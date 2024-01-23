Роскошный Cadillac Celestiq пошёл в производство: ручная сборка и ограниченный тираж

Корпорация General Motors представила новую флагманскую модель Cadillac ещё в 2022 году, но только на днях началась сборка первых клиентских машин. По слухам, GM будет делать не более 150 экземпляров Cadillac Celestiq в год. Цена — от 340 000 долларов и до бесконечности.

Celestiq — это очередная попытка GM вернуть марку Cadillac на уровень Rolls-Royce и Bentley, то есть в высший эшелон авторынка с его заоблачными ценами. Премьера Cadillac Celestiq состоялась в октябре 2022 года, но до сих пор не обнародованы подробные технические характеристики, заказать Celestiq на потребительском сайте Cadillac нельзя, однако VIP-клиенты оформили бронь в индивидуальным порядке через избранных дилеров и теперь терпеливо ждут начала поставок.

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В конце прошлой недели глава Cadillac Джон Рот на брифинге с представителями американских СМИ заявил, что сборка Celestiq в Глобальном техническом центре GM в Уоррене (США, штат Мичиган) уже началась. Технический центр в Уоррене — это не завод, а большой инженерный кампус, в котором тем не менее можно в ручном режиме в штучных количествах изготавливать автомобили — в цех сборки Celestiq американская корпорация инвестировала 81 млн долларов.



Когда начнутся поставки Cadillac Celestiq, официально не объявлено — первые собранные экземпляры, вероятно, будут подвергнуты тщательному тестированию и только после этого попадут к клиентам. По данным информированных источников журнала GM Authority в год GM собирается выпускать от 100 до 150 экземпляров Celestiq и продавать их по всему миру, то есть вероятность встретить новый флагман Cadillac на дорогах будет очень невысокой.



Минимальная цена в 340 000 долларов — приблизительная, реальная намного выше, потому что на уровне отделки каждый экземпляр Celestiq формируется под конкретного заказчика, а лакшери-декор автомобиля, как известно, может стоить дороже самого автомобиля. 115 деталей для Celestiq изготавливаются на разных моделях 3D-принтеров и затем вручную доводятся до эстетического совершенства.



В техническом плане Celestiq — это большой (длина более 5 м) электрический полноприводный лифтбек с четырёхместным салоном, усеянном мониторами для развлечений. 55-дюймовое мультирежимное табло на передней панели имеет режим подчёркнуто старомодной графики, как у Кадиллаков 70-х. За исполнение уникальных световых партитур в салоне отвечают 450 светодиодов, за музыку — аудиосистема AKG Studio с 38 громкоговорителями.



В основе Cadillac Celestiq лежит наиболее продвинутая версия джи-эмовской модульной платформы Ultium, максимальная отдача двухмоторной электрической силовой установки составляет 608 л.с. и 867 Нм, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) лифтбек разгоняется за 3,8 с. Ёмкость батареи — 111 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска и автопилот Ultra Cruise — правда, последний будет доступен в виде обновления позже в этом году, всё необходимое оборудование для его работы на борту есть по умолчанию.

