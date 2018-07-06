Пассажирские микроавтобусы, находясь на стыке лёгкого коммерческого и легкового сегментов, привлекают внимание и корпоративных клиентов, и частников. Вот и после вывода на рынок Citroen SpaceTourer очень быстро возник дефицит – завод в Калуге никак не разгонится. Между тем, у «космического туриста» SpaceTourer в России есть серьёзный конкурент – Hyundai H1, в девичестве Starex, который хотя и продаётся уже как десять лет, но с недавним рестайлингом обрёл второе дыхание и новых поклонников.

Русский покупатель с особой теплотой относится к машинам отечественной сборки, особенно если речь идёт не об «отвёртке». В этом смысле очень важно, что французы решились поставить на калужский конвейер такой экзотический для наших широт автомобиль как SpaceTourer, тут прямо награду за смелость надо вручать – это вам не какой-нибудь седан класса В+. И не беда, что на самом-то деле сборка не полноцикловая (CKD), а лишь частичная – CKD-2. Всё же днище и боковины приходят уже сваренными из Севельнорда. Однако ж, каковы реалии, таковы и бизнес-модели. Пока в месяц российский рынок потребляет около сотни легковых «Спейстуреров». Напомним, что название прежнего поколения этого «вагона» – Jumpy — закреплено нынче за коммерческими версиями, на которых, к слову, в Калуге и отрабатывали сборку-сварку-окраску.

Hyundai H1 в своём нынешнем виде к нам поставляют из Турции, причём довольно давно – машину представили ещё в 2007 году, и лишь спустя десять лет, в конце прошлого года, провели рестайлинг. Интересно, что спрос на Hyundai H1 у нас устойчивый, но небольшой. С одной стороны, это означает, что собирать машину не будут никогда, с другой — что и с рынка не уберут. И впрямь, статистика здесь как никогда бесстрастна. Что до кризиса конца 2014 года, что после у нас стабильно покупают по два-три десятка «Хе-1» в месяц, только вот в мае, перед июньским стартом продаж рестайлинговой версии, разом сбросили все склады, установив месячный рекорд в 151 единицу.

Имеют вид

Фейслифтинг добавил Н1 строгости и окончательно сделал автомобиль воплощением корейской основательности. Свою лепту в это вложили новые фары проекционного типа, которые теперь идут в базовой комплектации. Между тем, облицовка радиатора несколько обезличивает H1, выводя его из общего стилистического корпоративного ряда. Что же касается глубоких дугообразных выштамповок, резко очерчивающих колесные арки, то такой рельеф боковин нравится далеко не всем, хотя он, в отличие от решётки, как раз и обеспечивает преемственность с дорестайлинговым Н1.

Что касается французского «космического туриста», его округло-лобастая передняя часть и сильно скошенное ветровое стекло действительно вызывают ассоциации не то с орбитальным шаттлом из фантастического боевика, не то с локомотивами французских скоростных поездов TGV.

При этом протянувшиеся от фары до фары хромированные планки с фирменными шевронами однозначно указывают на принадлежность к марке Citroen. Ну а если присмотреться, взгляд наверняка зацепится за такую оригинальную деталь, как вписанный по диагонали в заднее крыло лючок бензобака (Франция, милая Франция!) и вертикальные полоски дневных ходовых огней. С точки зрения использованных дизайнерских решений в экстерьере H1 и SpaceTourer роднят и спрятанные под стеклом третьи стойки, и прочерченные выштамповки на границах колесных арок.

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Для удобства посадки оба «вагончика» снабжены внутренними ступеньками, которые полностью прикрыты передними распашными дверями в закрытом состоянии. Двери, ведущие на второй и третий ряд, сделаны сдвижными. Наконец, в отделке салонов и H1, и SpaceTourer использованы качественные материалы, а поскольку на тесте были топовые версии, то сиденья обтянуты кожей. Управление коробками передач вынесено на передние консоли, а между креслами водителя и переднего пассажира имеется ничем не занятый проход. На этом, пожалуй, перечисление общих черт заканчивается, и начинаются различия.

