Tesla Model S и Model X: второй рестайлинг плюс мелкие доработки кузова и шасси

Компания Tesla обновила теряющие популярность флагманские лифтбек Model S и кроссовер Model X и подняла цены на 5000 долларов во всех комплектациях, полагая, что объём внесённых доработок того стоит и преданные фанаты Tesla его оценят (скорее всего, нет).

О том, что Tesla готовит второй рестайлинг Model S и Model X, несмотря на их падающие продажи, стало известно в феврале этого года из уст главы отдела разработок компании Ларса Морави. Минувшей ночью обе обновлённые модели всплыли на американском потребительском сайте Tesla и уже доступны для заказа. Никакой специальной презентации обновлённых Model S и Model X компания Tesla не проводила и пресс-релизов по ним не публиковала, а просто, что называется, выкинула на прилавок.

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Напомним, что лифтбек Tesla Model S в строю с 2012 года, соплатформенный кроссовер Tesla Model X — с 2015 года, производятся обе модели на самом старом заводе Tesla в калифорнийском Фримонте. В 2021 году Tesla Model S и Model X пережили первый рестайлинг, сопряжённый с масштабной технической модернизацией. Второе обновление оказалось куда скромнее как по визуальной части, так и по части техники.

Tesla Model X 1 / 6 Tesla Model X 2 / 6 Tesla Model X 3 / 6 Tesla Model X 4 / 6 Tesla Model X 5 / 6 Tesla Model X 6 / 6

Вопреки ожиданиям, Tesla Model S и Model X не получили в ходе второго рестайлинга «монобровь» в духе обновлённого в начале года младшего кроссовера Model Y и сохранили прежнюю форму светотехники, но фары получили продвинутую адаптивную начинку. Старший кроссовер Model X не заслужил даже новых бамперов — по сути, он отличается от Model X образца 2021 год только новым дизайном колёс — 20- либо 22-дюймовых.

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Tesla Model S тоже получил новые колёса (19- либо 21-дюймовые), которые благодаря тщательной аэродинамической проработке позволили немного увеличить запас хода на одной зарядке, а лифтбек в топ-версии Plaid получил вдобавок новые бамперы — передний с более крупными воздуховодами и задний с развитым диффузором, эти бамперы, как сообщается, повышают устойчивость Model S Plaid на высоких скоростях.

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Другие общие для Model S и Model X новшества — это добавленный в палитру кузова голубой цвет Frost Blue, камера в переднем бампере для более корректной работы электронных ассистентов водителя, улучшенная шумоизоляция кузова в сочетании с более совершенной системой активного шумоподавления, улучшенная плавность хода, новая атмосферная светодиодная подсветка интерьера с приветственным режимом. Для Model X вдобавок заявлен более просторный третий ряд сидений и более просторный багажник.

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Силовые установки прежние — двухмоторные в «базе» (670 л.с.) и трёхмоторные в версиях Plaid (1020 л.с.). Запас хода на одной зарядке двухмоторного лифтбека Model S на 19-дюймовых колёсах составляет 660 км по циклу EPA (здесь и далее указаны расчётные значения, точные станут известны после сертификации), двухмоторного кроссовера Model X на 20-дюймовых колёсах — 566 км, более крупные колёса снижают дальнобойность. Tesla Model S Plaid сможет проехать на одной зарядке 592 км, Tesla Model X Plaid — 539 км. Tesla Model S Plaid разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 1,99 с, Tesla Model X Plaid — за 2,5 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 240 км/ч.

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Двухмоторные Tesla Model S и Tesla Model X теперь стоят в США от 84 990 и 89 990 долларов соответственно, трёхмоторные Model S Plaid и Model X Plaid — от 99 990 и 104 990 долларов соответственно. Автопилот второго уровня Full Self-Driving предлагается для обеих моделей в виде опции за 8000 долларов. Рулевое колесо по умолчанию обычное, круглое, а усечённый штурвал Yoke предлагается в виде опции за 1000 долларов.

Tesla Model S Plaid

Добавим, что первые реакции американской публики и американских СМИ на обновлённые Tesla Model S и Model X, мягко говоря, некомплементарные, так как нет технологических прорывов, нет 800-вольтовой архитектуры и нет хоть чего-нибудь, что могло бы вызывать вау-эффект. Сколько ещё Model S и Model X продержатся в производстве и будут ли у них преемники, пока неизвестно.