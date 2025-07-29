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  • Полноприводный кроссовер Li i8 выходит на рынок: богатые комплектации, вдвое дешевле Model X

Полноприводный кроссовер Li i8 выходит на рынок: богатые комплектации, вдвое дешевле Model X

29.07.2025 168 0 0

Компания Li Auto запустила в продажу электрический паркетник с индексом i8. Модель предложена со стандартным двухмоторным полным приводом и с двумя батареями на выбор. Традиционно для производителя уже в базе кроссовер имеет богатое оснащение.

Электрокросс Li i8 впервые анонсировали еще в начале текущего года. Дополнительные фирменные фото выложили в Сеть в середине июля, после чего в Китае назвали примерные цены и открыли прием заявок. И вот наконец опубликован точный прайс-лист и дан старт продажам. Напомним, Li i8 – это лишь второй полноценный электрокар в модельном ряду производителя, первенцем стал необычный минивэн Li Mega. Ну а известности и успеха Li Auto добилась за счет выпуска гибридов. Также отметим, что внешне Li i8 напоминает вэн, однако его позиционируют именно как семейный SUV, хотя в компании и отметили, что модель сочетает в себе простор и комфорт MPV.

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Среди особенностей дизайна экстерьера, не считая, конечно, минивэноподобный кузов, — встроенные непосредственно в передний бампер фары, выдвижные ручки дверей, оформленные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, у основания лобового стекла имеется светящаяся полоска, выполняющая роль ДХО и поворотников. Стандартные колеса – 20-дюймовые, за доплату можно заказать 21-дюймовые.

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Длина Li i8 равна 5085 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 3050 мм. То есть по габаритам он близок к Tesla Model X, который в Li Auto и считают одним из главных конкурентов своей новинки.

Кроссовер доступен исключительно с шестиместным салоном. Внутри – типичные для марки решения. В руль интегрирован узкий приборный экран (основная роль приборки возложена на проекционный дисплей), на передней панели расположены сдвоенные тачскрины мультимедиа (каждый диагональю 15,7 дюйма), на центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки гаджетов.

Li i8 по умолчанию имеет пневмоподвеску и двухмоторный полный привод. Спереди установлен двигатель мощностью 204 л.с., задний мотор выдает 340 л.с. Суммарная отдача – 544 л.с. и 660 Нм. Электрокросс предложен в трех комплектациях. Самый дешевый Li i8 оснащен батареей емкостью 90,1 кВт*ч, у остальных исполнений аккумулятор на 97,8 кВт*ч. Запас хода – 670 и 720 км соответственно (по циклу CLTC). Заявлено, что с места до «сотни» паркетник разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

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В арсенале базового кроссовера значатся: упомянутые выше дисплеи и беспроводная зарядка, две стеклянные секции в крыше, обивка Nappa, трехзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов (кресла второго ряда вдобавок имеют откидные подставки для ног – тоже с подогревом). Кроме того, уже в базе есть продвинутый автопилот MindVLA – он включает лидар, несколько камер, радар миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

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Начиная со «средней» версии появляются встроенный в торец центрального тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, расширенный комплекс водительских ассистентов и систем безопасности. Топовый электрокросс – это еще встроенный в потолок планшет для задних седоков.

Как водится в Китае, реальные цены оказались ниже предварительных. В итоге, Li i8 обойдется в 321 800 – 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,7 млн – 4,2 млн рублей по актуальному курсу. Для сравнения, базовый кроссовер Tesla Model X в Китае стоит почти вдвое дороже топового i8 – от 724 900 юаней (8,3 млн рублей).

Поставки Li i8 клиентам стартуют в августе. А осенью гамму электрокаров Li Auto пополнит младший паркетник Li i6.

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