Кроссовер Li i8: новые фотографии, дата запуска и тревожные ожидания

Основанная десять лет назад компания Li Auto добилась известности и успеха благодаря однотипным plug-in гибридным кроссоверам — Li L6, Li L7, Li L8 и Li L9, но конкурентам понадобилась всего пара лет, чтобы наводнить рынок более дешёвыми аналогами этих моделей, а дебютировавший в 2023 году электрический минивэн Li Mega получился слишком дорогим — на роль массовой модели он не тянет и не может обеспечить компании желанный рост.
В минувшем июне продажи Li Auto в Китае резко пошли вниз: компания реализовала 36 279 автомобилей, что на 24,1% меньше продаж в июне 2024 года. В минусе вся четвёрка гибридных кроссоверов, а вот спрос на минивэн Li Mega наоборот вырос, но его доля в общем объеме продаж компании остаётся небольшой — 2304 шт.
Первое полугодие Li Auto окончила с ростом продаж на 7,91% до 203 938 автомобилей, но с текущей динамикой есть большие сомнения, что компании удастся продать в этом году 640 000 машин, притом что это уже сниженная планка, в начале года Li Auto ставила в план 700 000 машин.
Ли Сян, основатель Li Auto, рассчитывает, что исправить негативный тренд поможет новая линейка электрических кроссоверов с необычным минивэноподобным дизайном. Первый такой кроссовер — Li i8 — был анонсирован в феврале и уже прошёл сертификацию в китайском Минпроме. На этой неделе Ли Сян объявил, что Li i8 поступит в продажу 29 июля, а приём предварительных заказов начнётся уже на следующей неделе.
Перед началом запуска электрических кроссоверов Li Auto основательно вложилась в развитие собственной сети зарядных станций в Китае, сейчас таких станций уже более 2500 — мол, дорогие клиенты, не бойтесь покупать наши дорогие «электрички», мощная розетка для них всегда найдётся.
Также на этой неделе Li Auto опубликовала несколько новых фотографий Li i8, недвусмысленно намекающих на то, что кроссовер адресован семейным клиентам и предлагает очень много места в трёхрядном слоне — поместятся и книжки, и игрушки, и продукты питания. В стандартное оснащение войдёт богатый набор электронных ассистентов водителя, для корректной работы которых над лобовым стеклом кроссовера размещён новейший лидар Hesai ATX, способный «ощупывать» пространство на расстоянии до 300 м.
Габаритная длина Li i8— 5085 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1740 мм, колёсная база — 3050 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Силовая установка двухмоторная, передний электромотор выдаёт 150 кВт (204 л.с.), задний — 250 кВт (340 л.с.), максимальная совокупная отдача — 400 кВт (544 л.с.). Батарей будет две на выбор — ёмкостью 90,1 и 97,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 670 и 720 км по циклу CLTC соответственно. Снаряженная масса — 2580-2610 кг.
В сентябре в i-линейке Li Auto появится младший двухрядный электрический кроссовер Li i6, а ещё Ли Сян подумывает о начале выпуска седанов.
С весны этого года Li Auto начала сама активно заниматься экспортом своих машин (прежде этим занимались серые дилеры), чтобы в том числе подстраховаться от возможного дальнейшего спада продаж в Китае. В марте было объявлено о запуске официальных продаж plug-in гибридных кроссоверов Li Auto в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который уже в этом году хочет реализовать в нашей стране 12 000 кроссовер Li Auto и сформировать сеть из 60 дилеров.
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