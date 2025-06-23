Tesla запустила Robotaxi под надзором, оно уже несколько раз грубо нарушило ПДД

В минувшие выходные компания Tesla запустила близ своей штаб-квартире в Остине (США, штат Техас) беспилотное такси: пара десятков самоуправляемых кроссоверов Model Y развозят пассажиров по фиксированной цене 4,2 доллара за поездку. Илон Маск назвал это событие «кульминацией десятилетия упорной работы», но на самом деле это очередная пиррова победа.

Ещё в 2022 году Tesla де-факто выпустила коммерческий релиз «полного автопилота» FSD (Full Self-Driving), который на самом деле соответствует всего лишь второму уровню по классификации SAE, то есть его работа требует постоянного контроля со стороны человека. Илон Маск обещал, что покупатели Tesla FSD смогут в будущем отправлять свои машины подрабатывать в такси и получать таким образом пассивный доход, но пока что зарабатывает только сам Илон Маск и его компания Tesla, да и то в случае Robotaxi это сложно назвать заработком.

Tesla Robotaxi — это специально подготовленная версия кроссовера Model Y, область эксплуатации таких машин ограничена площадью примерно 80 квадратных километров на юге Остина, время работы — с 6 утра до полуночи, это время может быть сокращено из-за плохих погодных условиях. Едет Robotaxi действительно самостоятельно, водителя за рулём нет, но в каждой машине на правом переднем сиденье сидит надзиратель от Tesla, который может в любой момент вмешаться в работу. Также за работой всех беспилотных такси следит ситуационный центр с кучей сотрудников. То есть если обычное такси водит один человек, то в случае с Tesla Robotaxi в процессе задействованы минимум два человека, что ставит под сомнение коммерческий эффект от всего этого предприятия.

Впрочем, ясно, что на данный момент беспилотное такси Tesla денег не приносит, символическая плата в 4,2 доллара за поездку нужна больше для пиар-эффекта — мол, люди платят и получают услугу. Каждая машина готова взять на борт максимум двух пассажиров плюс багаж. Первых пассажиров отбирала сама компания Tesla среди своих фанатов, то есть любой желающий воспользоваться беспилотным такси пока не может — нужно подать заявку на сайте и ждать одобрения, затем установить специальное приложение на смартфон и вызвать такси.

Первые пассажиры уже успели завалить соцсети роликами с поездками на беспилотном такси и, к сожалению для Tesla, внимательные зрители уже успели заметить, что Robotaxi совершает ошибки, в том числе довольно грубые: выезжает на встречную полосу после неудачной попытки совершить поворот и предлагает пассажирам выйти прямо посреди проезжей части. Впрочем, те, кто следит за нашими публикациями по теме беспилотных автомобилей, в курсе, что подобные ошибки электромобили Tesla, оснащённые автопилотом FSD, совершали и раньше, просто теперь компании удалось уговорить власти Остина на запуск такого вот эрзац-такси, а Илон Маск подаёт это как «кульминацию».

Мы уже много раз говорили о том, что запуск полноценного автопилота упирается в непреодолимые на текущем уровне развития общества этические и юридические противоречия. Корпорация General Motors ещё в 2020 году вывела на дороги в Сан-Франциско своё беспилотное такси на базе Chevrolet Bolt, но в итоге в конце прошлого года свернула этот проект, признав его полную бесперспективность в обозримом будущем.

Наибольшего прогресса по части беспилотных машин сегодня по формальным признакам добилась компания Mercedes-Benz — у неё есть действующий автопилот третьего уровня по классификации SAE, но работает он только на автомагистралях с кучей оговорок и ограничений. Мечты о действительно бесплотном такси, которое без внешнего и внутреннего надзора довезёт вас от двери до двери, пока остаются мечтами, что, однако, не мешает Илону Маску делать хорошую мину при плохой игре и рапортовать о великих свершениях.