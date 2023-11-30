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У кроссовера Lexus RZ появилась «бюджетная» версия

30.11.2023 63 0 0

Премиальный электрический паркетник теперь доступен и с передним приводом: пусть такая модификация слабее, зато дальнобойнее.

Мировая премьера электрокросса Lexus RZ состоялась еще весной прошлого года, хотя на домашний рынок он вышел лишь в марте 2023-го. Модель построена на платформе e-TNGA, и, по сути, представляет собой роскошную версию паркетника Toyota bZ4X, у которого, в свою очередь, есть аналог от Subaru – Solterra. Lexus RZ дебютировал в полноприводной модификации 450e, тогда как непремиальные родственники изначально имеют еще и одномоторные переднеприводные варианты. Теперь же исполнение попроще появилось и у Лексуса – правда, пока только в Японии.

Новую версию назвали Lexus RZ 300e, на передней оси такого кроссовера установлен электродвигатель мощностью 204 л.с. У полноприводного Lexus RZ 450e спереди такой же двигатель, сзади – мощностью 109 л.с., совокупная отдача – 313 л.с. Батарея одна на всех – емкостью 71,4 кВт*ч. При этом RZ 300e примерно на сотню кг легче, так что его паспортная дальнобойность составляет 599 км против 494 км у RZ 450e (по циклу WLTC). Также объявлено, что переднеприводному паркетнику перенастроили подвеску.

В плане дизайна версии RZ 300e и RZ 450e между собой ничем не отличаются. Да и обе модификации предложены японцам в единственной комплектации Version L, разница лишь в колесах – переднеприводный электрокросс по умолчанию имеет 18-дюймовые, тогда как полноприводному положены 20-дюймовые. В списке стандартного оборудования также значатся светодиодная оптика, мультимедиа-система и комплекс Lexus Safety System+ (адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и т.д.). Среди опций — электрохромная панорамная крыша (ее можно затемнить, нажав кнопку) и премиальная аудиосистема.

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Переднеприводный Lexus RZ 300e стоит 8,2 млн йен, что эквивалентно примерно 4,9 млн рублей по текущему курсу. Полноприводный Lexus RZ 450e обойдется в 8,8 млн йен (около 5,3 млн рублей). Позже одномоторный электрокроссовер наверняка появится и на других рынках. А еще Лексус объявил о расширении географии продаж модели – список пополнят минимум 9 стран (включая страны Центральной и Южной Америки).

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