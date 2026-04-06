На прошлой неделе корейская компания продемонстрировала концептуальный внедорожник Boulder, который является также предвестником первого в истории бренда рамного пикапа. Мы представили, как он будет выглядеть.

Сегодня в гамме Hyundai есть единственный пикап — это Santa Cruz, дебютировавший весной 2021 года и ставший первой серийной моделью с таким типом кузова. Спустя три года грузовичок получил плановый рестайлинг, однако даже он не способствовал поддержанию интереса к Santa Cruz: пик продаж пришёлся на 2023 год (36 675 проданных экземпляров в США), а за 2025 год удалось реализовать лишь 25 499 пикапов. Для сравнения, за тот же 2025 год главный конкурент Ford Maverick нашёл аж 155 051 покупателей. В связи с этим в Hyundai решили досрочно завершить производство модели, а прямого наследника она не получит.

Вполне вероятно, гораздо более интересным для американского рынка станет совершенно другой пикап, разрабатываемый компанией Hyundai, который, в отличие от Santa Cruz, получит более привычную рамную конструкцию. Дизайн, если ориентироваться на свежий концепт Boulder, станет абсолютно иным: вертикальная передняя часть будет выполнена в своего рода ретро-стилистике, напоминающей старые американские пикапы. Пока неизвестно, насколько сильно серийный пикап будет отличаться от концепта, поэтому за основу для рендеров был взят пикап Kia Tasman, так как форма остекления и дизайн его боковин хорошо сочетаются со стилем концепта. Сзади появились фонари в стиле того же Boulder, похожий бампер, а на борту выштамповано название бренда.

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет, ожидается лишь, что пикап получит гибридные силовые установки с увеличенным запасом хода. Среди его будущих конкурентов такие среднеразмерные модели, как Chevrolet Colorado, Ford Rander, Jeep Gladiator и Toyota Tacoma.

Премьера новинки ожидается ближе к 2030 году, производство будет налажено на американском заводе компании. Между тем, в прошлом месяце бюджетный седан Hyundai Verna (несостоявшийся новый Solaris) получил рестайлинг.