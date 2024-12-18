Кроссовер Toyota bZ4X обзавёлся новой «затемнённой» версией и ощутимо подешевел

Стартовая стоимость паркетника японской марки, которому присвоили 2025 модельный год, на американском рынке составляет 37 070 долларов, что сразу на 6 тыс. долларов меньше, по сравнению с дореформенным вариантом.

Компания Toyota представила кроссовер bZ4X ещё осенью 2021 года. У этой модели есть пара «близнецов» – Subaru Solterra и Lexus RZ. Причём премиальный брат на американском рынке недавно «уронил ценник», так что теперь, вслед за Лексусом, пришла очередь и Тойоты переписать местный прайс-лист. Посвежевшей версии bZ4X присвоили 2025 модельный год.

На фото: Toyota bZ4X Nightshade Edition

Теперь базовая версия Toyota bZ4X в Штатах стоит 37 070 долларов (без учёта платы за доставку в размере 1395 долларов), что эквивалентно примерно 3,87 млн рублей по текущему курсу. По сравнению с вариантом 2024 модельного года стартовая цена новинки оказалась меньше сразу на 6 тыс. долларов (около 627 тыс. рублей). Однако ему по-прежнему далеко до более доступного Chevrolet Equinox EV, стоимость которого стартует с 33 600 долларов (около 3,51 млн рублей).

Toyota подкорректировала список водительских ассистентов кроссовера bZ4X в исполнении Limited. Теперь в стандартное оснащение входят помощник при движении в пробках, при смене полосы движения, а также система предупреждения о перекрестном движении спереди. Цена за вариант с передним приводом составляет 41 800 долларов (около 4,37 млн рублей), за модификацию с полным – 43 880 долларов (примерно 4,58 млн рублей).

Главной обновкой к 2025 модельному году, которую получил предлагаемый на американском рынке кроссовер Toyota bZ4X, стало пополнение линейки за счёт новой «затемнённой» версии Nightshade. У такой «электрички» экстерьер дополнили элементами чёрного цвета, в том числе логотипом, дверными ручками, спойлером на корме, а также 20-дюймовыми колёсными дисками. Для салона предусмотрена аналогичного цвета отделка с красной прострочкой. За такой «электропаркетник» просят не менее 40 420 долларов (эквивалентно примерно 4,22 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, модели доступны два варианта «начинки». Варианты попроще получили единственный 204-сильный электромотор, размещённый на передней оси, а также тяговую батарею ёмкостью 71,4 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого bZ4X равен 367 км (по циклу EPA). Также модель доступна с полным приводом и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 217 л.с. Ей положен аккумулятор на 72,8 кВт*ч, а дальнобойность без подзарядки составляет 367 км.

На фото: салон Toyota bZ4X Nightshade Edition

Известно, что полностью электрические кроссоверы Toyota bZ4X 2025 модельного года поступят в дилерские центры в США в начале следующего года.

Стоит отметить, что ближайший родственник Toyota bZ4X — паркетник Lexus RZ — недавно ещё более заметно подешевел. На американском рынке сейчас стартовую версию этой «электрички» премиального бренда можно купить за 43 975 долларов (включая плату за доставку), что эквивалентно примерно 4,59 млн рублей по текущему курсу. При этом стоимость снизилась сразу на 11,2 тыс. долларов (около 1,17 млн рублей).