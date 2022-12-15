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Шпионы заглянули в салон Hyundai Solaris нового поколения

15.12.2022 866 0 0

Судя по фото, у «четырехдверки» будет табло, то есть встроенные в единый корпус приборка и экран мультимедийной системы. Предполагается, что премьеру модель справит в начале следующего года.

Мы уже не раз видели бюджетный седан Hyundai нового поколения на шпионских снимках, причем тестовые прототипы ловили как в Корее (но на родине компании бюджетник давно не продают, там лишь обкатывают модель), так и в Индии. И вот свежая порция фото – «четырехдверку» снова поймали на индийских дорогах, эти кадры опубликовало издание Rushlane. Напомним, местный седан зовется Hyundai Verna, кое-где он носит имя Accent, ну а в России модель известна как Solaris.

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Папарацци и прежде удавалось залезть в салон следующего Соляриса, однако тогда передняя панель была спрятана под пологом. Но у машины на новых фотографиях интерьер замаскирован не так тщательно: сенсорный дисплей мультимедиа-системы и приборку объединят, при этом табло будет лишено козырька. К слову, дорогим версиям наверняка достанутся виртуальные приборы. Индийские СМИ также прочат топовому седану адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

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Что же касается внешности, то у нового Hyundai Solaris окажется более «взрослый» дизайн. Светодиодные фары разместят гораздо ниже, чем у нынешней модели, задние фонари вытянутся, вдобавок седан получит довольно массивную радиаторную решетку, а заднее стекло и багажник сделают более покатыми.

Габариты все еще не раскрыты, но, судя по всему, седан нового поколения будет крупнее предшественника. Длина нашего актуального Соляриса равна 4405 мм, у индийской версии этот показатель составляет 4440 мм; колесная база едина для обоих вариантов – 2600 мм.

Актуальный Hyundai Solaris для России
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Актуальный Hyundai Solaris для России
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Актуальный Hyundai Solaris для России
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Информации о технике также пока нет. Актуальная Verna в Индии доступна с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), там также можно приобрести модель с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Российский Солярис имеет бензиновые атмосферные моторы 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.).

Индийцы полагают, что официальную премьеру их версия справит в начале следующего года. Но не исключено, что дизайн раскроют даже раньше. А вот в России будущее модели, как и самой компании Hyundai, под вопросом из-за всем известных событий.

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