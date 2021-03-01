Седан Hyundai Mistra в новом поколении не только сменил имидж, но и подешевел

Корейская марка объявила о старте продаж «четырехдверки» второй генерации. Модель кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри, и обзавелась новым турбомотором. Кроме того, клиентам теперь доступна еще и полностью электрическая версия.

«Четырехдверка» Mistra в гамме Хёндэ появилась в 2013-м, она разработана специально для Китая, там же налажено производство, за выпуск отвечает СП Beijing Hyundai. Поначалу в местной гамме марки седан занимал нишу между Elantra и Sonata, затем – уже между Lafesta (еще один эксклюзив для КНР, дебютировала три года назад) и Сонатой. С 2014 по 2017 гг. Mistra пользовалась неплохим спросом: дилеры продавали по 130 000 – 150 000 машин. Но результат 2018-го – 99 118 штук (хотя годом ранее Мистру обновили), 2019-го – 42 509 единиц, а в прошлом году продажи рухнули до 21 649 экземпляров. И все же в Hyundai решили не отказываться от модели. Седан второго поколения представили минувшей осенью, а сегодня, 1 марта, новинка поступила в продажу.

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От скучного дизайна не осталось и следа, ну а главная «фишка» экстерьера – это оптика. Так, ходовые огни и фары (разумеется, они светодиодные) сделали в стиле «второй» Креты (в Китае кроссовер носит индекс ix25), задние фонари – по мотивам Сонаты, вот только у новой Mistra объединяющая их светящаяся полоска проходит сверху, а не снизу. Также у седана теперь купеобразный силуэт, от окошек в задних стойках отказались. Длина выросла на 70 мм до 4780 мм, ширина и высота, напротив, урезаны – до 1815 и 1460 мм соответственно (было 1820 и 1470 мм). Колесная база – те же 2770 мм, что и прежде.



Внутри Hyundai Mistra – выполненные в виде единого табло виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы: у «простых» версий первый дисплей – диагональю 7 дюймов, дорогим комплектациям положен экран 12,3 дюйма; тачскрин мультимедиа – всегда 12,3 дюйма. В списке оборудования базовой «четырехдверки» также значатся климат-контроль (с сенсорным блоком управления), камера заднего вида и задний парктроник. У топовой Mistra есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон (в том числе и при выезде задним ходом) и еще множество ассистентов.



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Базовым остался «атмосферник» 1.8 MPI мощностью 143 л.с., а на смену 175-сильной «турбочетверке» 1.6 T-GDI пришел турбомотор 1.5 T-GDI, который выдает 170 л.с. (такой есть и у китайской Сонаты). Атмосферный двигатель теперь сочетается с вариатором (прежде была 6АКП), «турбочетверка» 1.5 работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, причем у машин с 7DCT вместо привычного рычага – кнопочный пульт.



Одновременно с «традиционной» Mistra на рынок выходит и электрическая версия (у предыдущего седана «зеленого» варианта не было). Такая «четырехдверка» на 35 мм длиннее, у нее иные бамперы и рельефная заглушка вместо радиаторной решетки, под которой спрятан разъем для зарядки. Mistra EV оснащается 184-сильным электромотором и батареей ёмкостью 56,5 кВт*ч. Запас хода – 520 километров, но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Hyundai Mistra EV

Новая Hyundai Mistra с ДВС стоит от 133 800 до 168 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 535 000 – 1 937 000 рублей по актуальному курсу. Любопытно, что предыдущий седан пока в строю, и он дороже – от 149 800 до 169 800 юаней (1 719 000 – 1 948 000 рублей). Ну а электрическая Мистра с учетом субсидий обойдется в 178 800 – 203 800 юаней (2 051 000 – 2 338 000 рублей). О планах продавать «четырехдверку» за пределами Китая компания Hyundai не сообщала.

