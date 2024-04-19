Младший кроссовер Li L6 выходит на рынок и стоит дешевле, чем ожидалось

Китайская компания Li Auto запустила в продажу на домашнем рынке свою младшую и самую доступную модель — plug-in гибридный кроссовер Li L6, его минимальная цена составляет 249 800 юаней или 3,25 млн рублей в переводе по текущему курсу.

Компания Li Auto (она же Li Xiang), которую основал в 2015 году китайский медиамагнат Ли Сян, хорошо известна в нашей стране, хотя и не имеет официального представительства: её просторные и комфортные plug-in гибридные кроссоверы заменили многим состоятельным россиянам ушедшие с нашего рынка европейские, японские и американские премиальные модели. У себя на родине Li Auto является самой успешной независимой от крупных автоконцернов молодой компанией, её продажи растут завидными для конкурентов темпами: в первом квартале этого года, по данным CAAM, китайский рынок поглотил 80 402 автомобиля Li, что на 52,9% больше результата января-марта 2023 года.

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Основу модельного ряда Li Auto составляют три однотипных кроссовера — L7, L8 и L9, они отличаются друг от друга размерами, ценой и оснащением, а дизайн у всех практически идентичный. Все три кроссовера, к которым на этой неделе примкнул L6, — range extender гибриды последовательного типа: ДВС здесь не имеет механической связи с колесами и используется в качестве генератора для увеличения электрического запаса хода. В марте на рынок вышла первая электрическая модель Li Auto — роскошный и дорогой минивэн Li Mega, он стоит от 559 800 юаней (7,27 млн рублей).

Поступивший на этой неделе в продажу кроссовер Li L6 стал младшим в plug-in гибридной линейке, в планах Li Auto на данный момент не значатся более компактные и более дешёвые модели. Габаритная длина Li L6 — 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, колёсная база — 2920 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина стоящего на ступень выше в модельной иерархии кроссовера Li L7 составляет 5050 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1750 мм, колёсная база — 3005 мм. Li L6 оснащён адаптивной превмоподвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 20-дюймовые.



1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор под капотом Li L6 выдаёт 154 л.с., колёса вращают два электромотора — передний (177 л.с., 220 Нм) и задний (231 л.с., 309 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки — 408 л.с. и 529 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Вмонтированная в пол кузова литий-железо-фосфатная батарея CATL ёмкостью 36,8 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке без включения бензинового двигателя 212 км по циклу CLTC или 182 км по циклу WLTP. Запас хода в гибридном режиме — 1390 км по циклу CLTC или 1160 км по циклу WLTP. Ёмкость топливного бака — 60 л. Снаряженная масса — 2330-2345 кг в зависимости от оснащения.



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Пятиместный салон Li L6 оформлен в духе старших «братьев»: на передней панели со смещением в сторону пассажира установлено гигантское табло, состоящее из двух экранов по 15,7 дюйма. На центральном тоннеле есть два слота с 50-ваттной беспроводной зарядкой для смартфонов. Стандартная аудиосистема насчитывает 19 громкоговорителей. В крышу встроен панорамный люк площадью 1,26 м2. Сиденья обиты кожей наппа, четыре из пяти имеют подогрев и вентиляцию. Объём багажника — 491 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1923 л.



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Базовая версия Li L6 Pro стоит в Китае 249 800 юаней (3,25 млн рублей), а не 300 000 юаней, как прогнозировали китайские СМИ. Продвинутая версия Li L6 Max оценена в 279 800 юаней (3,63 млн рублей), она имеет расширенное по сравнению с Li L6 Pro оснащение, в том числе холодильник для еды и напитков объёмом 8,8 л, более мощную аудиосистему и дополнительные электронные ассистенты водителя. Для сравнения скажем, что цены на кроссовер Li L7 в Китае начинаются от 319 800 юаней (4,15 млн рублей).



Не сомневаемся, что российские серые дилеры уже назаказывали Li L6 и скоро эти кроссоверы появятся на наших дорогах.

