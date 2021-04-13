Минивэн Hyundai Staria: бензин или дизель, есть полный привод. Доберётся до России

Корейская марка раскрыла все подробности о своей модели с «космическим» дизайном. Первым рынком для новинки станет родная Корея, там заявки уже принимают. Позже MPV доберется и до других стран, включая РФ.

Минивэн Staria компания Hyundai засветила еще в марте, а теперь состоялась полноценная презентация, правда, по понятным причинам, ее провели онлайн. Напомним, название модели, которую из-за ее обтекаемых форм сам производитель сравнивает с космическим кораблем, образовано из слов star («звезда») и ria («длинная узкая полоса воды, которая образуется в долине реки во время разлива»). Staria – это целое семейство, сегодня в него входят вэн и фургон, а позже планируется выпустить VIP-версию (пока без подробностей, но, скорее всего, речь о машине с салоном на четверых), автомобиль скорой помощи и вариант для кемпинга.

В основе модели лежит платформа с поперечным расположением двигателя, передним приводом и независимой задней подвеской. Длина Staria равна 5253 мм (корейской версии – 5255 мм), ширина – 1997 мм, высота – 1990 мм (фургона – 2000 мм), колесная база – 3273 мм. Таким образом, модель крупнее не только Kia Carnival (5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм), но и Hyundai H-1/Starex (5150/1920/1935 мм, колесная база – 3200 мм), на смену которому она, по предварительным данным, и придет. К слову, у H-1 – «грузовые» корни и задний привод «в базе».

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Фургон на родине зовется Staria Cargo, экспортное имя – Staria Van. Он бывает двух-, трех- или пятиместным. Максимальный объем грузового отсека однорядного варианта – около 5000 литров, внутри можно перевозить три европаллеты одновременно.



У пассажирского минивэна Hyundai Staria две версии – «простая» и «роскошная». Первая в Корее носит «фамилию» Tourer (у экспортного стандартного MPV приставки пока нет), вторая – это Lounge на родине и Premium в других странах. У всех исполнений спереди имеется светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. «Обычной» модели положены фары, каждая из которых состоит из четырех блоков, прерогатива минивэна Lounge/Premium – фары в виде восьми светодиодных «кубиков». Также дорогой вариант получил растянувшиеся до самой крыши «пиксельные» задние фонари, радиаторную решетку с трехмерным сетчатым рисунком и 18-дюймовые оригинальные диски, плюс у Премиума могут быть контрастные вставки.

Hyundai Staria Lounge, она же Premium 1 / 4 Hyundai Staria Lounge, она же Premium 2 / 4 Hyundai Staria Lounge, она же Premium 3 / 4 Hyundai Staria Lounge, она же Premium 4 / 4

Самый доступный минивэн имеет 11-местный салон, Staria Tourer также бывает 9-местной, с двумя отдельными креслами во втором ряду, которые можно развернуть на 180 градусов – в сторону пассажиров третьего ряда. В Корее в списке стандартного оборудования «простых» вэнов значатся: аналоговые приборы с расположенным между ними небольшим цветным экраном (4,2 дюйма), семь подушек безопасности (в том числе и коленная, для водителя), кондиционер, аудиосистема, электрический стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, предотвращения столкновений.



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Вэн Staria Lounge/Premium – 9- или 7-местный. У семиместной топ-версии кресла второго ряда имеют электрорегулировки, подогрев и вентиляцию, откидные спинки и выдвижные подставки для ног. Причем, как отметили в компании, даже если такие кресла переведены в режим «релаксации», то все равно на третьем ряду с легкостью разместятся взрослые пассажиры. В арсенале Hyundai Staria Lounge значатся: климат-контроль с сенсорной панелью управления, виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, двухсекционная стеклянная крыша. Некоторое оборудование — например, мультимедиа и цифровые приборы — за доплату можно заказать и для Tourer.



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На родине Staria доступна с турбодизелем 2.2 VGT мощностью 177 л.с. (431 Нм) и газовым мотором V6 3.5 LPI, выдающим 240 л.с. (314 Нм). Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом», второй работает в паре только с 8АКП. В других странах вэн предложат с тем же дизелем, а также с бензиновым V6 3.5 MPI (272 л.с., 331 Нм) и 8АКП. В Корее для Staria с «автоматом» предусмотрен полный привод (с муфтой подключения задней оси), но пока неизвестно, появится ли полноприводный вэн на остальных рынках.



В Корее заказы на новинку уже принимают, старт «живых» продаж намечен на 15 апреля. Фургон там стоит от 27 260 000 вон (около 1 878 000 рублей по актуальному курсу), за Staria Tourer просят минимум 29 320 000 вон (2 020 000 рублей), цена Staria Lounge – от 36 610 000 вон за девятиместную версию и от 41 350 000 вон за топовый семиместный вариант (2 522 000 и 2 848 000 рублей соответственно).



На других рынках Hyundai Staria стартует во второй половине текущего года. Новинка доберется и до России, о чем Колёсам сообщили в рамках онлайн-презентации. У нас модель появится ориентировочно в четвертом квартале, ожидается, что ее можно будет приобрести, в том числе, и по сервису подписки Hyundai Mobility. Подробности о российской версии раскроют ближе к началу продаж.