22.05.2026 139 1 0
У внедорожника Lada Niva Travel появилась лимитированная спецверсия

Особенная версия модели российской марки получит обивку сидений из натуральной кожи. Тираж будет насчитывать всего 1000 экземпляров, цена известна.

АВТОВАЗ презентовал нынешний внедорожник Lada Niva Travel в конце 2020-го, а рестайлинг эта модель пережила в 2025 году, презентация прошла в июне в ходе ПМЭФ. Напомним, прошлогоднее обновление принесло Niva Travel изменения во внешности, а также другую технику. Полный прайс-лист посвежевшего SUV появился в начале минувшей зимы, а теперь российский производитель рассказал о расширении семейства.

На фото: обновлённый внедорожник Lada Niva Travel

Правда, расширение семейства на этот раз носит временный характер, ведь речь идёт о спецверсии, которая не получила никакой прибавки к названию, но тем не менее имеет одно значимое отличие от стандартных версий внедорожника. Так, сидения такой Lada Niva Travel отделаны натуральной кожей. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, материал российского производства имеет толщину 1,1 — 1,4 мм и прошёл обработку методом хромового дубления.

На фото: отделанный кожей салон Lada Niva Travel

Такая отделка повышает практичность салона: материал устойчив к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств. Известно, что для оформления этих сидений был разработан оригинальный дизайн, где центральная часть, боковая поддержка и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи, а на их спинках имеется тиснение с названием модели. По схожему принципу оформлен задний диван в салоне внедорожника.

В основу спецверсии Lada Niva Travel легла комплектация «Техно». В списке её оснащения числятся: 17-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних кресел, задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем и информационно-развлекательная система с навигатором.

Отметим, рекомендованная розничная цена стандартного внедорожника Lada Niva Travel в исполнении «Техно» на сегодняшний день на российском рынке равна 1 789 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, стоимость варианта с салоном, отделанным натуральной кожей, составляет не менее 1 909 000 рублей. Спецверсия будет выпущена лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 1000 экземпляров.

Техника у особенного варианта SUV стандартная. Под капотом актуальной Niva Travel располагается восьмиклапанный бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, отдача которого равна 90 л.с., а максимальный крутящий момент – 153 Нм (для сравнения, у дореформенной версии – 1,7 литра, 83 л.с. и 129 Нм). Двигатель работает в паре с адаптированной пятиступенчатой механической коробкой передач. Подробности об этом силовом агрегате ранее рассказал корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

Lada Niva Travel зачастую попадает в список самых продаваемых моделей на российском рынке. Так, по итогам апреля 2026 года внедорожник оказался на пятом месте ТОП-10, причём с более чем 47-процентным приростом по отношению к результату апреля 2025-го. На долю этого SUV за прошлый месяц пришлось 3,9% от всего авторынка РФ.

внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок Lada Lada Niva Travel

 

1 комментарий
22.05.2026 18:44
Петя Иванов

Роскошь как есть.

