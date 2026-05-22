Бюджетные седан и хэтчбек Honda City: второй рестайлинг на фоне снижения спроса

В актуальном поколении недорогой седанчик Honda City пребывает с 2019 года, в 2020-м компанию ему составил пятидверный хэтчбек. Модель продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Первый рестайлинг четырехдверка пережила в 2023-м, позже обновили и хэтч. А теперь бюджетники снова модернизировали. Публичную премьеру провели в Индии, причем там доступен только седан. Одновременно обновленную модель анонсировали в Таиланде – и уже все семейство.

Было — стало

Отметим, жителям и Индии, и Таиланда предложены машины локального производства. В обеих странах минувший год модель закончила в «минусе». Так, по данным местных профильных медиа, в 2025-м продажи седана Honda City рухнули на 30% до 8109 единиц. В Таиланде четырехдверка разошлась тиражом 12 066 экземпляров (-22%), результат хэтчбека – 16 690 шт. (-7%).

Нынешний рестайлинг принес Honda City новые бамперы, другие радиаторную решетку и диодную головную оптику. Отдельных противотуманок больше нет, а вместо массивной хромированной вставки фары теперь объединяет светящаяся полоска. Задние фонари сохранили свою форму, при этом их сделали «прозрачными». Также пересмотрен дизайн колес и расширена палитра цветов кузова. В итоге, вновь модернизированная модель выглядит солиднее.

Индийский седан слегка подрос: длина обновленной версии равна 4594 мм против 4574 или 4583 мм (в зависимости от исполнения) у предшественника. Ширина (1748 мм), высота (1489 мм) и колесная база (2600 мм) не изменились. Размеры тайских рестайлинговых четырехдверки и хэтчбека пока не озвучены. Длина дореформенного седана для Таиланда – 4580 или 4589 мм, пятидверки – 4350 или 4369 мм. Расстояние между осями у них такое же, как у версии для Индии.

Единственная значимая обновка в салоне Honda City – планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма, который возвышается над передней панелью. Правда, новый дисплей положен только дорогим комплектациям, тогда как версии попроще сохранили 8-дюймовый экран, встроенный в панель. В Индии список оборудования топ-версии еще пополнили вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора.

Техника прежняя – что в Индии, что в Таиланде. Индийцам седан Honda City доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (121 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой механикой или вариатором. Также можно выбрать гибрид с установкой e:HEV, которая включает работающий по циклу Аткинсона двигатель 1.5 и электромотор. Суммарная отдача – 126 л.с. В Таиланде гибридные версии имеют ту же систему, но с другими настройками двигателей. Совокупная мощность тайских Honda City e:HEV – 109 л.с. А вот «традиционные» седан и хэтчбек там оснащаются бензиновой турботройкой 1.0 мощностью 122 л.с., которая работает в паре исключительно с вариатором.

В Индии рестайлинговый седан City уже доступен к покупке по цене от 1 199 900 рупий (около 882 000 рублей по текущему курсу). В Таиланде полноценную презентацию обновленного семейства проведут чуть позже.