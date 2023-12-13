Робот-помощник Tesla похудел, стал быстрее ходить и бережно обращается с яйцами

Компания Tesla представила обновлённую версию своего человекоподобного робота — Optimus Gen 2, его технические характеристики и способности существенно лучше, чем у предыдущих прототипов. Через несколько лет Tesla намерена запустить своего робота в серийное производство и сделать его доступным помощником для всех, в быту и на производстве.

Компания Tesla и лично Илон Маск анонсировали проект человекоподобного робота летом 2021 года, внутри компании этот проект называется Tesla Bot, а Optimus — это коммерческое имя, с которым, как рассчитывает Маск, робот-помощник выйдет на рынок уже в этом десятилетии и станет источником сверхприбылей компании Tesla. По мнению Маска, потенциальный мировой спрос на человекоподобных роботов-помощников исчисляется десятками миллиардов единиц, розничная цена стандартной модели должна быть в районе 20 000 долларов США.

В прошлом году в рамках мероприятия Tesla AI Day 2022 Илон Маск сотоварищи показали первый действующий прототип робота Оптимуса, а сегодня на видеопрезентации представлен Tesla Optimus Gen 2, то бишь прототип второго поколения, улучшенный и дополненный.

Optimus Gen 2 выглядит элегантнее своих предшественников, наружная обшивка уже вполне товарная, осталось только чем-то прикрыть тазобедренный сустав. Лица у робота по-прежнему нет, но это дело тоже поправимое. Главное, что робот, снабжённый кучей датчиков и актуаторов, стал проворнее. Скорость ходьбы увеличилась на 30%, но Optimus по-прежнему выглядит довольно медлительным и к быстрым танцам пока не готов. Масса снизилась на 10 кг за счёт оптимизации конструкции, но сколько именно килограмм сейчас весит Optimus, компания Tesla не сообщает.



Заметно улучшена координация движений Оптимуса, он умеет приседать и стоять на одной ноге, пальцы рук стали более подвижными и чувствительными: Optimus теперь неспешно, но уверено берёт яйца из лотка, перекладывает их из одной руки в другую и складывает в мисочку для варки.



В общем, «железо» комплексно доработано, весит меньше и работает лучше. Но главное в Оптимусе — это ИИ (искусственный интеллект). По части алгоритмов работы ИИ Оптимуса очень близок к ИИ автопилота Tesla FSD: основной источник информации для робота — это камеры, изображение с которых пропускается через нейросеть, распознаётся и классифицируется, после чего ИИ решает, как с взаимодействовать с распознанными объектами в соответствии с поставленными задачами.



В тестовом режиме Tesla уже использует прототипы своих роботов на производстве для выполнения простейших операций по переноске и сортировке предметов. Цель на будущее — избавить человечество об обременительного рутинного труда и дать всем желающим относительно простого бытового помощника. С учётом того, как стремительно сейчас развивается ИИ, нетрудно представить себе, что Оптимус и ему подобные машины будут не только выполнять несложную работу по дому и ходить за продуктами, но и развлекать своих хозяев играми, шутками, танцами и проч., проводить с ними терапевтические беседы, скрашивать одиночество стариков.



Главная же проблема с массовым запуском таких роботов в народ — отсутствие общепринятых стандартов безопасности для такой техники и юридических механизмов её сертификации, на их разработку может уйти куда больше времени, чем на разработку, собственно, самих роботов. Тот же автопилот Tesla FSD с юридической точки зрения автопилотом не является и требует постоянного контроля со стороны водителя.

