В минусе вся четвёрка гибридных кроссоверов, а вот спрос на минивэн Li Mega наоборот вырос, но его доля в общем объеме продаж компании остаётся небольшой — 2304 шт.

Первое полугодие Li Auto окончила с ростом продаж на 7,91% до 203 938 автомобилей, но с текущей динамикой есть большие сомнения, что компании удастся продать в этом году 640 000 машин, притом что это уже сниженная планка, в начале года Li Auto ставила в план 700 000 машин.

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Ли Сян, основатель Li Auto, рассчитывает, что исправить негативный тренд поможет новая линейка электрических кроссоверов с необычным минивэноподобным дизайном. Первый такой кроссовер — Li i8 — был анонсирован в феврале и уже прошёл сертификацию в китайском Минпроме. На этой неделе Ли Сян объявил, что Li i8 поступит в продажу 29 июля, а приём предварительных заказов начнётся уже на следующей неделе.

Перед началом запуска электрических кроссоверов Li Auto основательно вложилась в развитие собственной сети зарядных станций в Китае, сейчас таких станций уже более 2500 — мол, дорогие клиенты, не бойтесь покупать наши дорогие «электрички», мощная розетка для них всегда найдётся.

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Также на этой неделе Li Auto опубликовала несколько новых фотографий Li i8, недвусмысленно намекающих на то, что кроссовер адресован семейным клиентам и предлагает очень много места в трёхрядном слоне — поместятся и книжки, и игрушки, и продукты питания. В стандартное оснащение войдёт богатый набор электронных ассистентов водителя, для корректной работы которых над лобовым стеклом кроссовера размещён новейший лидар Hesai ATX, способный «ощупывать» пространство на расстоянии до 300 м.

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Габаритная длина Li i8— 5085 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1740 мм, колёсная база — 3050 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Силовая установка двухмоторная, передний электромотор выдаёт 150 кВт (204 л.с.), задний — 250 кВт (340 л.с.), максимальная совокупная отдача — 400 кВт (544 л.с.). Батарей будет две на выбор — ёмкостью 90,1 и 97,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 670 и 720 км по циклу CLTC соответственно. Снаряженная масса — 2580-2610 кг.

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В сентябре в i-линейке Li Auto появится младший двухрядный электрический кроссовер Li i6, а ещё Ли Сян подумывает о начале выпуска седанов.

С весны этого года Li Auto начала сама активно заниматься экспортом своих машин (прежде этим занимались серые дилеры), чтобы в том числе подстраховаться от возможного дальнейшего спада продаж в Китае. В марте было объявлено о запуске официальных продаж plug-in гибридных кроссоверов Li Auto в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который уже в этом году хочет реализовать в нашей стране 12 000 кроссовер Li Auto и сформировать сеть из 60 дилеров.

