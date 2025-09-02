Новый генеральный план Tesla: ИИ-утопия вместо изрядно надоевших электромобилей

Компания Tesla опубликовала новый план развития, сулящий миру «устойчивое изобилие», которое будет в значительной, если не в полной мере обеспечивать искусственный интеллект (ИИ), в том числе в своём физическом обличье — в виде человекоподобных роботов и полностью беспилотных автомобилей.

Нынешний генеральный план Tesla — четвёртый по счёту, точнее четвёртая честь одного большого плана. Предыдущие части были опубликованы в 2006, 2016 и 2023 годах, в них содержалось вполне конкретное представление о том, что и как будет делать компания, какие именно продукты собирается вывести на рынок.

Четвёртая часть плана провозглашает курс на «устойчивое изобилие», которое наступит вследствие растущего влияния искусственного интеллекта на жизнь человечества. Под контролем мудрого руководства и инженеров компании Tesla искусственный интеллект постепенно выйдет в люди (в буквальном, физическом смысле), в результат чего на Земле воцарится «чистый и безопасный мир, полный радости и наслаждений». Tesla наводнит рынки различными ИИ-продуктами, дороги заполнят полностью беспилотный машины, всю тяжёлую и рутинную работу возьмут на себя человекоподобные роботы Optimus.

В плане сказано, что Tesla отдаёт себе отчёт в том, что построить мир «устойчивого изобилия» будет очень сложно, а некоторые даже сочтут это невозможным, но если как следует поднажать, то всё получится, после чего критикам и скептикам придётся признать своё поражение. Ну а следующие поколения (видимо, пока ещё людей) будут полной ложкой хлебать созданные Теслой счастье и благодать.

Короче говоря, новый план — это примерно два десятка абзацев такой вот восторженно-футуристической болтовни без какой-либо конкретики. Вполне естественно, что у американских СМИ, даже очень лояльных компании Tesla, такой план вызвал в лучшем случае недоумение, в худшем раздражение. Вот, например, мнение журнала Electrek: «Tesla как компания потеряна. Это просто утопическая чушь».

С точки зрения классического понимания бизнес-процессов, дела у компании Tesla последние два года идут неважно, мы даже не будем здесь приводить цифры и факты, лучше сделаем это позже в привязке к годовому отчёту, а здесь упомянем лишь провалившийся на рынке пикап Tesla Cybertruck.

Напомним, что Теслой по-прежнему руководит Илон Маск, изрядно утомлённый после политической вахты, которая лишь укрепила его в желании делать только то, что он хочет и не делать того, чего он не хочет. В прошлом году стало совсем очевидно, что автобизнес в его более-менее традиционном виде Маска больше не интересует, электромобильное крыло компании Tesla сегодня развивается скорее по инерции, чем в проективном порядке, а все силы и ресурсы брошены на ИИ.

Тот очевидный для многих факт, что беспилотные автомобили и уж тем более человекоподобные роботы не войдут в нашу жизнь в обозримом будущем, Маска тоже не интересует — он просто отказывается обсуждать эту проблему (как легализовать ИИ-технику). У него есть видение будущего и пока есть деньги для того, чтобы это будущее строить. Рано или поздно что-то закончится — или энтузиазм Маски, или деньги. Но, конечно, всегда есть ненулевая вероятность технологической сингулярности (взрывного роста способностей ИИ), после которой жизнь человечества радикальным образом изменится, причём, возможно, совсем не так, как это себе представляет сегодня Илон Маск и компания Tesla.