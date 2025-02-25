Первый электрический кроссовер Li Auto получил индекс i8. BMW не возражает?

Китайская компания Li Auto в ближайшие месяцы выведет на рынок первый электрический кроссовер — Li i8, впоследствии модельный ряд пополнят другие кроссоверы с литерой «i», в которой закодировано слово intelligent, то бишь «интеллектуальный».

Компании Li Auto, за которой стоит китайский предприниматель Ли Сян, в этом году исполняется десять лет, первый юбилей она встречает в хорошей форме. В прошлом году Li Auto реализовала 500 508 автомобилей, что на 33,1% больше продаж в 2023 году. Формально весь объём продан в Китае, официально свои машины Li Auto пока не экспортируют, но тысячи машин уходят за границу КНР стараниями серых дилеров, в том числе в Россию.

Li i8

В настоящий момент модельную линейку Li Auto составляют четыре plug-in гибридных кроссовера — L6, L7, L8, L9 и электрический минивэн Mega. Деньги и славу Li Auto принесли именно гибриды, однако в 2023 году Ли Сян решил развивать и электромобильное направление. Электрический минивэн Li Mega рынок принял прохладно — отчасти из-за слишком высокой цены, отчасти из-за слишком футуристичного дизайна, целиком подчинённого аэродинамике.

Li Mega

Первый электрический кроссовер от Li Auto ожидался ещё в прошлом году, но компания отложила его запуск на 2025 год, чтобы более тщательно поработать с дизайном и характеристиками, она очень хочет, чтобы электрический SUV стал хитом и смог составить достойную конкуренцию грядущему электрическому кроссоверу Xiaomi YU7 — это одна из самых ожидаемых новинок на китайском рынке.

Li L8, Li i8 и Li Mega

Сегодня объявлено, что первый электрический кроссовер Li Auto получил индекс i8, а впоследствии по аналогии с кроссоверами L-серии (L в данном случае расшифровывается как Leading, то есть «лидирующий») в модельном ряду появятся электрические кроссоверы i6, i7 и i9. Тот факт, что литеру «i» для своих электрических моделей уже давно использует BMW, компанию Li Auto, видимо, не смущает. Конкретно индекс i8 немецкая компания сейчас не использует.

Li L8

Кроссовер Li i8 по размерам будет близок к Li L8 (габаритная длина — 5080 мм, колёсная база — 3005 мм), а по дизайну будет представлять собой нечто среднее между Li L8 и Li Mega — именно между этими машинами Li i8 стоит на первых официальных фотографиях. Китайская компания пока не пока не хочет раскрывать вид Li i8 в профиль, но в китайских СМИ уже мелькали шпионские снимки Li i8, из них ясно, что в профиль Li i8 ближе к Li Mega, нежели к Li L8, но имеет более вытянутый передок.

Li L8, Li i8 и Li Mega

О технической начинке Li i8 официальных сведений пока нет, ясно только, что платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой будет во многом такой же, как у минивэна Li Mega. Вопрос в том, насколько Li i8 будет дешевле родственного минивэна, который сейчас стоит в Китае 529 800 юаней (6,39 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что Li L8 стоит от 321 800 юаней (3,88 млн рублей), флагманский гибридный кроссовер Li L9 — от 409 800 юаней (4,94 млн рублей).

Наибольшим спросом в модельном ряду Li Auto, как несложно догадаться, пользуется младший гибридный кроссовер Li L6, цены на который начинаются от 249 800 юаней (3,01 млн рублей), но выпускать ещё более компактные и доступные модели Li Auto пока не планирует, желая зарабатывать много с каждой проданной машины.



Обновление от 26 февраля 2025 года: добавлена фотография Li i8 в профиль.