Tesla отправляет в отставку Model S и Model X, чтобы освободить завод для роботов

Илон Маск начинает реализовывать представленный в прошлом году новый план развития компании Tesla , в котором центральное место отводится искусственному интеллекту, человекоподобным роботам и роботакси, а электромобили отодвинуты на второй план, хотя пока и остаются важной частью бизнеса Tesla. Уже в конце этого года на старейшем автосборочном заводе Tesla в калифорнийском Фримонте должна начаться пилотная сборка роботов Tesla Optimus, но для этого придётся снять с производства морально устаревшие и слишком дорогие электромобили Tesla Model S и Tesla Model X.

Электрический лифтбек Tesla Model S производится с 2012 года, он стал первой полностью самостоятельной моделью Tesla. Выпускавшийся до неё Tesla Roadster первого поколения был построен на платформе Lotus Elise. Кроссовер Tesla Model X вышел на рынок в 2015 году, он построен на той же платформе, что и Tesla Model S. Производятся Model S и Model X на самом старом заводе Tesla в калифорнийском Фримонте.

Tesla Model S

В 2021 году Model S и Model X пережили первый рестайлинг, сопряжённый с масштабной технической модернизацией, а летом прошло года случилось второе, куда более скромное обновление. В Европе приём заказов на Model S и Model X в прошлом году прекратился, после чего некоторые эксперты предположили, что жить этим моделям осталось недолго, и это оказалось правдой.

Tesla Model X

Минувшей ночью во время оглашения финансовых итогов Tesla за 2025 год Илон Маск объявил, что производство Model S и Model X во Фримонте будет свёрнуто до конца второго квартала этого года, переносить их сборку на другие заводы компания не будет. Сборочная линия Model S/Model X во Фримонте рассчитана на выпуск 100 000 машин в год, но из-за низкого спроса на эти модели в последние годы она была загружена в лучшем случае наполовину. Линию Model S/Model X демонтируют и наладят вместо неё линию для сборки человекоподобных роботов Tesla Optimus, она заработает уже в этом году, а розничные продажи роботов Tesla Optimus Илон Маск обещает начать к концу 2027 года.

Tesla Model X

Tesla не раскрывает подробную статистику продаж по моделям и регионам, в официальном отчёте сказано лишь, что общие продажи Model S, Model X, пикапа Cybertruck и седельного тягача Semi в прошлом году составили 50 850 шт., что на 40% меньше продаж в 2024-м. Совокупные продажи семейства Model 3/Model Y в 2025 году сократились на 7% до 1 585 279 шт. Общие продажи всех электромобилей Tesla в прошлом году сократились на 9% до 1 636 129 шт.

Tesla Model S

Короче говоря, эпоху Tesla Model S/Model X можно считать завершённой, наступает эпоха Tesla Optimus, который обещает стать верным и надёжным помощником человеку в быту и на производстве. Он будет выполнять тяжёлую, рутинную и опасную работу на складах, стройках и заводах, а у вас дома будет стряпать завтраки, обеды и ужины, смешивать коктейли, мыть посуду, делать уборку и даже играть с вами в различные настольные игры. Также робота Tesla Optimus можно будет отправить на улицу выгулять собачку, постричь газон, сходить за покупками, отнести цветы симпатичной соседке и так далее и тому подобное.

Всё это, правда, пока только в теории, поскольку неясно, кто и как будет человекоподобных роботов сертифицировать и давать им путёвку в жизнь среди людей. Помимо массы вопросов в области этики и безопасности предстоит решить, что делать с так называемым робобуллингом — неприятием и агрессией к роботам со стороны консервативно настроенных людей.

Отметим, что при всех известных сложностях интеграции человекоподобных роботов в повседневную жизнь, их коммерческие перспективы представляются совершенно фантастическими, поэтому разработкой таких роботов занимается не только Tesla, но и десятки других больших и маленьких компаний по всему миру (например, китайский Xpeng) — тот, кто первый выпустит таких роботов на рынок, имеет все шансы сорвать очень большой куш. Рынок человекоподобных роботов оценивается в триллионы долларов, они будут стремительно лишать людей работы, и это будет очень болезненный для всех технологический переход, связанный с ростом социальной напряжённости.

Также сегодня Tesla объявила, что инвестирует 2 млрд долларов в компанию xAI, основанную в 2023 году Илоном Маском и занимающуюся разработкой искусственного интеллекта. Главным продуктом xAI на данный момент является генеративный ИИ под названием Grok, который нарисовал заглавную картинку к этой новости.

В глобальном масштабе ИИ сейчас настолько сильно аккумулирует ресурсы, что это приводит к негативным последствиям. На бытовом уровне ажиотаж вокруг ИИ, например, привёл к подорожанию смартфонов и компьютеров, так как модули памяти на годы вперёд раскупили разработчики ИИ, а простым людям теперь не хватает. Дефицит, конечно, рано или поздно компенсируют ростом производственных мощностей, но для их строительства и запуска нужны годы. Илон Маск признал, что дефицит памяти может стать проблемой для Tesla и, возможно, компании следует подумать о строительстве собственного завода для производства памяти.