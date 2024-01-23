Лифтбек ×
  • Роскошный Cadillac Celestiq пошёл в производство: ручная сборка и ограниченный тираж

Роскошный Cadillac Celestiq пошёл в производство: ручная сборка и ограниченный тираж

23.01.2024 165 0 0

Корпорация General Motors представила новую флагманскую модель Cadillac ещё в 2022 году, но только на днях началась сборка первых клиентских машин. По слухам, GM будет делать не более 150 экземпляров Cadillac Celestiq в год. Цена — от 340 000 долларов и до бесконечности.

Celestiq — это очередная попытка GM вернуть марку Cadillac на уровень Rolls-Royce и Bentley, то есть в высший эшелон авторынка с его заоблачными ценами. Премьера Cadillac Celestiq состоялась в октябре 2022 года, но до сих пор не обнародованы подробные технические характеристики, заказать Celestiq на потребительском сайте Cadillac нельзя, однако VIP-клиенты оформили бронь в индивидуальным порядке через избранных дилеров и теперь терпеливо ждут начала поставок.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В конце прошлой недели глава Cadillac Джон Рот на брифинге с представителями американских СМИ заявил, что сборка Celestiq в Глобальном техническом центре GM в Уоррене (США, штат Мичиган) уже началась. Технический центр в Уоррене — это не завод, а большой инженерный кампус, в котором тем не менее можно в ручном режиме в штучных количествах изготавливать автомобили — в цех сборки Celestiq американская корпорация инвестировала 81 млн долларов.

Когда начнутся поставки Cadillac Celestiq, официально не объявлено — первые собранные экземпляры, вероятно, будут подвергнуты тщательному тестированию и только после этого попадут к клиентам. По данным информированных источников журнала GM Authority в год GM собирается выпускать от 100 до 150 экземпляров Celestiq и продавать их по всему миру, то есть вероятность встретить новый флагман Cadillac на дорогах будет очень невысокой.

Минимальная цена в 340 000 долларов — приблизительная, реальная намного выше, потому что на уровне отделки каждый экземпляр Celestiq формируется под конкретного заказчика, а лакшери-декор автомобиля, как известно, может стоить дороже самого автомобиля. 115 деталей для Celestiq изготавливаются на разных моделях 3D-принтеров и затем вручную доводятся до эстетического совершенства.

В техническом плане Celestiq — это большой (длина более 5 м) электрический полноприводный лифтбек с четырёхместным салоном, усеянном мониторами для развлечений. 55-дюймовое мультирежимное табло на передней панели имеет режим подчёркнуто старомодной графики, как у Кадиллаков 70-х. За исполнение уникальных световых партитур в салоне отвечают 450 светодиодов, за музыку — аудиосистема AKG Studio с 38 громкоговорителями.

В основе Cadillac Celestiq лежит наиболее продвинутая версия джи-эмовской модульной платформы Ultium, максимальная отдача двухмоторной электрической силовой установки составляет 608 л.с. и 867 Нм, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) лифтбек разгоняется за 3,8 с. Ёмкость батареи — 111 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска и автопилот Ultra Cruise — правда, последний будет доступен в виде обновления позже в этом году, всё необходимое оборудование для его работы на борту есть по умолчанию.

электромобиль производство новинки лифтбек Cadillac Cadillac Celestiq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Кольцевые гонки Всех догнали: как мы выступили в зимней гонке на вылет среди журналистов и блогеров Каждый автожурналист где-то глубоко внутри себя периодически находит гены Айртона Сенны, Себастьена Лёба или Криса Аткинсона, которые не дают ему спокойно жить и вызывают приступы непреодоли... 153 0 3 23.01.2024
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: итоги 2023 года Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов,... 258 0 0 22.01.2024
Статьи / Минивэн Hyundai Staria и компания: выбираем минивэн до 7 миллионов рублей Минивэны в России не так уж часто выступают в той роли, для которой они и были придуманы – в роли идеального семейного автомобиля. Нет, никто не будет отрицать, что какое-то их количество вс... 2067 7 0 21.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14032 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8312 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7375 14 2 04.09.2023
Change privacy settings