Hyundai Solaris нового поколения показался на свежих фото

Мы уже видели замаскированный бюджетный седан Hyundai нового поколения на шпионских фото. И вот свежая порция: эти кадры были сделаны в Корее, их выложили в местном блоге Naver, причем на родине марки модель давно не продают – там ее лишь обкатывают. Напомним, «четырехдверка» Хёндэ актуальной генерации дебютировала в 2016 в Китае, где она носит имя Verna. В остальных странах такой седан появился в 2017-м: у нас он зовется Solaris, а кое-где это Accent. Полноценный рестайлинг модель пережила в 2019-2020 гг. (зависит от рынка). Ну а в новом поколении у седана будет более смелый облик.

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Следующий Солярис получит необычную головную оптику: фары разместят почти у нижней кромки бампера, плюс не исключено, что у модели появятся отдельные секции ходовых огней – как у седана Hyundai Mistra или у грядущего нового Grandeur. Кроме того, у Solaris/Verna/Accent будет довольно массивная радиаторная решетка, а заднее стекло и багажник сделают более покатыми.



Судя по всему, «четырехдверка» окажется крупнее предыдущей модели, но размеры еще неизвестны. Длина нашего актуального Соляриса равна 4405 мм (у индийской версии, например, этот показатель составляет 4440 мм), колесная база – 2600 мм.

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В салоне установят новые центральный тоннель, селектор коробки и кресла. Переднюю панель шпионам снять не удалось, но и ее, очевидно, заменят. Скорее всего, согласно нынешней моде, у седана будут полностью виртуальная «приборка» и более крупный экран мультимедийной системы, вопрос в том, как все это оформят – оставят отдельные дисплеи или объединят в табло.



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О технике информации все еще нет. В России актуальный Hyundai Solaris представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 MPI и 1.6 MPI мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». На некоторых рынках модель можно купить с бензиновой «турботройкой» 1.0 и даже с дизелем 1.5.



Предполагается, что премьеру новый Солярис справит в конце этого – начале следующего года. Но вот где именно состоится мировой дебют – неизвестно. Россия, по понятным причинам, исключается, на Китай мы бы ставку делать не стали, так как там модель растеряла покупателей и не исключено, что «четырехдверка» и вовсе покинет эту страну.



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Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться Hyundai Solaris следующего поколения.

