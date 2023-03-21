Hyundai полностью рассекретил седан Solaris нового поколения. Цены известны

В РФ одной из самых популярных моделей до недавнего времени был седан Hyundai Solaris. На других рынках он продаётся под другими названиями, к примеру, Accent в Казахстане, а также Verna – в Индии. Производитель официально анонсировал появление «четырёхдверки» следующей генерации в середине прошлого месяца. Позже была показана внешность, салон и опубликован ряд данных о технике модели, предназначенной для индийского рынка. Однако полностью новинку рассекретили сегодня, 21 марта.

На фото: Hyundai Verna нового поколения 1 / 3 На фото: Hyundai Verna нового поколения 2 / 3 На фото: Hyundai Verna нового поколения 3 / 3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, завод в Индии станет основной производственной площадкой модели следующего поколения, так что неудивительно, что седан дебютировал именно здесь. Со сменой генерации Hyundai Verna подросла: длина местного седана составляет 4535 мм (на 95 мм больше, чем предыдущая Верна), ширина – 1765 мм (больше на 36 мм), высота прежняя (1475 мм). Расстояние между осями увеличилось до 2670 мм (на 70 мм). Для сравнения, Hyundai Solaris, который ранее выпускался в ФРФ, имел габариты 4405 х 1729 х 1469 мм, а его колёсная база равна 2600 мм. У новой Verna заметно вырос и объём багажника – 528 вместо 480 литров у предыдущего седана (кстати, у Соляриса – тоже 480 литров).



Как мы уже отмечали ранее, оформление экстерьера нового поколения Hyundai Verna выполнено в более агрессивном стиле по сравнению с предшественником. Седан получил оформленные в виде тонкой светодиодной полоски дневные ходовые огни (как у рестайлинговой Sonata и флагманского Grandeur), а основные блоки головной оптики располагаются гораздо ниже, чем у Верны прошлой генерации. Также «четырёхдверку» снабдили широкой радиаторной решёткой, которая тоже «съехала» ближе к нижней кромке переднего бампера.



Ещё у седана новой генерации рельефные боковины и капот с выраженными выштамповками. Задние фонари, получившие дополнительные «отростки» и декоративные «прорези» под ними, теперь соединены через всю ширину кормы дополнительной функциональной полосой. Кроме того, у «следующего» седана оказались более покатыми заднее стекло и багажник. Колёсные диски могут быть диаметром либо 15, либо 16 дюймов.



Интерьер базовой версии новой Hyundai Verna по современным меркам «пустоват»: у таких автомобилей аналоговые приборы, кондиционер, аудиосистема отсутствует, у рулевой колонки есть регулировка только по высоте; в оснащение входят система ABS, задний парктроник и шесть подушек безопасности.



На фото: салон Hyundai Verna нового поколения

Для исполнений побогаче предусмотрено большое табло на передней панели, которое объединяет в себе цифровой щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого экрана – 10,25 дюйма). Центральные дефлекторы обдува находятся ниже, чем у предшественника. У основания центральной консоли располагается дополнительная линия сенсорных кнопок, на которую продублировано управление мультимедиа и климатической установкой. При этом сам блок климат-контроля сохранил небольшой дисплей и шайбы. В списке оборудования числятся ESP, аудиосистема с восемью динамиками, подогрев и вентиляция передних кресел. Топ-версии положен ещё и комплекс электронных водительских помощников.



На индийском рынке седан нового поколения будет продаваться только с бензиновыми двигателями (раньше в гамме был и дизель): в роли базового выступит 1,5-литровый четырёхлитровый «атмосферник» MPI, его отдача составляет 115 л.с., а максимальный крутящий момент – 144 Нм. Также в гамму входит 160-сильная «турбочетвёрка» T-GDI такого же объёма (253 Нм). Оба варианта работают в паре с шестискоростной «механикой», в качестве альтернативы «младшему» мотору положен вариатор IVT, а «старшему» – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.



Производство Hyundai Verna нового поколения налажено на индийском заводе в Ченнаи, живые продажи здесь начнутся в следующем месяце. Цены уже известны: за базовую версию просят не менее 1 089 900 рупий (эквивалентно примерно 1,014 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся в 1 737 900 рупий (около 1,617 млн рублей). В РФ новый Солярис в ближайшем будущем, очевидно, (официально) не появится.

