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  • Беспилотное такси GM Cruise пока привозит только убытки — более 5 млн долларов в день!

Беспилотное такси GM Cruise пока привозит только убытки — более 5 млн долларов в день!

27.07.2022 41 0 0

Финансовый отчёт General Motors за первую половину 2022 года свидетельствует о растущих расходах корпорации на беспилотное подразделение Cruise, но руководство GM не теряет надежды, что когда-нибудь автопилот с лихвой себя окупит.

 

Cruise — это беспилотный стартап из Сан-Франциско, основанный в 2013 году, когда беспилотная идея была на пике своей популярности в автопроме и всем казалось, что уже концу десятилетия машины без руля и педалей заполонят дороги цивилизованных стран. В 2016 году стартап продался корпорации General Motors и с тех пор является, по сути, её беспилотным подразделением.

GM планировала запустить бесплотное такси в коммерческую эксплуатацию в конце 2019 году, но этого не случилось из-за неготовности нормативно-правовой базы. Универсальных законов, позволяющих перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину (искусственный интеллект) и/или компанию-производителя, до сих пор нет ни в одной стране мира, но есть «костыли», то есть правила, позволяющие беспилотникам с соблюдением большого количества ограничений выезжать на дороги общего пользования.

Беспилотные Chevrolet Bolt EV на улицах Сан-Франциско
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Беспилотные Chevrolet Bolt EV на улицах Сан-Франциско
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Беспилотные Chevrolet Bolt EV на улицах Сан-Франциско
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Беспилотные Chevrolet Bolt EV на улицах Сан-Франциско
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Беспилотные Chevrolet Bolt EV на улицах Сан-Франциско
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Осенью 2020 года власти Сан-Франциско разрешили GM тестовую эксплуатацию беспилотных Chevrolet Bolt EV без людей в салоне (прежде требовался водитель-испытатель за рулём для подстраховки), а в прошлом месяце GM добилась разрешения на коммерческую эксплуатацию этих машин в отдельных районах города, то есть теперь они возят людей. Возят, правда, не быстро (скорость ограничена на отметке 48 км/ч) и только в ночное время суток (с десяти вечера до шести утра), при этом одна из машин уже успела попасть в ДТП (пассажиры получили лёгкие травмы), из-за чего NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения) вынуждено было учинить официальное расследование.

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По данным Reuters, развёртывание извозчичьего парка беспилотников в Сан-Франциско заставило GM увеличить расходы на содержание Cruise, общая сумма убытков уже превысила 5 млрд долларов, в день корпорация теряет на своём беспилотном проекте более 5 млн долларов. Гендиректор General Motors Мэри Барра считает, что к 2030 году Cruise может начать приносить корпорации по 50 млрд долларов в год на продажах услуг и технологий, но эксперты и инвесторы относятся к подобным заявлениям скептически, так как широкомасштабные беспилотные перевозки требуют широкомасштабных изменений в законодательстве, а ими никто сейчас всерьёз не занимается — это слишком сложно, да и других проблем у законотворцев сегодня предостаточно.

В 2020 году GM представила беспилотный шатл Cruise Origin, в перспективе он должен прийти на смену беспилотным конверсиям на базе Chevrolet Bolt EV, но когда начнётся массовое производство и коммерческая эксплуатация Cruise Origin, пока неизвестно.

Компания Tesla, считающаяся пионером внедрения автопилота, до сих пор не выпустила коммерческий релиз своей передовой беспилотной программы ﻿FSD (Full Self-Driving)﻿, хотя обещала сделать это в прошлом году. Акции беспилотного стартапа Aurora, что в 2020 году купил у компании Uber её беспилотное подразделение, с начала этого года подешевели на 80%. Между тем Uber, будучи весьма передовой компанией, связывает своё будущее с обычными электрическими таксомоторами (их разрабатывает британский стартап Arrival) и обычными водителями.

Cruise Origin

На данный момент полноценный автопилот, способный ездить по любым дорогам и в любую погоду, представляется утопией, несовместимой с современной этикой — проще говоря, человечество к нему морально не готово, хотя на уровне софа и «железа» добилось большого прогресса. Формально автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается отвлечься от дороги, уже разрешен в Японии и Германии, но оговорок и ограничений в его работе столько, что едва ли возможно получить ощутимую пользу и удовольствие от езды с таким автопилотом.

General Motors беспилотные авто бизнес

 

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