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  • Hyundai Grandeur Heritage Series: заводской электромод, сделанный к 35-летию модели

Hyundai Grandeur Heritage Series: заводской электромод, сделанный к 35-летию модели

09.11.2021 385 0 0

Дизайнеры Hyundai вновь обратились к историческому наследию компании и представили электрическую конверсию седана Grandeur первого поколения. Разработка и постройка заняли восемь месяцев, особое внимание уделено интерьеру — он у электромода полностью новый.

 

У Hyundai уже достаточно богатая история, чтобы черпать в ней вдохновение: в 2019 году компания представила концепт Hyundai 45, созданный по мотивам первой оригинальной модели Pony (её дизайн разработал легендарный итальянский маэстро Джорджетто Джуджаро), и в феврале этого года он превратился в серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5, получивший немало хвалебных отзывов именно за эстетику.

Электромод Hyundai Pony
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Электромод Hyundai Pony
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Электромод Hyundai Pony
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Электромод Hyundai Pony
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Электромод Hyundai Pony
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В апреле Hyundai явила миру заводской электромод, созданный на базе 3-дверного хэтчбека Pony первого поколения, но в этом проекте в силу простоты и скромных размеров исходной модели корейские дизайнеры не смогли показать весь свой потенциал и любовь к ретрофутуризму. Представленный на этой неделе Grandeur Heritage Series — работа куда более высокого уровня, как по сложности, так и по технике исполнения.

Hyundai Grandeur Heritage Series

Для начала скажем, что Hyundai Grandeur первого поколения — это, по сути, слегка перелицованный Mitsubishi Debonair образца 1986 года, ничем по части техники не примечательный, но являющийся хрестоматийным образцом японского автодизайна той поры, с характерными чемоданообразными формами.

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Современные дизайнеры Hyundai при создании электромода сохранили и приумножили эстетические качества «первого» Grandeur: светодиодные фонари и фары с крупными пикселями отлично ему подходят и напоминают об эпохе первых персональных компьютеров и первых игровых приставок. Матовый хромированный декор подчёркнут хромированными колёсными дисками в стиле 80-х и отлично гармонирует с чёрной глянцевой окраской кузова.

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Но главная работа была проведена внутри: для классического седана сделали полностью новый интерьер в эстетике ретрофутуризма. Передняя панель разработана совместно с корейским производителем музыкальных инструментов Samick: горизонтальная планка между рулевой колонкой и правой передней дверью поднимается вверх, как крышка пианино, открывая доступ к вещевой ниже, идеально подходящей для очков, перчаток и небольших гаджетов. Нижний вертикальный сенсорный экран имеет творческий режим, в котором отображает клавиши пианино, давая возможность сочинять и наигрывать музыку прямо в дороге.

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Разумеется, электромод снабжён высококлассной аудиосистемой с 18 громкоговорителями и 4-полосной архитектурой. Шумоизоляция кузова доработана, чтобы ничто не мешало наслаждаться музыкой или тишиной при поездке на электромобиле. Верхнее двухэкранное «табло» в стиле Hyundai Ioniq 5 хорошо вписано в угловатый стиль салона 80-х. Для обивки использованы ностальгический красно-коричневый велюр и кожа того же цвета. В отделке — тонкие хромированные планки, натуральное дерево, ткань с пиксельным орнаментом и большое количество светодиодов с бронзовым свечением. Свет струится вдоль дверных карт и направлен таким образом, чтобы выделить из темноты установленные на уровне подоконной линии громкоговорители. Отдельный шедевр — светодиодная люстра с зеркалами, создающими эффект бесконечного пространства над головой.

О технической начинке Grandeur Heritage Series разработчики не сказали ни слова, но ясно, что это «винегрет» из имеющихся электромобильных комплектующих Hyundai, в том числе от Ioniq 5. К сожалению, даже мелкосерийный выпуск электромода не планируется, однако поверьте — за такими проектами будущее, они станут реальной альтернативой современным неказистым электромобилям вроде Mercedes-Benz EQE.

Ретрофурутризм сейчас вообще находится на подъёме, он заметен в моде, в архитектуре и в музыке. Автомобильная промышленность, как всегда, немного отстаёт, но и здесь возвращение к эстетическим ценностям 70-х и 80-х уже начинает чувствоваться. В качестве классных примеров бережного переосмысления прошлого приведём заводское купе Opel Manta GSe ElektroMOD, заводской эектромод Ford F-100 Eluminator, реинкарнацию Lancia 037 от Kimera Automobili, рестомод Renault 5 Turbo от Legende Automobiles, рестомод Ferrari Testarossa от Officine Fioravanti и электромод Lancia Delta Evo-e от GCK Exclusive-e.

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