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  • Ветеранам рано на покой: Tesla Model S и Model X ждёт ещё один рестайлинг

Ветеранам рано на покой: Tesla Model S и Model X ждёт ещё один рестайлинг

24.02.2025 117 1 0

Компания Tesla пока не собирается расставаться со своими самыми старыми и теряющими популярность электромобилями Model S и Model X и готовится в очередной раз их освежить — рестайлинговые версии дебютируют до конца текущего года.

Лифтбек Tesla Model S выпускается с 2012 года, соплатформенный кроссовер Tesla Model X — с 2015 года. Обе модели производятся на заводе Tesla в калифорнийском Фримонте, линия Model S/Model X рассчитана на выпуск 100 000 машин в год, но сейчас она загружена в лучшем случае наполовину. В своих отчётах для инвесторов Tesla не указывает отдельно продажи Model S и Model X, однако их можно узнать из независимых источников. Так, по данным Kelley Blue Book, продажи Tesla Model S в США в прошлом году составили 12 426 шт. (-31,2% по сравнению с продажами в 2023 году), продажи Tesla Model X — 19 855 шт. (-19,8%).

Tesla Model S после рестайлинга 2021 года
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Tesla Model S после рестайлинга 2021 года
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Лифтбек Model S пережил первое крупное обновление в 2016 году — правда, тогда оно затронуло в основном технику и лишь в незначительной степени дизайн. В 2021 году Model S и Model X синхронно пережили довольно масштабный рестайлинг, получили полностью новые салоны и массу технических доработок. Обновлённый Model S в топ-версии Plaid даже смог побиться с Porsche Taycan за рекорд Нюрбургринга, но в итоге победа осталась за Porsche.

Tesla Model S после рестайлинга 2021 года
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Tesla Model X после рестайлинга 2021 года
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Снижающиеся продажи Model S и Model X вроде бы подсказывают, что ветеранам рынка электромобилей пора на покой, но Tesla, оказывается, пока не собирается списывать их в архив. В свежем подкасте Ride the Lightning глава отдела разработок Tesla Ларс Морави заявил, что в этом году компания представит ещё раз обновлённые Model S и Model X. Какого рода будут обновления, Морави не уточнил, так что пока можно только гадать. Возможно, Model S и Model X получат более угловатый кибер-облик в духе недавно обновлённого кроссовера Model Y и почти наверняка будут улучшены показатели дальнобойности.

Tesla Model X после рестайлинга 2021 года
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Tesla Model X после рестайлинга 2021 года
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Информация о других грядущих новинках Tesla пока противоречивая — видно, что компания находится на некоем перепутье и в режиме ожидания, в то время как её глава Илон Маск с головой ушёл в политику. Революционный пикап Tesla Cybertruck продаётся всё хуже и хуже, а перспективы полностью беспилотных моделей по-прежнему туманны, несмотря на то, что Маск рассчитывает на помощь в их легализации со стороны администрации Дональда Трампа. На данный момент 2025 год представляется идеальным моментом для дежурного и, вероятно, последнего обновления Model S и Model X.

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1 комментарий
25.02.2025 00:15
Papirus

Народ активно лепит на задние стёкла Тесл наклейки «Я купил это, когда ещё не знал что Илон сумасшедший».

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