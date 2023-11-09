Беспилотный проект GM поставлен на паузу, производство шаттлов Cruise Origin остановлено

Изначально Cruise был беспилотным стартапом из Сан-Франциско, его основали в 2013 году молодые предприниматели-энтузиасты — беспилотная идея тогда была на пике своей популярности в автопроме и всем казалось, что уже концу десятилетия машины без руля и педалей заполонят дороги цивилизованных стран. В 2016 году этот стартап купила корпорация General Motors, с тех пор Cruise является её беспилотным подразделением.

GM рассчитывала запустить бесплотное такси в коммерческую эксплуатацию в конце 2019 году, но этого не случилось из-за неготовности нормативно-правовой базы. Универсального законодательного механизма, позволяющего перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину (искусственный интеллект) и/или компанию-производителя до сих пор нет ни в одной стране мира, но есть «костыли», то есть введённые на отдельных территориях местными властями правила, позволяющие беспилотникам с соблюдением большого количества ограничений выезжать на дороги общего пользования.

Cruise AV

В 2020 году GM получила от властей города Сан-Франциско разрешение на тестовую эксплуатацию беспилотных электромобилей Cruise AV без водителей-испытателей в салоне, а в прошлом году началась их коммерческая эксплуатация в режиме такси, но из-за массы ограничений, низкой скорости и больших расходов назвать этот бизнес успешным никак нельзя — более подробно мы об этом рассказывали в отдельной заметке.



Cruise AV

Cruise AV — это не что иное, как беспилотная версия электрического хэтчбека Chevrolet Bolt EV, именно эти машины до недавнего времени бороздили улицы американских городов. В конце октября власти Калифорнии отозвали разрешение на работу таксомоторов Cruise AV после череды аварий с их участием. Наиболее резонансной стала комбинированная авария, произошедшая поздно вечером 2 октября в Сан-Франциско: Cruise AV тогда наехал на пешехода, сбитого невнимательным водителем седана Nissan Sentra. Получилось так, что Nissan Sentra вытолкнул пешехода на полосу, по которой ехал Cruise AV, беспилотник распознал помеху, но не успел затормозить — времени было слишком мало. А главная беда состоит в том, что беспилотник протащил сбитого пешехода около шести метров, так как пытался съехать на обочину, чтобы не быть помехой. Пешеход выжил, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии.



Cruise AV

После запрета на работу в Калифорнии руководство GM остановило работу Cruise AV и в других штатах, парк из 950 машин будет отозван для исправления ошибок в программном обеспечении. Когда и при каких условиях возобновится работа беспилотного такси, пока неизвестно.



Cruise Origin

Также GM сообщила, что останавливает до лучших времён производство беспилотных шаттлов Cruise Origin. Напомним, чтоCruise Origin был представлен в 2020 году как беспилотное такси нового поколения, у него в салоне вообще нет руля и педалей, все места — пассажирские. Cruise Origin не работал в качестве такси, но, как оказалось, GM произвела на электромобильном заводе Factory Zero в Детройте несколько сотен таких шаттлов, которые, по сути, стоят без дела, «штамповать» новые нет смысла.



Cruise Origin

Убыток подразделения Cruise по итогам первых трёх кварталов этого года составил 1,9 млрд долларов — мы, если честно, не очень понимаем, зачем GM так упорно за него держится, о ликвидации речи пока не идёт. Гендиректор General Motors Мэри Барра продолжает считать, что к 2030 году Cruise может начать приносить корпорации по 50 млрд долларов в год на продажах услуг и технологий, но объективных предпосылок к этому пока никаких нет. Несовершенство беспилотных машин всё больше тревожит общественность, причём основное беспокойство вызывает не работа GM в этом направлении, а бурная деятельность компании Tesla, которая включила в рискованную программу бета-тестирования своего автоплоита FSD сотни тысяч человек.

