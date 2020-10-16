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  • Испытатели, на выход! Беспилотникам GM разрешили ездить без людей в салоне

Испытатели, на выход! Беспилотникам GM разрешили ездить без людей в салоне

16.10.2020 28 0 0

Корпорация General Motors стала на шаг ближе к запуску собственного роботакси: прототипам беспилотников, разработкой которых занимается подразделение Cruise, разрешили ездить по улицам Сан-Франциско без испытателей за рулём, то есть пустыми.

 

Сан-Франциско — это родина основанного в 2013 году стартапа Cruise, который занимается разработкой систем автономного вождения и в 2016 году выгодно продался General Motors — как раз в тот момент, когда беспилотная идея была в центре внимания мирового автопрома. В числе крупных инвесторов значатся также Honda, недавно вступившая с GM в альянс, и японский многопрофильный холдинг SoftBank Group. Всего, по данным Reuters, стартап сумел собрать более 7 млрд долларов инвестиций.

Сегодня многие автопроизводители разочаровались в беспилотной идее, о чём мы подробно рассказывали на примере Audi A8, но GM и Tesla продолжают верить, что полноценный беспилотный автомобиль, не требующий человеческого контроля, возможен уже в ближайшем будущем. Tesla на следующей неделе начнёт тестировать «полный автопилот» на клиентских машинах, а гендиректор Cruise Дэн Амманн сообщил вчера, что компания получила от департамента транспорта Калифорнии разрешение на тесты беспилотных Chevrolet Bolt EV без людей в салоне.

Cruise — не первый разработчик беспилотников, получивший разрешение подобного рода. В феврале калифорнийский стартап Nuro добился разрешения вывести на дороги общего пользования свои беспилотные тележки для доставки грузов. GM подавала заявку на такое разрешение за полгода до Nuro, но получила его только сейчас, так как речь идёт о пассажирских, а не грузовых машинах, то есть ответственность выше: человеческая жизнь — не пицца, знаете ли.

Ещё одно существенное отличие: Cruise первым выведет свои беспилотники без прямого контроля со стороны испытателей на центральные улицы такого крупного и сложно устроенного города как Сан-Франциско. Испытания могут проходить днём и ночью, но скорость движения не должна превышать 30 миль/ч (48 км/ч).

Возить людей в беспилотнике можно пока только с испытателем за рулём.

Речь о коммерческих перевозках пока не идёт — только испытания. То есть беспилотные Chevrolet Bolt EV будут бороздить улицы Сан-Франциско порожними. GM планировала запустить бесплотное такси в конце 2019 году, но этого не случилось из-за неготовности нормативно-правовой базы. Проще говоря, не существует законов, позволяющих перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину или её производителя. GM пытается получить такое разрешение у Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), но вряд ли это случится в ближайшие годы, так как разработка вышеупомянутых законов упирается в неразрешимые этические противоречия, обусловленные соседством беспилотинков с машинами, управляемыми людьми.

Дэн Амманн понимает всю сложность задачи, сравнивает свою работу с подготовкой к высадке на Луну и поэтому не готов сказать, когда именно можно будет воспользоваться беспилотным такси, хотя само такси уже существует — это электрический шатл Cruise Origin, представленный в январе этого года.

Cruise Origin

Между тем беспилотный проект Uber, по данным журнала The Information, зашёл в тупик: компания потратила на него 2,5 млрд долларов, но прототипы на базе Volvo XC90 продолжают совершать ошибки и попадать в аварии. Впрочем, судя по репортажу, причина этих ошибок — не сырые технологии, а административный бардак в самой Uber.

Добавим, что летом этого года BMW и Daimler объявили о заморозке совместной беспилотной программы, так как считают, что её будет невозможно монетизировать в обозримом будущем.

General Motors беспилотные авто

 

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