Серийный Cadillac Celestiq: детали, созданные на 3D-принтере, и экран на всю переднюю панель

Цена нового флагмана американской марки на домашнем рынке окажется больше 300 тыс. долларов, а значит, конкуренцию в люксовом сегменте он составит моделям Rolls-Royce.

Компания Cadillac показала лифтбек Celestiq ещё в июле текущего года: тогда новинка дебютировала в статусе предсерийного концепта. Теперь американский производитель представил товарную версию нового флагмана бренда: показаны экстерьер и салон, появились подробности о технике, а также назван ориентировочный ценник роскошной «пятидверки».

В Cadillac пояснили, что каждый Celestiq создадут по индивидуальным заказам, машины будут частично собирать вручную, так что все экземпляры получатся отличными друг от друга. Известно, что дизайнеры при разработке новинки вдохновлялись классическими моделями Cadillac V-16 тридцатых годов, а также Eldorado Brougham 1957 года. При этом визуально видно сходство с экстерьером кроссовера Cadillac Lyriq: речь идёт об оформлении и передней части с головной оптикой, и кормы с задними фонарями.



Габариты лифтбека пока не названы, сообщается только, что длина будет больше пяти метров. Багажное отделение соединено с салоном, добраться до этого отсека можно через подъёмное заднее стекло. Привычных дверных ручек у серийного Cadillac Celestiq нет: имеются только кнопки на стойках, а сами двери открываются за счёт электропривода. Пятую дверь оснастили выдвижным спойлером. Модель получила матричную оптику, 23-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу, которая разделена на четыре сектора, по количеству седоков (у каждого можно менять степень затемнения).



Интерьер говорит о роскоши модели: здесь мы видим четыре отдельных кресла, каждое из которых имеет свои индивидуальные электрорегулировки, подогрев (в том числе подлокотников) и вентиляцию. Сиденья снабдили функцией «тёплого шарфа» – речь идёт о подводе тёплого воздуха к шеям водителя и пассажиров. Кроме этого, имеется и четырёхзонный климат-контроль. Салон обит натуральной кожей, кроме того, 115 элементов для отделки интерьера созданы на 3D-принтере (в этот список вошли ручки дверей с внутренней стороны и клавиши стеклоподъёмников).

1 / 2 2 / 2

Передняя панель представляет собой дисплей диагональю 55 дюймов, он объединяет виртуальную «приборку», элементы управления функциями, а также тачскрин для переднего пассажира, причём его можно сделать невидимым для водителя, чтобы он не отвлекался во время управления. У пассажиров сзади есть свои экраны диагональю 12,6 дюйма, а также 8-дюймовый монитор по центру, который позволяет управлять сервисными функциями. Автомобиль снабдили аудиосистемой AKG с 38 динамиками.



1 / 2 2 / 2

В основе Cadillac Celestiq лежит модульная платформа Ultium (как и у паркетника Lyriq). У флагманского лифтбека полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача системы составляет 608 л.с., а максимальный крутящий момент – 867 Нм. Тяговая батарея предлагается одна, её ёмкость равна 111 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке новинке хватит примерно на 483 км. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) серийному Celestiq понадобится 3,8 секунды.



Cadillac планирует начать продажи своей роскошной новинки на домашнем рынке в декабре 2023 года. В следующем году модель могут оснастить автопилотом Ultra Cruise нового поколения, который пока находится в разработке. Celestiq будет первой моделью, производство которой наладят в научно-техническом центре GM в Уоррене. В компании отметили, что цена нового флагмана превысит 300 тыс. долларов.

