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СМИ: производство Hyundai Solaris нового поколения стартует в марте

09.02.2023 799 1 1

Увы, речь не про Россию. Ожидается, что основной производственной площадкой для свежей модели станет Индия.

Петербургский завод Hyundai, где прежде делали седаны Hyundai Solaris, кроссоверы Hyundai Creta и семейство Kia Rio, остановился в прошлом году после начала всем известных событий. К полноценной работе предприятие так и не вернулось (выпуск кузовов Solaris/Accent для Казахстана в расчет не берем), вернется ли вообще – неизвестно. Тем временем у марки Хёндэ на носу премьера – Солярис вот-вот сменит поколение. Замаскированные «четырехдверки» не раз ловили во время тестов за рубежом, а теперь стали известны сроки начала производства: уже в марте модель новой генерации встанет на конвейер индийского завода Hyundai (он же выпускает предыдущий седан для местного рынка). Об этом сообщает издание Autocar India со ссылкой на собственные источники. Напомним, в Индии модель зовется Verna (как и в некоторых других странах).

Седан Hyundai Verna нового поколения, он же Solaris или Accent. Фото: TimeCapsule , blog.naver.com

По информации издания, индийский завод нарастит производство «четырехдверок»: если прежде он выпускал около 40 000 автомобилей в год, то план для модели нового поколения – якобы 70 000 штук в год. Причем бо́льшая часть будет предназначена для экспорта (на индийском рынке Verna в 2022-м разошлась тиражом 19 238 экземпляров). Autocar India пишет, что Индия станет «основным экспортным центром» для модели (седан выпускают и в других странах), оттуда седаны намерены поставлять на Ближний Восток и в страны Латинской Америки. А еще издание связывает это решение как раз с остановкой российского предприятия Хёндэ, хотя в последние годы география экспорта машин петербургского производства не была такой уж обширной.

Что же касается следующего седана Solaris/Verna, то благодаря шпионам мы знаем, что модель сменит имидж: у нее окажется более «взрослый» дизайн. Так, диодные фары разместят гораздо ниже, чем у предыдущей «четырехдверки», задние фонари вытянутся, вдобавок автомобиль получит массивную радиаторную решетку, а заднее стекло и багажник сделают более покатыми. В салоне появится табло – приборку и экран мультимедиа-системы поместят в один корпус.

Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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Предыдущие Hyundai Solaris для России и Hyundai Verna для Индии
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В Индии модели прочат прежний «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и новую бензиновую «турбочетверку» аналогичного объема мощностью где-то 140-150 л.с. (1.5T должен вытеснить 120-сильную «турботройку» 1.0). А вот дизеля на индийском рынке больше не будет (для нынешней Verna там предусмотрен 1.5 CRDi на 115 л.с.).

Пока нет информации о том, когда проведут премьеру седана нового поколения. Не исключено, что первые фирменные картинки компания Hyundai распространит до конца февраля.

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1 комментарий
10.02.2023 01:22
maypesette

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