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  • Cadillac Celestiq: дизайн в стиле Lyriq, цифровая передняя панель и новый автопилот

Cadillac Celestiq: дизайн в стиле Lyriq, цифровая передняя панель и новый автопилот

22.07.2022 95 0 0

Американская марка пока что представила будущего флагмана в статусе предсерийного концепта. Информацию о технике производитель держит в тайне.

 

Бренд Cadillac, принадлежащий концерну General Motors, сейчас развивает собственную линейку электромобилей. Её первенцем стал кроссовер Lyriq, представленный в августе 2020 года, продажи этой модели на домашнем рынке стартовали в конце весны 2022-го. В дальнейшем «зелёное» семейство расширят за счёт дорогого флагманского фастбека, который получит имя Celestiq. Сегодня компания показала новинку в статусе предсерийного концепта.

На фото: Cadillac Celestiq

В Cadillac новинку называют седаном, хотя Celestiq – это, скорее, фастбек: визуально третьего «объёма» нет, а до багажного отделения можно добраться с помощью подъёмного заднего стекла. В дизайне автомобиля проглядываются черты паркетника Lyriq: их можно заметить в оформлении заглушки на передней части, линиям капота, головной оптике, а также в схожей форме и расположении задних фонарей.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на переднем крыле есть светящаяся вставка с силуэтом «Богини» (Goddess): подобный декор украшал модели Cadillac в период с 1933 по 1956 годы. Концепт получил спортивные шины Michelin Pilot Sport, кроме того, автомобиль снабдили стеклянной четырёхсекционной крышей, прозрачность каждой из этих секций можно настроить отдельно.

Интерьер роскошного автомобиля предполагает наличие четырёх отдельных кресел, каждое из которых седок может настроить по своему вкусу; все сидения снабдили функциями подогрева и вентиляции. Переднюю панель занимает большой единый дисплей (диагональ – 55 дюймов), который включает в себя виртуальную «приборку», центральный тачскрин мультимедийной системы и экран для переднего пассажира. Ещё есть дополнительные мониторы на дверях – на них выводится изображение с боковых камер заднего вида (находятся на месте традиционных зеркал).

Для расположившихся сзади предусмотрено три отдельных дисплея – два непосредственно перед седоками (интегрированы в спинки передних кресел), а ещё один расположен по центру и предназначен для управления различными доступными функциями. В компании пообещали снабдить серийную версию Cadillac Celestiq автопилотом Ultra Cruise нового поколения (его разработка на данный момент продолжается).

Новой информации о технике производитель не раскрыл. Известно, что в основе Celestiq лежит платформа Ultium, на которой базируется кроссовер Lyriq, а также «зелёные» пикап и внедорожник GMC Hummer EV. Максимальный запас хода у моделей на этой «тележке» превышает 640 км (какой окажется дальнобойность у будущего флагмана Cadillac, пока не сообщается).

Ожидается, что новинку бренда Cadillac предложат клиентам либор в конце 2023-го, либо в начале 2024 года. Celestiq окажется мелкосерийным, выпуск наладят в научно-техническом центре концерна GM в Уоррене (штат Мичиган). По предварительным данным, ценник этого электромобиля может составить порядка 300 тыс. долларов, что сравнимо со стоимостью Rolls Royce Ghost (311 тыс. долларов в Штатах).

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