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Снаряженная масса Citroen SpaceTourer / Hyundai H1 2 020 кг / 2 260 кг

Начнем с первого ряда сидений. Вот здесь сразу видно, что нынешний Н1 – это модель десятилетней давности. То есть, с одной стороны, все вроде бы неплохо: и пухлый подогреваемый руль большого диаметра вполне удобен, и кожаные сиденья оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. Но как-то очень уж все скромно… Мы уже привыкли, что на центральной консоли даже весьма бюджетных автомобилей красуется медиасистема с большим сенсорным экраном и навигацией. А тут топовая комплектация за 2 389 000 рублей, а у магнитолы — маленький монохромный дисплейчик, не способный показать ничего, кроме волны, на которую настроено радио, даты и времени. Между тем, корейцы как смогли добавили «современности» в винтажный микроавтобус. К примеру, изображение с камеры заднего вида выводится на на салонное зеркало заднего вида. Не может похвастаться богатством информации и крохотный (и тоже монохромный) экранчик бортового компьютера. Но вот я отрегулировал водительское сиденье и с огорчением обнаружил, что левая рука удобно ложится на подлокотник двери, а правую девать некуда: «капитанских» подлокотников нет, причем не только непосредственно в комплектации Business, но и в списке доступных опций.

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Восторг хомяка

А теперь пересаживаемся за руль Citroen SpaceTourer. Эге, да разве это «француз», украшенный двойным шевроном, а не вэн из Штутгарта с трёхлучевой звездой? Здесь, конечно, нет ни натурального дерева ценных пород, ни ультрадорогой кожи, однако это вам и не Майбах-переросток. Архитектура салона куда интереснее корейской, а накладка из сатинированного алюминия добавляет хайтековые нотки. Пятиугольные аналоговые приборы выглядят современно — опять же, в отличие от корейских, а их возможности дополняет проекционный дисплей, позволяющий не отрывать взгляд от дороги. Руль буквально «влипает» в руки, обзорность вперед — выше всяких похвал, а обилие всяческих ящичков, ниш и полочек способно вызвать пароксизм восторга даже у человека, привыкшего тащить в автомобиль кучу полезных мелочей. Только в карманы передних дверей помещается по три (не одна, не две, а три!) полуторалитровых бутылки с водой. А вот подстаканники в SpaceTourer расположены не так удобно, как в Hyundai Н1.

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Добавим современную медиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией TomTom и поддержкой систем интеграции со смартфоном. Дела с управлением климатом в Citroen тоже обстоят куда лучше: в H1 имеется раздельное управление для первого ряда сидений и салона, а SpaceTourer щеголяет 2-зонным климат-контролем для первого ряда и отдельным кондиционером для пассажиров задних рядов. Но если говорить об обзорности назад, то здесь уже в лидерах Hyundai: и салонное, и боковые зеркала у них получились куда крупнее и информативнее. По обыкновению, в погоне за стилем французские дизайнеры пренебрегли функциональностью, однако восполнили её системой кругового видеообзора с режимом «взгляд с высоты птичьего полета», а также системой контроля слепых зон.

Осторожно, двери открываются!

Ну а теперь перейдем в пассажирскую зону. Можно, конечно, протиснуться в проход между передними сиденьями, но мы этого делать не будем: воспользуемся боковыми сдвижными дверями. И сразу плюс «французу»: его двери снабжены сервоприводами, и их можно открыть или закрыть аж пятью различными способами: кнопкой на брелоке, кнопкой на центральной консоли, кнопкой у двери на стойке. Кроме того, открыть дверь можно снаружи, потянув за ручку, а можно просто махнуть ногой под углом бампера. Правда, полезность последнего способа вызывает сомнения. Он нужен в случае, если ты подходишь к машине с грузом в руках, и тут был бы полезней сервопривод, открывающий заднюю дверь, ведь дорожной поклаже место в багажнике, а не под ногами. Но электропривода нет, так что огромную как трюмный люк сухогруза дверь приходится поднимать и опускать вручную.

