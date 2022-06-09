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  • Cadillac готовится к дебюту Celestiq: новые тизеры будущего флагманского седана

Cadillac готовится к дебюту Celestiq: новые тизеры будущего флагманского седана

09.06.2022 71 0 0

Новинка американской марки дебютирует в статусе концепта до конца текущего года. Ожидается, что производство «четырёхдверки» стартует в 2023-ем.

 

Бренд Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. Продажи автомобилей марки на домашнем рынке практически непрерывно падают с 2016 года (исключением стал 2019-ый, когда был зафиксирован однопроцентный прирост). По итогам прошлого года американцы купили 118 331 шт., что на 8,6% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году марки пока тоже «минус»: за первый квартал дилеры Cadillac реализовали 28 216 единиц, что на 24,3% меньше, чем за январь-март 2021-го.

Новый тизер Cadillac Celestiq

У бренда есть собственная «зелёная» линейка, начало ей дал кроссовер Lyriq, его продажи в США стартовали только в прошлом месяце. В дальнейшем семейство пополнится за счёт флагманского электрического седана, который получит имя Celestiq. Сейчас Cadillac опубликовал порцию свежих тизеров будущей «четырёхдверки».

Новый тизер Cadillac Celestiq

На одном из тизеров не полностью видна передняя часть Cadillac Celestiq: на переднем крыле можно рассмотреть светящуюся вставку с силуэтом «Богини» (Goddess), которая украшала модели бренда в период с 1933-го по 1956 год. Ещё одной отсылкой к истории компании является размещённый на деталях слоган Standard of the World, который использовался ещё в начале прошлого века. Помимо этого, на снимке видна часть задних фонарей шоукара, получивших геометрический рисунок в виде параллельных линий разной толщины.

Напомним, на первых снимках Celestiq, которые появились ещё в начале прошлого года, была видна стеклянная крыша концептуального седана (её прозрачность настраивается), а также частично его оптика и огромный горизонтальный дисплей, занимающий всю ширину передней панели. Очевидно, он объединяет и виртуальную «приборку», и центральный тачскрин мультимедийной системы, и экран, предназначенный для переднего пассажира. Для пассажиров, сидящих во втором ряду, тоже предусмотрели отдельные экраны.

Новый тизер Cadillac Celestiq

Новой информации о «начинке» новинки пока нет. Как сообщалось ранее, в основу Celestiq ляжет платформа Ultium, на которой также базируется «электропаркетник» Lyriq, а также большой пикап и полноразмерный внедорожник GMC Hummer EV. Они оснащены батареями, разработанными совместно с корейской компанией LG Chem, максимальный запас хода у моделей на этой «тележке» равен 644 км. Какая будет дальнобойность у флагманского седана Cadillac, пока не сообщается. По предварительным данным, у модели будет полный привод.

Первые тизеры Cadillac Celestiq
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Первые тизеры Cadillac Celestiq
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Первые тизеры Cadillac Celestiq
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Новинка американской марки дебютирует в статусе концепта до конца текущего года. Ожидается, что производство «четырёхдверки» стартует в 2023-ем. По слухам, Cadillac Celestiq могут выпустить мелкосерийной партией, в компании эту информацию не подтверждали. По предварительным данным, цена автомобиля может превысить 200 тыс. долларов. Отметим, на домашнем рынке за первенца зелёной линейки бренда – кроссовер Lyriq – просят не менее 62 990 долларов.

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