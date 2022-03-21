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Новый Hyundai Solaris застукан фотошпионами: седан сменит имидж

21.03.2022 2112 1 0

У «четырехдверки» корейской марки будет более «взрослый» облик. Мировую премьеру преобразившаяся модель может справить уже в этом году, а вот сроки российского дебюта прогнозировать пока сложно.

 

Компактный седан Hyundai актуального поколения дебютировал в 2016 году в Китае, где он носит имя Verna. В других странах модель появилась в 2017-м: у нас она зовется Solaris, а на некоторых рынках это Accent. Полноценный рестайлинг «четырехдверка» пережила в 2019-2020 гг. (зависит от рынка). И вот на подходе новый седан. Тестовые образцы уже попадались на корейских дорогах, причем на родине марки модель лишь обкатывают – там ее давно сняли с продаж. Теперь же появились свежие фото, их выложило на своих страницах в соцсетях сообщество Shorts Car. Предполагается, что такой Солярис будут позиционировать в качестве модели следующей генерации.

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Пусть от камуфляжа седан еще не избавился, но все равно видно, что внешний облик станет солиднее. В частности, заднее стекло и багажник сделают более покатыми. Кроме того, в задних стойках появятся рельефные вставки, а фары разместят ниже, чем у нынешней модели. К слову, не исключено, что головная оптика двухэтажная, хотя следующий Solaris и не будет первой «четырехдверкой» Hyundai с таким дизайнерским решением (в китайской линейке марки есть Mistra с двухъярусной оптикой, плюс в Корее скоро дебютирует новый Grandeur).

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Салон еще не засвечен. Вполне возможно, что седан получит новую виртуальную «приборку» и увеличившийся в размерах тачскрин мультимедиа-системы. Ну и еще их могут объединить.

Информации о габаритах нового Соляриса пока нет, как и данных о технике. Длина нашего актуального Hyundai Solaris составляет 4405 мм, ширина – 1729 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2600 мм. В России седан доступен с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 MPI и 1.6 MPI мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Актуальный Hyundai Solaris для России
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Актуальный Hyundai Solaris для России
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Актуальный Hyundai Solaris для России
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Предполагается, что новый седан полностью рассекретят до конца текущего года. Но вот где именно состоится мировой дебют – неизвестно. На Китай мы бы ставку делать не стали, так как там «четырехдверка» растеряла покупателей, и не исключено, что модель покинет «поднебесный» рынок. Россия в качестве площадки для мировой премьеры, по понятным причинам, тоже сейчас не годится.

Между тем недавно дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться Hyundai Solaris следующего поколения.

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1 комментарий
21.03.2022 21:15
wasilii_sobolev@mail.ru

лучше бы универсал и кросс версию его сделали бы((((

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