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А как обстоят дела непосредственно с размещением пассажиров? В Hyundai H1 второй ряд представляет собой обычный диван, разделенный в отношении два к одному. Обе эти части можно перемещать в продольном направлении. Для прохода на третий ряд нужно откинуть вперед спинку и сдвинуть подушку вперед до упора. Сам третий ряд (там тоже могут разместиться три пассажира) жестко закреплен на полу. SpaceTourer – даром, что версия Business Lounge — может принять на борт на одного человека меньше: во втором ряду только два кресла. Зато это настоящие капитанские кресла с подлокотниками, между которыми разместилась тумбочка-трансформер. Эти кресла можно не только двигать вперед-назад, но и разворачивать на 180 градусов. Разворачиваем кресла, до упора сдвигаем их вперед, тумбочку трансформируем в столик, задний диван, в свою очередь, двигаем до упора назад (в отличие от корейского минивэна, здесь третий ряд кресел можно передвигать), и вуаля! Наш минивэн превращается в офис на колесах. Тут очень кстати окажется розетка на 220 вольт, притаившаяся под креслом переднего пассажира – а ну как понадобится включить ноутбук или принтер?

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А как обстоят дела с перевозкой багажа? Багажник Hyundai H1 с неподвижным, напомним, третьим рядом, образует емкость в 842 л. Согласитесь, немало. Скорее всего, этого будет вполне достаточно, чтобы вместить чемоданчики встреченных в аэропорту деловых партнеров. А вот SpaceTourer (по крайней мере, в пятиметровом кузове L3) не только предлагает на 147 литров больше, но и позволяет играть им в зависимости от текущих потребностей. Можно сложить спинки задних сидений и грузить багаж на них, а можно просто снять задний ряд (с этим вполне справляется один человек) и получить почти 1 600 литров дополнительно. На случай атомной войны из салона можно извлечь всё, включая столик, и довести доступный для размещения груза объем до 4,5 кубометров!

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Зима. Французы торжествуют

Средний расход топлива на 100 км Citroen SpaceTourer / Hyundai H1 6,4 л / 8,8 л

Однако ж, ещё ни слова не было сказано о том, каковы соперники на ходу. Тут, на первый взгляд, преимущество должно быть на стороне Hyundai, по крайней мере в плане динамики. Все-таки здесь больший на 500 «кубиков» объем двигателя, дающий 20 дополнительных «лошадок» и преимущество в крутящем моменте. С места Н1 действительно срывается несколько более энергично, нежели SpaceTourer. Но эта резвость сохраняется лишь до 40-45 км/час, а потом интенсивность разгона падает, и «сотню» SpaceTourer набирает на 1,7 секунды быстрее. Значительно легче и энергичней получаются у французского вэна и ускорения при движении на городских скоростях, и обгоны на трассе. В целом водитель SpaceTourer ощущает себя за рулем пусть большого, но легкового автомобиля, а вот в H1 чувствуешь, что управляешь пусть маленьким, но автобусом. Особенности работы подвески только усиливают впечатление: на ровной дороге ход SpaceTourer существенно более плавный, но на серьезных препятствиях на первый план выступает большая энергоемкость Hyundai H1. При этом впечатление от езды на Citroen портят раскачка на пологой волне (которая вполне может доставить неприятные ощущения людям со слабым вестибулярным аппаратом) и откровенная нелюбовь к энергичным маневрам на скорости. Бугры и ямы тоже не стоит преодолевать слишком быстро — пробой мягкой подвески практически неизбежен. При этом действовать педалью тормоза следует достаточно осторожно: тормоза у минивэна очень легкие и, я бы сказал, нервные, характеристика тормозной динамики нелинейная, а уж если сработает помощь при аварийном торможении — то вообще «держите меня семеро».

Для комфорта при движении по скоростным трассам оба автомобиля оснащены круиз-контролем. Но в случае SpaceTourer это активный круиз, который умеет поддерживать дистанцию до идущего перед вами автомобиля, а в городе можно использовать режим ограничения скорости. Все это в сочетании с системой контроля движения по полосе и слепых зон сильно облегчает работу водителя. Честно говоря, я теряюсь в догадках, почему марка Hyundai, которая предлагает оснащение электронными помощниками даже бюджетных моделей, обделила ими микроавтобус бизнес-класса…

