GM свернула разработку автопилота Ultra Cruise, миллиарды долларов потрачены впустую

GM анонсировала продвинутый автопилот Ultra Cruise в 2021 году, он должен был стать прямым конкурентом системе FSD (Full Self-Driving) компании Tesla и не уступать ей по функционалу. В анонсе сообщалось, что Ultra Cruise сможет справится с 95% типовых дорожных сценариев (в остальных 5% водителю придётся взять управление на себя) и будет работать на двух миллионах дорог в США и Канаде общей протяжённостью около 5,5 млн км. Изначально планировалось, что Ultra Cruise появится на серийных машинах уже 2023 году, затем дебют был отложен на 2024 год — первым носителем продвинутого автопилота должен был стать роскошный лифтбек Cadillac Celestiq.

Увы, но если верить информации CNBC, полученной от двух информированных источников, никакого автопилота Ultra Cruise не будет, так как руководство GM приняло болезненное решение прекратить его разработку. Беспилотное подразделение Cruise американской корпорации сейчас вообще находится в глубоком кризисе, о чём мы подробно рассказывали минувшей осенью. Это подразделение появилось в структуре GM в середине прошлого десятилетия, когда ведущие игроки мирового автобизнеса находились в эйфории от перспектив полного автопилота. К началу нынешнего десятилетия эта эйфория прошла, так как стало ясно, что на текущем уровне общественной этики и технологий полный автопилот невозможен.



Собственно, Ultra Cruise был анонсирован как автопилот второго уровня по классификации SAE, при котором водитель обязан всё время следить за дорогой и быть готовым в любой момент времени взять управление на себя. Отличие Ultra Cruise от автопилота Super Cruise, которым GM оснащает свои модели с 2017 года, состояло в расширенном диапазоне действия: Super Cruise работает только на автострадах США и Канады общей протяжённостью около 650 000 км. Super Cruise позволяет водителю убирать руки с руля, но взгляд водителя должен быть всё время направлен на дорогу, за чем следит специальная салонная камера.

Для сравнения скажем, что система Tesla FSD разрабатывалась как полноценный автопилот не ниже четвёртого уровня, но по факту работает как автопилот второго уровня — легализовать FSD на более высоком уровне компания Tesla не может и вряд ли сможет в обозримом будущем, так как пока система работает нестабильно и создаёт большое количество аварийных ситуаций. Руководство GM, видимо, не хочет так же отчаянно, как Tesla, рисковать жизнями своих клиентов, поэтому проект Ultra Cruise закрыт.

Вместо Ultra Cruise корпорация будет совершенствовать более простой и понятный автопилот Super Cruise, время от времени добавляя в него новые функции, но о возможности справиться с 95% типовых дорожных сценариев речи больше не идёт, проехать от двери до двери сложный маршрут с городскими перекрёстками и круговыми развязками, не касаясь руля, в ближайшие годы за рулём машины производства GM будет невозможно.

