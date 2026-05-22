Рестайлинг ×
  • Бюджетные седан и хэтчбек Honda City: второй рестайлинг на фоне снижения спроса

Бюджетные седан и хэтчбек Honda City: второй рестайлинг на фоне снижения спроса

22.05.2026 120 1 0
Бюджетные седан и хэтчбек Honda City: второй рестайлинг на фоне снижения спроса

Бюджетники Хонды стали выглядеть солиднее, им также улучшили оснащение. Технику реформы не затронули.

В актуальном поколении недорогой седанчик Honda City пребывает с 2019 года, в 2020-м компанию ему составил пятидверный хэтчбек. Модель продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Первый рестайлинг четырехдверка пережила в 2023-м, позже обновили и хэтч. А теперь бюджетники снова модернизировали. Публичную премьеру провели в Индии, причем там доступен только седан. Одновременно обновленную модель анонсировали в Таиланде – и уже все семейство.

Было — стало

Отметим, жителям и Индии, и Таиланда предложены машины локального производства. В обеих странах минувший год модель закончила в «минусе». Так, по данным местных профильных медиа, в 2025-м продажи седана Honda City рухнули на 30% до 8109 единиц. В Таиланде четырехдверка разошлась тиражом 12 066 экземпляров (-22%), результат хэтчбека – 16 690 шт. (-7%).

Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
1 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
2 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
3 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
4 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
5 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
6 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
7 / 8
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
8 / 8

Нынешний рестайлинг принес Honda City новые бамперы, другие радиаторную решетку и диодную головную оптику. Отдельных противотуманок больше нет, а вместо массивной хромированной вставки фары теперь объединяет светящаяся полоска. Задние фонари сохранили свою форму, при этом их сделали «прозрачными». Также пересмотрен дизайн колес и расширена палитра цветов кузова. В итоге, вновь модернизированная модель выглядит солиднее.

Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
1 / 4
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
2 / 4
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
3 / 4
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
4 / 4

Индийский седан слегка подрос: длина обновленной версии равна 4594 мм против 4574 или 4583 мм (в зависимости от исполнения) у предшественника. Ширина (1748 мм), высота (1489 мм) и колесная база (2600 мм) не изменились. Размеры тайских рестайлинговых четырехдверки и хэтчбека пока не озвучены. Длина дореформенного седана для Таиланда – 4580 или 4589 мм, пятидверки – 4350 или 4369 мм. Расстояние между осями у них такое же, как у версии для Индии.

Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
1 / 6
Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
2 / 6
Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
Обновленный хэтчбек Honda City для Таиланда
3 / 6
Обновленный седан Honda City для Таиланда
Обновленный седан Honda City для Таиланда
4 / 6
Обновленный седан Honda City для Таиланда
Обновленный седан Honda City для Таиланда
5 / 6
Обновленный седан Honda City для Таиланда
Обновленный седан Honda City для Таиланда
6 / 6

Единственная значимая обновка в салоне Honda City – планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма, который возвышается над передней панелью. Правда, новый дисплей положен только дорогим комплектациям, тогда как версии попроще сохранили 8-дюймовый экран, встроенный в панель. В Индии список оборудования топ-версии еще пополнили вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора.

Обновленный седан Honda City для Таиланда
Обновленный седан Honda City для Таиланда
1 / 2
Обновленный седан Honda City для Таиланда
Обновленный седан Honda City для Таиланда
2 / 2

Техника прежняя – что в Индии, что в Таиланде. Индийцам седан Honda City доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (121 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой механикой или вариатором. Также можно выбрать гибрид с установкой e:HEV, которая включает работающий по циклу Аткинсона двигатель 1.5 и электромотор. Суммарная отдача – 126 л.с. В Таиланде гибридные версии имеют ту же систему, но с другими настройками двигателей. Совокупная мощность тайских Honda City e:HEV – 109 л.с. А вот «традиционные» седан и хэтчбек там оснащаются бензиновой турботройкой 1.0 мощностью 122 л.с., которая работает в паре исключительно с вариатором.

Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
1 / 3
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
2 / 3
Обновленный седан Honda City для Индии
Обновленный седан Honda City для Индии
3 / 3

В Индии рестайлинговый седан City уже доступен к покупке по цене от 1 199 900 рупий (около 882 000 рублей по текущему курсу). В Таиланде полноценную презентацию обновленного семейства проведут чуть позже.

хэтчбек седан Индия авторынок новинки рестайлинг Honda Honda City

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
22.05.2026 18:31
Evgeny Budniy

Капец это дно. Хонда живи

Новые статьи

Статьи / Обзор Пневмоподвеска, управляемая задняя ось и лидар: первый обзор обновлённого Hongqi H9 На Пекинском автосалоне компания Hongqi показала обновлённый седан Н9, для которого эта модернизация стала второй с 2020 года. Внешних перемен немного, зато появился новый интерьер, который... 95 0 1 22.05.2026
Статьи / Практика С демонтажом или не извлекая: как очистить топливные форсунки в домашних условиях Если вы никогда не задумывались о чистке топливных форсунок, у нас для вас плохая новость: со временем они засоряются, и очищать их становится просто необходимо. Хорошая новость заключается... 306 0 0 22.05.2026
Статьи / Обзор Без хрома, но с кнопкой: обзор обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силов... 947 0 0 21.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41929 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11770 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9300 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
22 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
7 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
3 Давление в шинах летом: почему опасно перекачивать колёса в жару
Новые комментарии
Change privacy settings