А ведь SpaceTourer имеет еще и систему Grip Control (шайба управления этой системой расположена слева от руля). Она позволяет до некоторой степени эффективно бороться с пробуксовкой колес в грязи и песке, так что съезжать с асфальта на SpaceTourer в принципе можно. Но — очень осторожно! Потому что длинная база, солидный передний свес и 175 мм дорожного просвета делают риск зацепить передним бампером, порогами или брюхом за какой-нибудь выдающийся бугор слишком высоким. Но зимой эта система точно будет «в тему», тем более что управление переднеприводными автомобилями на заснеженном асфальте доставляет куда меньше проблем, нежели заднеприводными – такими, как Hyundai H1. Кстати, для борьбы с низкими температурами H1 располагает только подогревом топливного фильтра, а все собранные в Калуге SpaceTourer получат штатный предпусковой нагреватель Webasto.

Что же касается расхода топлива, оба «вагончика» нельзя назвать обжорами: даже при движении по городским пробкам расход не превышает 10-12 литров. Но все-таки двухлитровый дизель Citroen оказывается несколько экономичней. Об этом свидетельствуют и табличные цифры расхода при движении в смешанном цикле.

Что касается манёвренности, здесь H1 впереди – его радиус разворота всего 5,6 метра, в то время как у SpaceTourer – 6,45 м.

Директорские страдания

Остается такой важный для корпоративного владельца момент как простота обслуживания и стоимость эксплуатации. Увы, тут мы вынуждены ступить на зыбкую почву догадок, спекуляций и сложившегося общественного мнения. SpaceTourer — новичок на нашем рынке, и реальных отзывов о том, как ведет себя эта модель в непростых российских условиях, нет. В то же время Hyundai H1, как приобретенные в официальных салонах, так и купленные на вторичном рынке Кореи, заработали себе репутацию неприхотливых и надежных автомобилей, не требующих от владельцев черезмерных расходов. Однако на такой машине дорогих гостей не встретишь – не солидно…

С другой стороны, SpaceTourer – автомобиль куда более высокотехнологичный, а значит, требующий большего внимания, наличия специального оборудования на СТО и квалифицированного персонала. Например, при обслуживании нужно не только менять масло, но и доливать раствор мочевины, причём эта операция уже не производится на ТО. За мочевиной следит и доливает сам владелец. Интересно, что на локализованных в Калуге коммерческих фургонах эту систему изъяли.

Citroen SpaceTourer / Hyundai H1 Краткие технические характеристики Габариты ( Д х Ш х В ): 5 309 × 1 920 × 1 940 / 5 150 x 1 920 x 1 925 Двигатель: дизельный , L4, 2,0 л, 150 л.с., 370 Нм / дизельный CRDi VGT, L4, 2,5 л, 170 л.с., 441 Нм Трансмиссия: автоматическая, шестиступенчатая / автоматическая, пятиступенчатая Максимальная скорость, км/ч: 183 / 180 Разгон до 100 км/ч, с: 12,7 / 14,4

Казалось бы, на стороне Citroen подавляющее преимущество. Но поставьте себя на место «начальника транспортного цеха», то есть, человека, которому нужно принять решение о закупке одного или нескольких микроавтобусов. С одной стороны, наша тестовая версия Hyundai H1 Business на 410 тысяч рублей дешевле аналога от Citroen SpaceTourer, за который просят 2 799 000 руб. С другой стороны, за эти 410 тысяч покупатель получает массу жизненных благ, не предусмотренных для H1 даже в качестве опций. Среди них навигация, электронные помощники водителя, отдельная климатическая система для пассажиров, стекла с «глухой» тонировкой, возможность загрузки багажа через открывающееся стекло задней двери, множество вариантов трансформации. Однако если отказаться от кожаной обивки кресел, Citroen SpaceTourer в комплектации Feel окажется даже чуть дешевле, при том, что его общая оснащенность будет опять же выше корейской. А как поведет себя французский «вагон» при интенсивной эксплуатации в наших условиях? В общем, я не готов предсказать результат такого сложного выбора и вполне готов допустить, что компании, уже имеющие опыт эксплуатации Hyundai H1, вспомнят пушкинское «от добра добра не ищут» и несмотря на все достоинства французского соперника, выберут-таки «корейца».