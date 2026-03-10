Обновлён седан Hyundai Verna, он же Accent и несостоявшийся следующий Solaris

Рестайлинг ×
10.03.2026
Четырехдверке корейской марки подправили внешность и улучшили оснащение. Технику реформы не затронули.

В актуальном поколении этот седан Hyundai пребывает с 2023 года, основная производственная площадка расположена в Индии, откуда модель поставляют и в другие страны. На индийском рынке четырехдверка зовется Verna, экспортное название – Hyundai Accent. А вот в России такой седан позиционировали бы в качестве следующего Hyundai Solaris, но нашу страну корейская компания покинула. Впрочем, прежняя четырехдверка еще присутствует в РФ, вот только ныне Solaris – это отдельный бренд, а предыдущая модель сейчас носит индекс HS. Тем временем глобальный седан только что пережил плановый рестайлинг – первыми обновленную версию, разумеется, получили индийцы.

Было — стало

Hyundai Verna достались иные радиаторная решетка и бамперы. Седан сохранил проходящую под крышкой капота и состоящую из трех секций диодную полоску, которая выполняет роль дневных ходовых огней. А вот блоки основных фар заменили. У начальных версий прежние 15-дюймовые колеса, дорогим же вариантам положены 16-дюймовые диски другого дизайна. Кроме того, пересмотрена палитра цветов кузова.

Из-за нового обвеса длина Verna выросла на 30 мм до 4565 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Объем багажника составляет 528 литров.

Единственная значимая обновка в салоне Hyundai Verna – другой руль. Зато седану улучшили оснащение. Так, в богатых исполнениях электрорегулировки теперь имеет не только водительское, но и переднее пассажирское сиденье. Кресло водителя также получило «память» настроек. У топовой четырехдверки вдобавок отныне семь подушек безопасности (у остальных версий – шесть) и камеры кругового обзора (раньше была одна камера). Как и прежде, в арсенале богатых комплектаций еще значатся объединенные в табло виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма и тачскрин мультимедиа аналогичного размера, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка, климат-контроль, круиз-контроль.

Технику реформы не затронули. В Индии седан Hyundai Verna доступен с бензиновыми атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) или турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой механикой, атмосферный мотор также работает в паре с вариатором, а турбодвижок – с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Рестайлинговую Verna оценили в 1 098 400 – 1 825 400 рупий, что эквивалентно примерно 938 000 – 1 559 000 рублей по текущему курсу.

седан Индия авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Accent Hyundai Solaris Solaris

 

