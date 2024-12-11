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Конец утопии: General Motors официально прекращает разработку роботакси Cruise

11.12.2024 76 0 0

Корпорация General Motors готовится к фактической ликвидации убыточного и бесперспективного бесплотного подразделения Cruise, но продолжит совершенствовать электронные ассистенты водителя, в том числе автопилот второго уровня по классификации SAE.

Ликвидация Cruise — давно ожидаемое событие, но только вчера корпорация General Motors признала, что морочила акционерам головы и сжигала миллиарды долларов на утопичный проект. Ещё в прошлом году, когда о кризисе в Cruise не написал только ленивый, гендиректор General Motors Мэри Барра продолжает уверять, что к 2030 году Cruise может начать приносить корпорации по 50 млрд долларов в год на продажах услуг и технологий.

Теперь позиция гендиректора изменилась, чему, вероятно, поспособстовал выписанный в прошлом месяце корпорации штраф в размере 500 000 долларов за предоставление ложного отчёта чиновникам NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США), которые занимались расследованием громкого ДТП с участием беспилотного такси Cruise AV, случившегося 2 октября прошлого года в Сан-Франциско — об этом инциденте мы рассказывали в отдельной заметке.

Cruise AV

Напомним, что изначально Cruise был беспилотным стартапом из Сан-Франциско, его основали в 2013 году молодые предприниматели-энтузиасты — беспилотная идея тогда была на пике своей популярности в автопроме, и многим казалось, что уже к концу десятилетия машины без руля и педалей заполонят дороги цивилизованных стран. В 2016 году компанию Cruise поглотила корпорация General Motors, с тех пор Cruise является её беспилотным подразделением. Уже к концу 2019 года General Motors рассчитывала с помощью Cruise запустить бесплотное такси в коммерческую эксплуатацию, но этого, разумеется, не случилось.

Cruise Origin

Отсутствие в конце 2019 года даже зачатков нормативно-правовой базы для запуска роботакси не смутило руководство GM. В 2020 году корпорация представила шаттл Cruise Origin как беспилотное такси нового поколения, у него в салоне вообще нет руля и педалей, все места — пассажирские. Между тем с 2020 года в тестовом режиме на улицах Сан-Франциско работали переоборудованные в роботакси электрические хэтчбеки Chevrolet Bolt EV, именуемые Cruise AV. Шаттл Cruise Origin в качестве такси не работал, но GM зачем-то произвела несколько сотен таких шаттлов, которые так и стоят без дела.

После злополучной аварии в октябре прошлого года проект Cruise был заморожен, в его команде начались сокращения. В начале этого года стало известно о том, что GM прекращает разработку полнофункционального автопилота Ultra Cruise. Теперь же речь идёт о фактической ликвидации подразделения Cruise, которое приносит только убытки. По данным Reuters, GM «спалила» на Cruise более 10 млрд долларов, далее упражняться на этом бесперспективном направлении смысла нет.

Сейчас корпорации General Motors принадлежат около 90% акций Cruise, в ближайшие месяцы она планирует увеличить свою долю до более чем 97%, после чего начать слияние технических команд General Motors и Cruise. Понимать это надо так, что часть сотрудников Cruise просто перейдёт на работу в GM, эта реструктуризация позволит GM сократить расходы более чем на 1 млрд долларов в год. Сохранится ли Cruise как самостоятельное юридическое лицо, пока неизвестно. Наработки и компетенции Cruise будут использоваться корпорацией General Motors для дальнейшего совершенствования автопилота второго уровня Super Cruise и других электронных ассистентов водителя.

Kolesa.ru уже много раз объясняли, почему полный автопилот на дорогах общего пользования на данный момент невозможен, в том числе в привязке к представленным в октябре беспилотным Tesla Cybercab и Tesla Robovan. Максимум, что может предложить современный автопром по части беспилотных машин — это третий уровень по классификации SAE, да и то с массой оговорок и ограничений. Четвёртый и пятый уровни, на которых водитель получает возможность просто спать всю дорогу или заниматься своими делами, недостижимы из-за неразрешимых на текущем уровне технического прогресса этических и юридических противоречий. Илон Маск, разумеется, надеется форсировать этот процесс, а вот корпорация General Motors в эти игры больше не играет.

General Motors беспилотные авто бизнес
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