Следующий Hyundai Grandeur попался шпионам: седан снова удивит дизайном

Как и ожидалось, в облике новой «четырехдверки» будут отсылки к самому первому Grandeur. Предполагалось, что на рынок свежая модель выйдет лишь в 2023-м, но, судя по тому, что она почти готова, в продажу седан может поступить уже в следующем году.

«Четырехдверка» Hyundai Grandeur в строю с 1986 года. Модель актуальной, шестой по счету, генерации дебютировала в 2016-м (на некоторых рынках это Azera), а три года спустя она пережила радикальный рестайлинг, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. К слову, в родной Корее Grandeur остается самой популярной легковушкой: с января по ноябрь текущего года там реализовано более 81 000 единиц. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в новом поколении седан получит дизайн с ретромотивами. А теперь «седьмой» Hyundai Grandeur поймали на родине, видео с ним выложили на YouTube-канале WoopaTV.

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То самое «ретро» – это отдельные окошки в задних стойках, которые явно отсылают к модели первого поколения (та, в свою очередь, была лицензионной копией Mitsubishi Debonair). Другие особенности экстерьера новинки – крупные вертикальные блоки фар в стиле минивэна Hyundai Staria, огромная радиаторная решетка и сделанные в виде узких полосок задние фонари. Над фарами расположены тонкие линии, которые, видимо, выполняют роль ходовых огней (не исключено, что это сплошная полоска).

Hyundai Grandeur первого поколения и будущий седан 1 / 2 Hyundai Grandeur первого поколения и будущий седан 2 / 2

В салон шпионы не заглянули, впрочем, и так понятно, что внутри будут большие дисплеи («приборка» и мультимедиа) да сплошные сенсоры.



Седан вроде бы подрос, но точные габариты, конечно, еще неизвестны. Длина актуального Hyundai Grandeur составляет 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.

По неофициальным данным, у модели новой генерации будет полностью электрическая версия. При этом «традиционные» варианты сохранят, как и гибрид, но пока нет информации о том, заменят ли технику. Нынешний Grandeur в Корее предложен с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), а также с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). У гибридной «четырехдверки» установка на основе мотора 2.4 MPI.



Некоторые зарубежные СМИ пишут, что в продажу Hyundai Grandeur нового поколения поступит лишь в 2023 году. Хотя вполне возможно, что тогда запустят электроверсию, а вот «традиционный» седан может выйти на рынок уже в 2022-м.

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В России нынешний Grandeur не представлен, новый мы тоже вряд ли увидим, ведь в РФ нишу дорогих больших седанов компания Hyundai отдала своему премиум-бренду Genesis.



Между тем в ноябре корейский производитель показал электрический рестомод из самого первого Hyundai Grandeur. Видимо, это можно считать подготовкой к началу кампании по продвижению грядущей новинки.