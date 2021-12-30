Новинки ×
  • Следующий Hyundai Grandeur снова попался шпионам: смелый дизайн и отсылка к «первому» седану

Следующий Hyundai Grandeur снова попался шпионам: смелый дизайн и отсылка к «первому» седану

30.12.2021 341 0 0

В новом поколении модель может получить не только гибридную, но и полностью электрическую версию. При этом «традиционные» варианты с ДВС должны остаться в строю. Премьера, вероятно, пройдет в 2022 году.

 

«Четырехдверка» Hyundai Grandeur следующей, седьмой по счету, генерации с внутризаводским индексом GN7 стала все чаще попадаться в родной Корее: очередное видео выложили на YouTube-канале LookCAR, в ролике мы видим, как замаскированный тестовый образец куда-то перевозят. Напомним, модель выпускают с 1986 года, седан актуального поколения в строю с 2016-го (на некоторых рынках это Azera), радикальный рестайлинг он пережил в 2019-м, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. А у нового Grandeur будет еще более смелый дизайн, при этом Hyundai добавит ретромотивов.

Пожалуй, главной «фишкой» грядущего седана станет головная оптика. Нет, два яруса (сверху – ходовые огни, под ними – фары) для легковушек Hyundai уже не диковинка: аналогичное решение есть у «четырехдверки» Mistra нового поколения, предназначенной для Китая. Но у Grandeur блоки основных фар сделали вертикальными, как у минивэна Staria. Фонари – в виде тонких полосок. Ну и благодаря предыдущим шпионским кадрам мы также знаем, что седану достанется огромная радиаторная решетка. А то самое «ретро» — это отдельные окошки в задний стойках, которые явно отсылают к Grandeur первой генерации (тот, в свою очередь, был лицензионной копией Mitsubishi Debonair).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В салон новинки папарацци заглянуть пока не удалось. Впрочем, и так понятно, что внутри будут крупные дисплеи («приборка» и мультимедийная система), вдобавок седан может лишиться физических кнопок, окончательно перейдя на сенсоры.

По неофициальным данным, следующий Grandeur окажется крупнее предшественника – якобы длина пробьет отметку в 5 метров. Габариты актуальной «четырехдверки»: длина – 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.

Нынешний Hyundai Grandeur
1 / 5
Нынешний Hyundai Grandeur
2 / 5
Нынешний Hyundai Grandeur
3 / 5
Нынешний Hyundai Grandeur
4 / 5
Нынешний Hyundai Grandeur
5 / 5

Предполагается, что у нового седана будет полностью электрический вариант. «Традиционные» версии сохранят, как и гибрид, но информации о технике пока нет. Нынешний Hyundai Grandeur доступен в Корее с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), а также с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). У гибридной «четырехдверки» установка на основе мотора 2.4 MPI.

Прежде сообщалось, будто в продажу «седьмой» Grandeur поступит лишь в 2023 году. Но, судя по застуканным машинам, модель почти готова. То есть не исключено, что через год на рынок выйдет электроверсия, ну а «традиционный» седан, скорее всего, запустят уже в 2022-м.

седан Корея авторынок шпионские фото новинки Hyundai Hyundai Grandeur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Passat B6 с пробегом: когда DSG с TSI бывает лучше гидромеханики с атмосферником Несмотря на 10-15-летний возраст, кузова Пассатов В6 ещё в основной своей массе живые, салоны сохранили товарный вид, и даже электрика обычно не сыпется, если владелец не сильно увлекался мо... 1646 1 3 29.12.2021
Статьи / Гаджеты Бустер-пускач, компрессор и пауэрбанк в одном флаконе … все это – один-единственный гаджет с габаритами чуть больше смартфона! Плюс еще вдобавок фонарь и цифровой манометр. А компрессор – с функцией автоматического отключения при достижении зад... 1093 1 4 28.12.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Honda Legend IV У нас в России Honda Legend как-то не очень зашла. Непонятная машина. Потому что так сложилось, что Honda у нас – это чтобы гонять пацанам (Civic), чтобы гонять с комфортом (Accord) и чтобы... 2327 4 1 28.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18080 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 10878 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 10631 15 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings