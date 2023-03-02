Рестайлинг ×
  • Седан Honda City пережил рестайлинг и подешевел перед запуском нового Соляриса

Седан Honda City пережил рестайлинг и подешевел перед запуском нового Соляриса

02.03.2023 224 0 0

«Четырехдверке» японской марки подправили внешность, внутри же почти без перемен. Дизель отправлен в отставку, зато у модели (включая гибрид) появились более доступные комплектации.

Бюджетник Honda City актуального поколения дебютировал в 2019 году, сегодня его продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, причем кое-где присутствует не только седан, но и хэтчбек. И вот пришло время рестайлинга: первыми модернизированную модель получат индийцы, им доступна исключительно четырехдверная версия, ее производят локально. К слову, индийская Honda City обновилась как раз перед запуском сменившего поколение конкурента от Hyundai – седана Verna (у нас модель Хёндэ известна под именем Solaris).

Было — стало

Итак, модель Хонды обрела новые радиаторную решетку и бамперы, на крышке багажника появился небольшой спойлер. Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков. Благодаря новому обвесу длина City увеличилась на 25 мм до 4574 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1748 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2600 мм. Объем багажника составляет 506 литров.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне другими стали лишь материалы отделки, ну и еще добавлена площадка для беспроводной зарядки. У дорогих версий чисто бензинового седана также появился комплекс систем безопасности Honda Sensing (прежде был доступен только для гибрида), в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Из гаммы убрали турбодизель 1.5 (100 л.с., 200 Нм): в апреле в Индии вступят в силу новые эконормы, и Honda решила не тратиться на доработку движка на «тяжелом» топливе. Бензиновый мотор — четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (121 л.с., 145 Нм), он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Гибридный седан City e:HEV имеет установку на основе полуторалитрового же мотора, который работает по циклу Аткинсона (он подключается к колесам на большой скорости); совокупная отдача такой «четырехдверки» — 126 л.с. и 253 Нм.

После рестайлинга и у чисто бензинового, и у гибридного варианта появились новые «простые» комплектации (прежде City e:HEV и вовсе был представлен только в топ-версии), так что седан стал доступнее: «традиционная» модель стоит от 13 900 долларов, гибрид – от 22 900 долларов. Между тем сегодня в Индии наряду с City актуальной генерации продают и предыдущую «четырехдверку», она, разумеется, дешевле (от 11 500 долларов), однако производство прежней модели скоро свернут.

седан авторынок новинки рестайлинг Honda Honda City

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Индекс воздушного фильтра: запчасти на пороге крутого подорожания? С прошлой весны мы наблюдаем за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Нашему мониторингу почти год – предварительные итоги ушедшего года мы подвели в... 113 0 0 02.03.2023
Статьи / Практика Неудачный зазор или плохая смазка? Ищем причину задиров в моторах Hyundai Theta II 2,0 О проблемах массовых корейских моторов 2,0 и 2,4 серии Theta, вроде бы простых по конструкции, не обремененных турбинами и непосредственным впрыском, мы начали рассказывать в первой части м... 2488 0 1 01.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Поправки в правила проезда круговых перекрестков с 1 марта 2023: почему ничего не изменилось С 1 марта в ПДД вносится пакет изменений, и одно из них снова касается правил проезда перекрестков с круговым движением. Однако на практике ничего не поменяется – давайте взглянем на поправк... 24312 0 4 27.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12256 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10821 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10420 4 3 08.11.2022
Change privacy settings