Лифтбек ×
  • Серийный Cadillac Celestiq: детали, созданные на 3D-принтере, и экран на всю переднюю панель

Серийный Cadillac Celestiq: детали, созданные на 3D-принтере, и экран на всю переднюю панель

18.10.2022 310 0 0

Цена нового флагмана американской марки на домашнем рынке окажется больше 300 тыс. долларов, а значит, конкуренцию в люксовом сегменте он составит моделям Rolls-Royce.

 

Компания Cadillac показала лифтбек Celestiq ещё в июле текущего года: тогда новинка дебютировала в статусе предсерийного концепта. Теперь американский производитель представил товарную версию нового флагмана бренда: показаны экстерьер и салон, появились подробности о технике, а также назван ориентировочный ценник роскошной «пятидверки».

В Cadillac пояснили, что каждый Celestiq создадут по индивидуальным заказам, машины будут частично собирать вручную, так что все экземпляры получатся отличными друг от друга. Известно, что дизайнеры при разработке новинки вдохновлялись классическими моделями Cadillac V-16 тридцатых годов, а также Eldorado Brougham 1957 года. При этом визуально видно сходство с экстерьером кроссовера Cadillac Lyriq: речь идёт об оформлении и передней части с головной оптикой, и кормы с задними фонарями.

Габариты лифтбека пока не названы, сообщается только, что длина будет больше пяти метров. Багажное отделение соединено с салоном, добраться до этого отсека можно через подъёмное заднее стекло. Привычных дверных ручек у серийного Cadillac Celestiq нет: имеются только кнопки на стойках, а сами двери открываются за счёт электропривода. Пятую дверь оснастили выдвижным спойлером. Модель получила матричную оптику, 23-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу, которая разделена на четыре сектора, по количеству седоков (у каждого можно менять степень затемнения).

Интерьер говорит о роскоши модели: здесь мы видим четыре отдельных кресла, каждое из которых имеет свои индивидуальные электрорегулировки, подогрев (в том числе подлокотников) и вентиляцию. Сиденья снабдили функцией «тёплого шарфа» – речь идёт о подводе тёплого воздуха к шеям водителя и пассажиров. Кроме этого, имеется и четырёхзонный климат-контроль. Салон обит натуральной кожей, кроме того, 115 элементов для отделки интерьера созданы на 3D-принтере (в этот список вошли ручки дверей с внутренней стороны и клавиши стеклоподъёмников).

1 / 2
2 / 2

Передняя панель представляет собой дисплей диагональю 55 дюймов, он объединяет виртуальную «приборку», элементы управления функциями, а также тачскрин для переднего пассажира, причём его можно сделать невидимым для водителя, чтобы он не отвлекался во время управления. У пассажиров сзади есть свои экраны диагональю 12,6 дюйма, а также 8-дюймовый монитор по центру, который позволяет управлять сервисными функциями. Автомобиль снабдили аудиосистемой AKG с 38 динамиками.

1 / 2
2 / 2

В основе Cadillac Celestiq лежит модульная платформа Ultium (как и у паркетника Lyriq). У флагманского лифтбека полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача системы составляет 608 л.с., а максимальный крутящий момент – 867 Нм. Тяговая батарея предлагается одна, её ёмкость равна 111 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке новинке хватит примерно на 483 км. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) серийному Celestiq понадобится 3,8 секунды.

Cadillac планирует начать продажи своей роскошной новинки на домашнем рынке в декабре 2023 года. В следующем году модель могут оснастить автопилотом Ultra Cruise нового поколения, который пока находится в разработке. Celestiq будет первой моделью, производство которой наладят в научно-техническом центре GM в Уоррене. В компании отметили, что цена нового флагмана превысит 300 тыс. долларов.

авторынок новинки лифтбек Cadillac Cadillac Celestiq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы С какой стороны нужно обходить автомобиль при посадке и высадке и почему это важно Жизнь водителя полна важных мелочей, которые важно соблюдать. Подходя к машине, осмотри ее на предмет видимых неисправностей. Сел в машину – пристегнись, включи ближний свет (если нет ДХО)... 319 2 1 17.10.2022
Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 770 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 861 0 5 14.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13672 7 176 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11811 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8766 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings