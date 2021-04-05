Выбор семи-, а тем более восьмиместных моделей в России, мягко говоря, невелик. Когда-то безальтернативным вариантом для больших семей и корпоративных парков были минивэны, но они почти исчезли из прайс-листов под натиском кроссоверов. Вот и Kia в 2015 году не стала выводить на рынок Carnival третьего поколения. Но иногда они возвращаются. Корейцы набрались смелости и не просто привезли к нам «четвертый» Carnival, но и организовали его крупноузловую сборку. Только вот теперь Carnival официально не минивэн, а кроссвэн. Маркетинг или что-то действительно новенькое?

Чем не кроссовер?



Обычно на тест-драйвах в аэропорту пункта назначения встречают на микроавтобусах, а в этот раз и мудрить не пришлось: на трансфере в Анапе сегодня – сам виновник торжества. Как там говорит глава глобального подразделения дизайна Kia Карим Хабиб? «Carnival создает ощущение уверенности и прочности». Хотя я и знал, что в длину машина более пяти метров, все равно не ожидал увидеть такую элегантную монументальность.

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Огромный кузов с выраженным капотом, дорожный просвет в 182 мм – очевидная кроссоверная история. Кого же он мне напоминает? Если включить воображение и чуть приподнять Carnival над землей, ассоциации приводят к большому американскому кроссоверу, а может, даже и небезызвестным британским внедорожникам.

«Лицо товара» – решетка радиатора Tiger nose, сросшаяся со светодиодной оптикой сложной геометрии. Сразу и не поймешь, где в этих брызгах хрома прячутся фары. В начальных версиях они рефлекторного типа, в комплектациях подороже – проекционные. Дневные ходовые огни, габариты, интегрированные в передний бампер противотуманки – все светодиодное.

Классно смотрится световая полоса с двумя росчерками а-ля кардиограмма, объединяющая узкие полоски задних фонарей. Похожую историю мы уже видели на седане К5. Пожалуй, единственный диссонанс – простенькие прямоугольники указателей поворота в бампере.

Отлично, что годы работы Карима Хабиба в Mercedes-Benz, BMW и Infiniti стерли штампы и сломали стилистические рамки. И еще круче, что на эксперименты дизайнера не наложили вето технологи и маркетологи. А ведь запросто могли зарубить затемненные передние и центральные стойки, создающие эффект парящей крыши, и хромированный обратный плавник С-стойки с ромбовидной текстурой, визуально облегчающий заднюю часть. В результате Carnival не кажется излишне массивным, хотя колесная база доросла до 3090 мм, а задний свес прибавил 30 мм (1130 мм). В чем Carnival точно не кроссовер, так это в приводе: машина исключительно переднеприводная.

В душе минивэн

В моем распоряжении оба доступных в России варианта, на 7 и 8 мест. Сдвижная дверь уплывает вдоль борта, и я прыгаю в 8-местную версию. Именно на нее делает ставку Kia – такие машины стоят от 2 599 900 рублей и адресованы «семейным мужчинам 35-55 лет с двумя и более детьми, уделяющим значительное внимание семейным делам, активному отдыху на природе и путешествиям». По идее, детей может быть шестеро – именно столько здесь креплений ISOFIX.

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Играть в трансформер можно долго. Сиденья второго ряда двигаются в продольном направлении (диапазон для боковых 300 мм, для центрального – 140 мм вперед и 700 мм назад). Центральное кресло нетрудно превратить в столик, придвинуть вплотную к первому ряду и развернуть – так удобно ухаживать за малышом в кресле. Или демонтировать, соорудив подобие бизнес-класса для двоих, особенно если отодвинуться максимально назад. Нет центрального сиденья – зато имеем проход из второго ряда назад. Кресла третьего ряда падают в нишу в полу – это для любителей взять в дорогу много поклажи. Если же оставить лишь первый ряд и грузить машину под крышу, рассчитывайте на объем… 4110 литров!

На третьем ряду усаживается пара взрослых, причем более-менее сносно, а не в позе эмбриона. В плечах и ногах конечно, поджимает, но жить можно. А за спиной остается еще 627 литров под чемоданы.

Мы же едем в формате «переговорки» с развернутыми против хода креслами второго ряда. Сидеть при моих 180 см удобно, с коллегой напротив не пинаемся. В ширину машина 1995 мм, высота – 1750 мм, так что есть где разгуляться.

По организации всего этого пространства впору издать методичку: на сдвижных дверях удобные подлокотники, в спинках сидений карманы, подстаканники пристроили на задней части центральной консоли и по бортам, USB-разъемы – в спинках передних кресел и на «галерке».

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В семиместной версии все по бизнес-феншую. Два роскошных раздельных кресла Premium Relaxation с вентиляцией, поддержкой для ног, а главное – режимом релаксации. Производители элитной мебели иногда называют его Zero gravity (нулевая гравитация). Ехать в таком расслабленном положении очень необычно. Похожие транспортные ощущения, пожалуй, я ловил лишь пару раз в жизни в салоне первого класса на трансатлантических перелетах. Но и цена за этот комфорт соответствующая.

Семиместные машины предложены только в комплектации Premium+, а это минимум 3 489 900 рублей. При случае я помучил вопросами директора департамента развития продукта Кирилла Кассина и выяснил: на долю заказчиков семи мест приходится примерно 15% от предполагаемого объема продаж (в Kia по традиции не озвучивают ожидания). И это не частные клиенты. Что же, прорваться в нишу госструктур и «корпоратов» – дело перспективное.

Как едет?

Дизель или бензин? Выбор ограничен бензиновым 3,5-литровым V6 налогово выгодной мощности 249 л. с. и крутящим моментом 332 Нм и 2,2-литровым дизелем, развивающим 199 л. с. и 440 Нм. Разум подсказывает – бери дизель, но эмоции побеждают.

Хотя кроссвэн создан на новой платформе Kia N3, которую делит с новым поколением Sorento, бензиновый мотор здесь другой. У «шестерки» ровный характер, но везет она уверенно, не обращая внимания на число пассажиров, а звучит так просто классно – напористо и породисто. Заявленный разгон до сотни за 8,5 с плюс-минус километр подтвердил секундомер в телефоне. Но вот расход топлива…

Если на трассе мне удалось приблизиться к обещанным 7,8 литрам, то даже в относительно пустой не в сезон Анапе я непринужденно перешагнул официальный рубеж в 14,6 л. Если этот критерий для вас принципиален – берите дизель. Да, с ним Карнивал проигрывает в наборе скорости (10,7 с до 100 км/ч). С другой стороны, мотор так же непринужденно везет груженую машину на солидном моменте, не напрягает вибрациями в движении (да и в статике они почти не передаются в салон), а потребляет в реальной пробочной действительности не больше 8 литров.

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И отличная новость для роботоненавистников: оба мотора агрегатируются исключительно с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом, в отличие от того же дизельного Sorento. Интересно, что модификации коробки разные: версия A8FL1 рассчитана на меньший крутящий момент, а A8FL2 заточена под дизель и максимум 460 Нм. Первая охотнее падает на несколько передач вниз при кикдауне, вторая мне показалась более скорострельной.

Новая платформа – сочетание задней многорычажной подвески и электроусилителя руля, редкость в классе. Изменены угол установки пружины и точка крепления нижнего рычага, уменьшенный угол наклона амортизатора обеспечивает более высокий уровень комфорта. Передняя подвеска лучше распределяет ударные нагрузки, изменены углы кастора и наклона опоры стойки.

За этими железными нюансами скрывается бытовой вывод – Carnival едет очень комфортно. Да, замечает дорожную мелочевку, но не вздрагивает всем телом на крупных неровностях, рулится абсолютно по-легковому и не утомляет раскачкой: а для семейного «крузера» именно это может быть приговором.

Электроусилитель руля – это доступ к технологиям помощи водителю, среди которых активный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, предупреждение столкновения при повороте на перекрестке и ассистент предотвращения выезда из полосы движения. Правда, последний я быстро отключил – иногда он слишком навязчиво дергал руль, пыталась вернуть меня в середину ряда, но положиться на заботливую электронику я полностью не мог – разметка кое-где отсутствовала.

В остальном взаимопонимание с автомобилем за два дня и несколько сотен километров ничего не испортило. В отличие от «автобусов», сидишь не так высоко и более расслаблено. Как не раз подчеркивали ребята из Kia, за рулем Карнивала вас не будут ассоциировать с наемным водителем.

Широкий салон и «бесшовный» панорамный дисплей, сложенный из двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма (топовые версии), прозрачный контроллер селектора трансмиссии с электронным управлением shift-by-wire, рифленая отделка горизонтальных хромированных элементов передней панели – все это явно и не без оснований намекает на премиальные амбиции.

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Кто покупатель?



«Говорите, доступная машина? Какие же у вас там в столицах зарплаты?» – тихое возмущение пожилого жителя Анапы, интересовавшегося у меня, что почём, понять нетрудно. Два с половиной миллиона кровных по среднероссийским меркам – деньги огромные. Но все остальное еще дороже либо не проходит концептуально.

К немцам Mercedes V-класса и Volkswagen Multivan (которые, к слову, производители прячут на своих сайтах за вкладками «малотоннажные» и «коммерческие» автомобили) без 4 миллионов не подойти на пушечный выстрел. Легким движением руки в конфигураторе их цену можно увеличить вдвое – это территория офисов на колесах и VIP-шаттлов.

«Автобусную» тему подхватывают Peugeot Traveller и Citroen Space Tourer, но они оснащены лишь 150-сильным дизелем и с точки зрения езды не столь рафинированы. Заднеприводный Hyundai H1 – отдельная история. Toyota Alphard? Привет, налоги. На роскошь за цену под шесть миллионов и транспортный за 300-сильный бензиновый мотор. Volkswagen Teramont, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq формально 7-местные, и на юга большой компанией рвануть поехать можно, но с условным комфортом.

Так что Carnival – вариант отменный. Остается пожелать нам с вами не только побольше детей, но и зарплат посолиднее!

Три самых интересных технических решения

Система мониторинга второго и третьего рядов

Функция контроля пассажиров Passenger View – это компактная камера, подключенная к информационно-развлекательной системе. Она активна даже в темноте: днем изображение цветное, а ночью черно-белое. Работает система в сочетании с функцией Passenger Talk, усиливающей голос водителя через штатную акустику второго и третьего рядов. Если экипаж уснул, одним нажатием можно отключить задние динамики.

Электропривод двери багажного отсека и электроприводы сдвижных задних боковых дверей​

Carnival предлагает дверь багажника и сдвижные боковые двери с электроприводом и интеллектуальной системой открывания. Если водитель с ключом несколько секунд стоит около автомобиля, двери автоматически откроются. Очень удобно, когда руки заняты вещами. Еще один вариант – удерживать кнопку разблокировки дверей более 3 секунд, тогда все двери и багажник тоже будут открыты или закрыты.

Умный климат

Если комплектация предусматривает климат-контроль, обогрев руля, обогрев и вентиляцию передних сидений, можно активировать функцию умной настройки комфортной температуры. Если машина обнаруживает значительную разницу между настройками климат-контроля и фактической температурой, электроника автоматически включит обогревы руля и сидений либо вентиляцию кресел.