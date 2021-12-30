Следующий Hyundai Grandeur снова попался шпионам: смелый дизайн и отсылка к «первому» седану

В новом поколении модель может получить не только гибридную, но и полностью электрическую версию. При этом «традиционные» варианты с ДВС должны остаться в строю. Премьера, вероятно, пройдет в 2022 году.

«Четырехдверка» Hyundai Grandeur следующей, седьмой по счету, генерации с внутризаводским индексом GN7 стала все чаще попадаться в родной Корее: очередное видео выложили на YouTube-канале LookCAR, в ролике мы видим, как замаскированный тестовый образец куда-то перевозят. Напомним, модель выпускают с 1986 года, седан актуального поколения в строю с 2016-го (на некоторых рынках это Azera), радикальный рестайлинг он пережил в 2019-м, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. А у нового Grandeur будет еще более смелый дизайн, при этом Hyundai добавит ретромотивов.

Пожалуй, главной «фишкой» грядущего седана станет головная оптика. Нет, два яруса (сверху – ходовые огни, под ними – фары) для легковушек Hyundai уже не диковинка: аналогичное решение есть у «четырехдверки» Mistra нового поколения, предназначенной для Китая. Но у Grandeur блоки основных фар сделали вертикальными, как у минивэна Staria. Фонари – в виде тонких полосок. Ну и благодаря предыдущим шпионским кадрам мы также знаем, что седану достанется огромная радиаторная решетка. А то самое «ретро» — это отдельные окошки в задний стойках, которые явно отсылают к Grandeur первой генерации (тот, в свою очередь, был лицензионной копией Mitsubishi Debonair).



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В салон новинки папарацци заглянуть пока не удалось. Впрочем, и так понятно, что внутри будут крупные дисплеи («приборка» и мультимедийная система), вдобавок седан может лишиться физических кнопок, окончательно перейдя на сенсоры.



По неофициальным данным, следующий Grandeur окажется крупнее предшественника – якобы длина пробьет отметку в 5 метров. Габариты актуальной «четырехдверки»: длина – 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.

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Предполагается, что у нового седана будет полностью электрический вариант. «Традиционные» версии сохранят, как и гибрид, но информации о технике пока нет. Нынешний Hyundai Grandeur доступен в Корее с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), а также с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). У гибридной «четырехдверки» установка на основе мотора 2.4 MPI.



Прежде сообщалось, будто в продажу «седьмой» Grandeur поступит лишь в 2023 году. Но, судя по застуканным машинам, модель почти готова. То есть не исключено, что через год на рынок выйдет электроверсия, ну а «традиционный» седан, скорее всего, запустят уже в 2022-м.