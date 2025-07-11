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  • Кроссовер Onvo L90 от Nio доступен к заказу: необычный багажник спереди и богатое оснащение

Кроссовер Onvo L90 от Nio доступен к заказу: необычный багажник спереди и богатое оснащение

11.07.2025 153 1 0

В Китае начали принимать заявки на новый трехрядный паркетник бренда Onvo. Модель имеет внушительный список оборудования. Новинка доступна с задним или полным приводом.

Первый показ большого электрического кроссовера Onvo L90 провели в апреле на Шанхайском автосалоне, интерьер рассекретили в начале июля. А теперь в Китае объявили предварительную стартовую цену и открыли прием заказов. Напомним, Onvo – это суббренд компании Nio, созданный в прошлом году специально для более доступных «электричек». L90 стал второй моделью марки, он присоединился к запущенному в 2024-м же купеобразному паркетнику L60.

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Внешность оформлена в едином ключе с младшим кроссовером. Onvo L90 достались гладкий «нос», двухэтажная головная оптика и выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделали в виде раздельных изогнутых плашек. Как и у Onvo L60, над лобовым стеклом установлены две камеры в отдельных корпусах. А вообще, в оснащение L90 входят «30 высокоточных датчиков», включая семь камер высокого разрешения и один 4D-радар миллиметрового диапазона.

В основе кроссовера лежит платформа Nio с 900-вольтовой электросистемой, он имеет пневмоподвеску. Длина трехрядного Onvo L90 равна 5145 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1786 мм, колесная база составляет 3110 мм. Для модели предусмотрены 21-дюймовые диски.

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Объем основного багажника новинки Onvo – 430 литров. При этом спереди имеется внушительный дополнительный отсек на 240 литров. Передний багажник снабжен электроприводом, его можно открыть, просто дважды постучав по крышке. В Onvo также предлагают использовать открытый отсек в качестве лавочки.

Onvo L90 предложен с семи- или шестиместным салоном, хотя марка пока пиарит последнюю версию. Внутри – лаконичная передняя панель и гигантский планшет мультимедийной системы. Привычной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей с дополненной реальностью. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и пара неприкрытых подстаканников. А в торец тоннеля встроен тачскрин для пассажиров второго ряда и выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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Еще один дисплей прикреплен к потолку. Расположенное посередине правое пассажирское кресло – с выдвижной подставкой для ног. В спинку переднего сиденья встроен откидной столик. Разумеется, кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке оборудования еще заявлены бардачок с паролем, панорамная крыша, выдвижные подножки.

Onvo L90 представлен с задним или двухмоторным полным приводом. «Простые» версии получили 462-сильный электромотор, суммарная отдача полноприводных кроссоверов составляет 598 л.с. Обе модификации укомплектованы батареей емкостью 85 кВт*ч, но аккумуляторы разные: литий-железо-фосфатный у заднеприводных машин и никель-кобальт-марганцевый у полноприводных. Onvo L90 с задним приводом наберет первую «сотню» за 5,9 секунды, дальнобойность – 605 км по циклу CLTC. Показатели полноприводного паркетника – 4,7 секунды и 570 км.

Стартовая цена Onvo L90 – 279 900 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу). При этом у марки есть программа аренды батарей. Если воспользоваться ею, то начальная цена составит 193 900 юаней (2,1 млн рублей), но сколько нужно будет платить за эту аренду – пока не разглашается. Также не забываем о том, что цены предварительные: в Китае это обычно означает, что после старта «живых» продаж реальные цены окажутся ниже. Полноценный запуск Onvo L90 намечен на конец июля.

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1 комментарий
11.07.2025 14:50
Papirus

Я сразу подумал что это горбатый Запор отфотошопили.

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