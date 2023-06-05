Tesla Model S установила новый рекорд Нюрбургринга с помощью специального трек-пакета

Двойная новость от компании Tesla: лифтбек Model S Plaid вновь стал самым быстрым серийным электромобилем на Северной петле Нюрбургринга, побив прошлогодний рекорд Porsche Taycan Turbo S. Сократить время круга американской машине помог новый Track Package, который теперь доступен в виде опции всем владельцам версии Plaid.

Дуэль между Tesla Model S и Porsche Taycan длится с 2019 года: тогда в августе Taycan стараниями тест-пилота Porsche Ларса Керна показал лучшее время круга на Нордшляйфе среди электромобилей, причём ещё до официальной премьеры модели. Илон Маск после столь впечатляющей промо-акции со стороны Porsche пообещал, что Tesla Model S сможет побить рекорд Тайкана и осенью того же года снарядил бригаду для проведения тестов на Нюрбургринге будущей топ-версии Plaid — её официальная премьера состоялась лишь в июне 2021 года, а в сентябре того же года Tesla радостно сообщила о новом рекорде Нюрбургринга, за рулём американской машины тогда был шведский гонщик Андреас Симонсен.

Ответ Porsche не заставил себя долго ждать: инженеры компании разработали для Taycan Turbo S пакет повышения производительности — Performance Kit, с ним в 2022 году немецкий электроседан с Ларсом Керном за рулём «пролетел» Нордшляйфе за 7 мин 33,350 с.

После этого настал черёд компании Tesla готовить для Model S Plaid трековый пакет, теперь он запущен в продажу, а странички Tesla в соцсетях в минувшие выходные отрапортовали о новом рекорде на Нордшляйфе — 7 мин 25,231 с. На сей раз за рулём Model S был немецкий гонщик Том Швистер.

Напомним, что в конце 2019 года администрация Нюрбургринга взялась лично фиксировать все официальные рекорды трассы, с тех пор заезды проводятся на полном круге длиной 20,832 км (раньше в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км, то есть полный круг, но за вычетом участка Т13, где расположена прямая старт-финиш) и попадают в таблицу на сайте Нюрбургринга, разбитую на 13 классов. Электромобильных классов в ней два: серийные и относительно массовые модели, такие как Tesla Model S и Porsche Taycan, и мелкосерийные суперкары вроде Lotus Evija и Rimac Nevera, причём в классе электрических суперкаров пока ни одного официального рекорда нет.

Теперь расскажем, что же такое Track Package для Tesla Model S Plaid. Он стоит 20 000 долларов, его главный козырь — крабон-керамические тормоза, которые позволили поднять потолок максимальной скорости до 322 км/ч. Такая скорость была обещана ещё в момент премьеры Tesla Model S Plaid, но не была доступная на машинах первого года выпуска, которые начали поступать клиентам в прошлом году: сначала потолок составлял 262 км/ч, зачем с помощью специального трекового ездового режима Track Mode он был повышен до 282 км/ч, и только теперь достиг 322 км/ч с Track Package, потому что Tesla наконец уверена, что тормоза выдержат и надёжно замедлят автомобиль с такой высокой скорости. Во время рекордного круга максимальная скорость составила 289 км/ч.



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Размер передних крабон-керамических дисков, входящих в комплект Track Package, — 410х40 мм (6-поршневые кованые суппорты), задних — 410х32 мм (4-поршневые кованые суппорты). Кроме того, в системе используется тормозная жидкость для гоночных автомобилей и особо выносливые колодки.



В Track Package также входят лёгкие кованые колёса Zero-G, обутые в шины Goodyear Eagle F1 SuperCar 3R размерности 285/35 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади, и новая прошивка управляющей электроники, позволяющая добиться наилучших характеристик на треке.

Силовая установка не изменилась: три электромотора (один на передней оси, два на задней) выдают совокупно 1020 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч за 2,1 с. Запас хода на одной зарядке — 600 км по циклу WLTC или 637 км по циклу EPA. В США Tesla Model S Plaid сейчас стоит от 108 490 долларов, в Германии — от 130 490 евро.

