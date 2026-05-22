У внедорожника Lada Niva Travel появилась лимитированная спецверсия

АВТОВАЗ презентовал нынешний внедорожник Lada Niva Travel в конце 2020-го, а рестайлинг эта модель пережила в 2025 году, презентация прошла в июне в ходе ПМЭФ. Напомним, прошлогоднее обновление принесло Niva Travel изменения во внешности, а также другую технику. Полный прайс-лист посвежевшего SUV появился в начале минувшей зимы, а теперь российский производитель рассказал о расширении семейства.

На фото: обновлённый внедорожник Lada Niva Travel

Правда, расширение семейства на этот раз носит временный характер, ведь речь идёт о спецверсии, которая не получила никакой прибавки к названию, но тем не менее имеет одно значимое отличие от стандартных версий внедорожника. Так, сидения такой Lada Niva Travel отделаны натуральной кожей. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, материал российского производства имеет толщину 1,1 — 1,4 мм и прошёл обработку методом хромового дубления.

На фото: отделанный кожей салон Lada Niva Travel

Такая отделка повышает практичность салона: материал устойчив к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств. Известно, что для оформления этих сидений был разработан оригинальный дизайн, где центральная часть, боковая поддержка и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи, а на их спинках имеется тиснение с названием модели. По схожему принципу оформлен задний диван в салоне внедорожника.

В основу спецверсии Lada Niva Travel легла комплектация «Техно». В списке её оснащения числятся: 17-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних кресел, задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем и информационно-развлекательная система с навигатором.

Отметим, рекомендованная розничная цена стандартного внедорожника Lada Niva Travel в исполнении «Техно» на сегодняшний день на российском рынке равна 1 789 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, стоимость варианта с салоном, отделанным натуральной кожей, составляет не менее 1 909 000 рублей. Спецверсия будет выпущена лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 1000 экземпляров.

Техника у особенного варианта SUV стандартная. Под капотом актуальной Niva Travel располагается восьмиклапанный бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, отдача которого равна 90 л.с., а максимальный крутящий момент – 153 Нм (для сравнения, у дореформенной версии – 1,7 литра, 83 л.с. и 129 Нм). Двигатель работает в паре с адаптированной пятиступенчатой механической коробкой передач. Подробности об этом силовом агрегате ранее рассказал корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

Lada Niva Travel зачастую попадает в список самых продаваемых моделей на российском рынке. Так, по итогам апреля 2026 года внедорожник оказался на пятом месте ТОП-10, причём с более чем 47-процентным приростом по отношению к результату апреля 2025-го. На долю этого SUV за прошлый месяц пришлось 3,9% от всего авторынка РФ.