Кроссовер Xiaomi YU7 показался на первых фотографиях: да, он похож на Ferrari Purosangue

Компания Xiaomi, бодро вышедшая весной этого года на авторынок с электроседаном SU7, готовится представить свой второй электромобиль — кроссовер YU7, он появится в продаже летом 2025 года.

О том, что второй моделью Xiaomi как автопроизводителя будет кроссовер, стало известно практически сразу после старта продаж седана Xiaomi SU7 в марте этого года. В основе кроссовера лежит та же платформа Modena, на которой построен седан, — её Xiaomi разработала самостоятельно. Автозавод в Пекине у Xiaomi тоже свой, хотя запуск в производство седана Xiaomi SU7 проходил под лицензией BAIC, собственную лицензию автопроизводителя компания Xiaomi получила в июле это года. Сейчас мощность завода Xiaomi составляет 150 тысяч машин в год, в следующем году она будет увеличена с прицелом на запуск кроссовера YU7 и последующих моделей.

Xiaomi YU7

Шпионские снимки кроссовера Xiaomi гуляют по китайским СМИ с лета, а сегодня сама компания опубликовала первые официальные фотографии и объявила имя кроссовера — YU7. Одновременно Xiaomi YU7 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, из его досье мы узнали некоторые технические характеристики кроссовера. Габаритная длина — 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600 мм, колёсная база — 3000 мм. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые.

На данный момент для Xiaomi YU7 заявлена только одна двухмоторная силовая установка: мощность переднего электромотора — 220 кВт (299 л.с.), заднего — 288 кВт (392 л.с.), в сумме выходит 508 кВт (691 л.с.). Ёмкость батареи производства CATL пока не разглашается. Максимальная скорость — 253 км/ч. Снаряженная масса — 2405 кг. Других технических подробностей пока нет. Напомним, что топ-версия Ultra седана Xiaomi SU7 получила трёхмоторную силовую установку совокупной мощностью 1548 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 1,98 с.

Почему Xiaomi YU7 похож на Ferrari Purosangue? Потому что основатель и гендиректор компании Xiaomi Лэй Цзюнь имеет Purosangue в своём гараже и, видимо, пребывает в восторге от его дизайна. Впрочем, о копировании в данном случае речи не идёт, Xiaomi YU7 и Ferrari Purosangue роднят только пропорции кузова, так что ждать судебного иска от Ferrari вряд ли стоит.

Xiaomi YU7

До конца этого года Xiaomi хочет продать 130 000 машин — это вполне реальная цель, по состоянию на конец ноября компания реализовала 112 516 машин. Официально за пределами Китая электромобили Xiaomi пока не продаются, но несколько тысяч ушли на экспорт по серым каналам, в том числе в Россию. На данный момент Xiaomi продаёт «электрички» себе в убыток и теряет примерно 5000 долларов на каждой машине, но это запланированные траты, сделанные с расчётом на быстрое проникновение на рынок и расширение клиентской базы.

Третьей моделью Xiaomi как автопроизводителя, по слухам, будет семейный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой, его выход на рынок ожидается в 2026 году.

